Nam thần Jo In Sung thắng hai giải Rồng Xanh 2023

Jo In Sung xuất hiện điển trai tại lễ trao giải Rồng Xanh 2023 CHỤP MÀN HÌNH SBS

Ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Rồng Xanh 2023, Jo In Sung chiến thắng nhờ vai diễn Kwon Pil Sam trong Những kẻ buôn lậu (Smugglers). Nam thần 42 tuổi đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Park Jung Min (Những kẻ buôn lậu), Song Joong Ki (Đường cùng/Hopeless), Oh Jung Se (Cú máy ăn tiền/Coweb) và Lee Joon Hyuk (Vây hãm: Không lối thoát/The Roundup: No Way Out).

Bên cạnh đó, Jo In Sung cũng mang về cúp Ngôi sao được yêu thích nhất của chương trình, cùng Park Bo Young, Kim Seon Ho và Song Joong Ki. Đặc biệt, anh không chỉ là nghệ sĩ duy nhất đạt chiến thắng kép tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 44 mà còn ghi dấu ấn với hai bài phát biểu duyên dáng.

Nam diễn viên thắng hai giải tại Rồng Xanh năm nay INSTAGRAM NV

Trên sân khấu nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Rồng Xanh 2023, Jo In Sung bày tỏ lòng biết ơn đến ê-kíp Smugglers và khán giả yêu mến bộ phim, cũng như khiêm tốn tôn vinh các đồng nghiệp trong tác phẩm. Đồng thời, nam diễn viên chủ động đến ôm Kim Hye Soo, bạn diễn của anh trong Smugglers và cũng là MC sự kiện lần này.

Cầm chiếc cúp Ngôi sao được yêu thích nhất Rồng Xanh lần thứ 44, Jo In Sung có lời chia sẻ hóm hỉnh khiến khán phòng bật cười. "Đây là lần thứ hai tôi nhận giải Ngôi sao được yêu thích nhất của Rồng Xanh và tôi cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi nhận giải này. Thực ra, khi mọi người xung quanh đã lâu không gặp tôi nhưng lúc gặp lại cứ bảo rằng cảm thấy mừng cho tôi vì tôi dạo này đang rất nổi tiếng, thì tôi lại bảo không có chuyện đó đâu. Tuy nhiên, hôm nay, tôi cảm thấy vui thật sự vì độ nổi tiếng của mình được chính Rồng Xanh công nhận", anh nói.

Jo In Sung trên sân khấu nhận giải Ngôi sao được yêu thích nhất CHỤP MÀN HÌNH SPORTS CHOSUN

2023 đánh dấu một năm hoạt động nghệ thuật thăng hoa của Jo In Sung. Ngoài thành công trên màn ảnh rộng cùng Smugglers, anh còn có sự trở lại màn ảnh nhỏ ấn tượng cùng vai Kim Doo Sik trong sê ri siêu anh hùng ăn khách Moving (Đội thiếu niên siêu đẳng) của Disney +.

Ngoài Jo In Sung, một ngôi sao khác của Smugglers cũng được xướng tên ở Rồng Xanh 2023 là Go Min Si với giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Song song đó, Smugglers còn "gom" cúp Phim điện ảnh hay nhất và Âm nhạc xuất sắc nhất.

Kết quả giải thưởng Rồng Xanh luôn trở thành chủ đề được công chúng quan tâm

CHỤP MÀN HÌNH SPORTS CHOSUN

Lễ trao giải Rồng Xanh 2023 chứng kiến màn "càn quét" của ê-kíp Địa đàng sụp đổ (Concrete Utopia) ở hai hạng mục cá nhân quan trọng là Đạo diễn xuất sắc nhất: Umh Tae Hwa và Ảnh đế (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất): Lee Byung Hun. Trong khi đó, ngôi Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) thuộc về Jung Yoo Mi (phim Sleep).

Những giải thưởng đáng chú ý còn lại, gồm: Phim điện ảnh được yêu thích nhất: Vây hãm: Không lối thoát, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jeon Yeo Bin (Cú máy ăn tiền), Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Hong Sa Bin (Đường cùng), Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Ahn Tae Jin (Dạ điểu), Kịch bản xuất sắc nhất: Jung Ju Ri (Sohee tiếp theo), Biên tập, quay phim và ánh sáng xuất sắc nhất: Dạ điểu… Nhìn chung, kết quả Rồng Xanh năm nay được đông đảo truyền thông và khán giả tán thành.