Quay cảnh ân ái để tống tiền chồng của người tình

Ngày 6.5, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an TP.Cao Lãnh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Lê Thành Duy (tên thường gọi là Nhí, 42 tuổi, ngụ P.2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) để điều tra về vi cưỡng đoạt tài sản người khác. Duy đã dùng clip quay lại cảnh ân ái để tống tiền chồng của người tình.



Nguyễn Lê Thành Duy bắt quả tang khi dùng clip quay cảnh ân ái để cưỡng đoạt 7 triệu đồng của bị hại C.T.V.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, lúc 15 giờ 30 ngày 5.5, từ tin báo của bị hại, các Đội nghiệp vụ Công an TP.Cao Lãnh phối hợp Công an P.Mỹ Phú bắt quả tang Nguyễn Lê Thành Duy đang có hành vi cưỡng đoạt 7 triệu đồng của anh H.T.T (ngụ H.Cao Lãnh) tại một quán cà phê thuộc P.Mỹ Phú.

Qua điều tra ban đầu, dù đã có gia đình nhưng từ năm 2022 - 2023, Duy có quan hệ tình cảm với chị D. (vợ anh H.T.T). Trong những lần hẹn hò "tâm sự", Duy sử dụng điện thoại quay lại những cảnh ân ái với chị D. Sau đó, anh T. phát hiện mối quan hệ của vợ và D. nên ngăn cấm vợ liên lạc với Duy.

Trong thời gian từ tháng 3 - 5.2023, Duy nhiều lần điện thoại cho anh T. đe dọa nếu không đưa tiền thì Duy sẽ phát tán đoạn clip lên mạng xã hội. Lo sợ nên anh T. đã 2 lần đưa tiền cho Duy tổng cộng 6 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày 4.5, Duy tiếp tục điện thoại cho anh T. để tống tiền nên anh đã đến Công an TP.Cao Lãnh trình báo vụ việc.

Đến chiều 5.5, khi Duy nhận 7 triệu đồng của anh T. số tiền 7 triệu đồng tại quán cà phê ở P.Mỹ Phú, lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Kiểm tra tại hiện trường và trên người Duy, công an phát hiện, tạm giữ số tiền 7 triệu đồng, 2 điện thoại di động và 1 giấy biên nhận bán điện thoại dùng để cưỡng đoạt tiền 7 triệu đồng của anh T. do Duy viết tay.

Hiện, Công an TP.Cao Lãnh tiếp tục điều tra vụ dùng clip quay lại cảnh ân ái tống tiền chồng của người tình.