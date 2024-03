'Quật mộ trùng ma' lập kỷ lục phòng vé

Quật mộ trùng ma đang thống trị phòng vé Hàn Quốc và Việt Nam SHOWBOX

Sau hơn một tháng ra rạp tại xứ kim chi, Exhuma: Quật mộ trùng ma vẫn đang "ăn nên làm ra" tại Hàn Quốc. Mới đây, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc thông báo tác phẩm đã chính thức vượt 10 triệu lượt người xem, sau khi giữ vững vị trí số một phòng vé xứ kim chi trong 31 ngày liên tiếp.

Exhuma: Quật mộ trùng ma không chỉ là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên của năm 2024 thu hút được 10 triệu lượt người xem, mà còn là bộ phim kinh dị huyền bí đầu tiên của xứ kim chi gia nhập "câu lạc bộ 10 triệu vé".

Phía nhà sản xuất chia sẻ nhiều hình ảnh hậu trường nhân dịp bộ phim cán mốc hơn 10 triệu lượt người xem SHOWBOX

Đáng chú ý, đứa con tinh thần của đạo diễn kiêm biên kịch Jang Jae Hyun không chỉ là bộ phim Hàn Quốc thứ 23 trong lịch sử phòng vé vượt qua 10 triệu khán giả, mà còn đạt thành tích xuất sắc này chỉ trong vòng chưa đầy 32 ngày.

Ngay sau nghe loạt tin vui trên, đạo diễn và dàn diễn viên Exhuma cùng nhau ăn mừng với chiếc bánh được trang trí lấy cảm hứng từ chính bộ phim. Đáng tiếc, nam diễn viên Lee Do Hyun vì đang nhập ngũ nên không thể có mặt chung vui cùng ê kíp.

Ê kíp ăn mừng thành tích bán được 10 triệu vé SHOWBOX

Trước đó, Exhuma liên tiếp gây ấn tượng tại phòng vé quê nhà khi lần lượt cán mốc từ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu… đến 9 triệu khán giả với thời gian nhanh kỷ lục. Tính đến nay, tác phẩm đã vượt qua "bom tấn" đình đám năm 2014 là Hải tặc (The Pirates) để trở thành bộ phim nội địa được xem nhiều thứ 25 trong lịch sử phòng vé Hàn Quốc.

Đặc biệt, Quật mộ trùng ma cũng là phim kinh dị huyền bí đầu tiên của Hàn Quốc lập nên nhiều cột mốc "khủng" bất chấp thể loại này được cho là khá kén người xem. Hiện Exhuma chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" tại phòng vé Hàn Quốc. Osen (Hàn Quốc) dự đoán phim nhiều khả năng sẽ lập thêm các kỷ lục mới thời gian tới.

Tác phẩm kể về quá trình khai quật một ngôi mộ, gây ra những hậu quả khủng khiếp được chôn giấu bên dưới. Song song với thành tích phòng vé tốt, bộ phim cũng nhận nhiều phản hồi trái chiều POSTER PHIM

Quật mộ trùng ma là phim kinh dị do Jang Jae Hyun làm đạo diễn đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch. Tác phẩm xoay quanh Kim Sang Deok (Choi Min Sik đóng), Ko Young Geum (Yoo Hae Jin), Lee Hwa Rim (Kim Go Eun) và Yoon Bong Gil (Lee Do Hyun) vướng những rắc rối kinh hoàng khi khai quật ngôi mộ bí ẩn.

Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn hùng hậu: Choi Min Sik, Yoo Hae Jin, Kim Go Eun, Lee Do Hyun, Kim Jae Chul, Park Jeong Ja, Kim Ji An, Lee Jong Goo, Kim Sun Young...

Quật mộ trùng ma đang "ăn nên làm ra" tại thị trường Việt Nam cũng như nhiều quốc gia, lãnh thổ châu Á khác SHOWBOX

Tại Việt Nam, Quật mộ trùng ma được dán nhãn 16+, tạo cơn sốt nhờ nội dung kịch tính, gây tò mò khi kết hợp yếu tố tâm linh với câu chuyện lịch sử. Song, Exhuma cũng gây tranh cãi về mặt kỹ xảo, cách kết nối các câu chuyện giữa các chương, các ký tự vẽ trên mặt diễn viên, yếu tố tôn vinh chủ nghĩa dân tộc quá đà…

Quật mộ trùng ma cũng đang là hiện tượng phòng vé Việt Nam. Phim đã thu về hơn 100 tỉ đồng trong vòng chưa đến 1 tuần phát hành và đang nắm giữ kỷ lục phim điện ảnh Hàn Quốc bán được 1 triệu vé nhanh nhất lịch sử (6 ngày) ở Việt Nam. Hiện Exhuma: Quật mộ trùng ma đã đạt doanh thu phòng vé 165 tỉ đồng (tính đến sáng 25.3).