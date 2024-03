Sức hút của tài tử phim 'Exhuma: Quật mộ trùng ma'

Choi Min Sik trong phim Exhuma: Quật mộ trùng ma POSTER PHIM

Sau hai năm kể từ In Our Prime, Choi Min Sik trở lại màn ảnh rộng cùng Exhuma: Quật mộ trùng ma. Trong tác phẩm, ông thủ vai Kim Sang Deok, một thầy phong thủy nổi tiếng có 40 năm kinh nghiệm. Kim Sang Deok và Lee Hwa Rim (Kim Go Eun đóng), Ko Young Geum (Yoo Hae Jin), Yoon Bong Gil (Lee Do Hyun) vướng rắc rối kinh hoàng khi khai quật một ngôi mộ bí ẩn.

Kim Sang Deok không phải là dạng vai quá khó đối với Choi Min Sik, nam diễn viên kỳ cựu theo nghiệp phim ảnh suốt 4 thập kỷ. Ông khắc họa hoàn hảo dáng vẻ của một thầy phong thủy lâu năm có chuyên môn cùng cái nhìn lẫn kiến thức sâu sắc về văn hóa lịch sử cổ xưa.

Đặc biệt, Choi Min Sik thể hiện ấn tượng chuyển biến tâm lý của Kim Sang Deok, từ một kẻ háo hức lao đi đào mộ vì tiền trở thành một người không lùi bước chiến đấu chống lại những tà ma, lời nguyền gắn liền với khu mộ. Tài tử 62 tuổi cũng phối hợp ăn ý cùng các bạn diễn, đem đến những thước phim kỳ bí, ngộp thở.

Diễn xuất của Choi Min Sik trong Exhuma: Quật mộ trùng ma nhận nhiều lời tán thưởng từ đạo diễn phim Jang Jae Hyun, giới chuyên môn và người xem. Đặc biệt, ông còn rất được lòng khán giả bởi sự thân thiện ở những buổi giao lưu, giới thiệu phim.

Theo Sports Khan (Hàn Quốc), Choi Min Sik đã tham gia hơn 70 buổi chào rạp của Exhuma: Quật mộ trùng ma kể từ khi phim ra mắt đến nay. Trong chuyến cinetour này, ông luôn bộc lộ vẻ mặt vui vẻ khi nhận quà, tạo dáng cùng băng đô Kuromi, Kitty, Fu Bao… và đeo khăn choàng, phụ kiện đáng yêu do người hâm mộ tặng.

Dân mạng thích thú với khía cạnh dễ thương hiếm thấy của Choi Min Sik trái ngược với vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng của ông. Ngoài ra, tài tử sinh năm 1962 còn thường pha trò dí dỏm, tạo không khí ấm áp.

Loạt khoảnh khắc tương tác của Choi Min Sik với khán giả tại rạp gây sốt mạng xã hội. Những người làm trong ngành phim ảnh cũng khen ngợi những hành động gần gũi mà nam diễn viên dành cho fan. Nhiều dân mạng nhận xét thái độ dễ thương của Choi Min Sik không chỉ là cách tinh tế bày tỏ lòng biết ơn đến người xem, mà còn tạo động lực đưa nhiều người đến rạp vừa xem phim vừa tương tác với diễn viên hơn sau dịch Covid-19.

Choi Min Sik là diễn viên gạo cội và là tượng đài lớn của điện ảnh Hàn Quốc. Ông khẳng định tên tuổi qua các phim Oldboy, Shiri, Failan, I Saw the Devil, Nameless Gangster: Rules of the Time, The Admiral: Roaring Currents, Chi Hwas Seon, The Tiger: An Old Hunter's Tale… Ở dòng phim truyền hình, Choi Min Sik cũng ghi dấu ấn với sê ri Big Bet.

Sao phim Exhuma: Quật mộ trùng ma sở hữu gia tài giải thưởng đồ sộ. Ông từng nhiều lần thắng giải Ảnh đế, đồng thời cũng là ngôi sao Hàn hiếm hoi mang về ba giải thưởng phim ảnh danh giá là Baeksang Chuông Vàng và Rồng Xanh.

Exhuma: Quật mộ trùng ma đang thống trị phòng vé Hàn Quốc. Tác phẩm dự kiến sẽ vượt mốc 9 triệu khán giả đến rạp vào cuối tuần này. Trước đó, Exhuma: Quật mộ trùng ma lập nên nhiều kỷ lục, gần đây nhất là trở thành bộ phim thể loại kinh dị huyền bí đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc thu hút hơn 7 triệu khán giả.