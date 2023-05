Quay quắt ở 'rốn nóng' Hồi Xuân

Từ đầu tháng 5 đến nay, TT.Hồi Xuân là "rốn nóng" - nơi nắng nóng nhất của tỉnh Thanh Hóa. Nhiệt độ khu vực này luôn trong khoảng từ 38 - 44 độ C, cá biệt vào ngày 6.5, nhiệt độ ở mức 44,1 độ C.



Nắng nóng, nhiệt độ tăng cao cộng với gió Lào khiến cho cuộc sống người dân ở TT.Hồi Xuân bị đảo lộn. Bà con phải vật vã chống chọi với cái nóng như thiêu như đốt.

Ông Hà Văn Nam (62 tuổi, ngụ TT.Hồi Xuân) cho biết chưa bao giờ có đợt nắng nóng kéo dài và nhiệt độ tăng cao như thời gian từ đầu tháng 5 đến nay.

Một người phụ nữ cao tuổi ở TT.Hồi Xuân tránh nắng nóng bằng cách ngồi dưới bóng cây ven đường MINH HẢI

"Nắng nóng khiến người cao tuổi, trẻ em rất khó chịu và mệt mỏi. Cứ từ khoảng 11 giờ đến 16 giờ hằng ngày nếu không có công việc gì thì chúng tôi thường tìm nơi có bóng cây để tránh nóng. Thời tiết như thế này ngồi trong nhà bật quạt cũng không ăn thua", ông Nam cho hay.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đỉnh điểm nhiệt độ ở TT.Hồi Xuân là 44,1 độ C đo được hôm 6.5. Ngoài ra, các ngày khác cũng nhiệt độ luôn ở mức cao, như: ngày 7.5 nhiệt độ ở TT.Hồi Xuân là 42 độ C; ngày 18.5 là 39,8 độ C; ngày 19.5 là 40,4 độ C. Các ngày khác trong khoảng từ 38 - 39 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục có nắng nóng gay gắt trong ngày 20.5, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-55%. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến ngày 23.5.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi lại tại TT.Hồi Xuân:

Giữa trưa ngày 19.5, nhiều người dân ở TT.Hồi Xuân cởi trần, ngồi trong bóng mát để tránh nóng MINH HẢI

Nắng nóng khiến cho việc đi học của học sinh ở TT.Hồi Xuân rất vất vả MINH HẢI

Một người dân ở TT.Hồi Xuân tỏ vẻ mệt mỏi khi nhiều ngày chống chọi với nắng nóng trên dưới 40 độ C MINH HẢI

Nắng nóng khiến cho nhiều công việc lao động tay chân của người dân TT.Hồi Xuân vất vả hơn rất nhiều MINH HẢI

Một người phụ nữ bịt kín mặt gặt lúa dưới thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C MINH HẢI

Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng một người đàn ông ở TT.Hồi Xuân vẫn phải đốt phần rơm, rạ sau thu hoạch MINH HẢI





Một người dân ở TT.Hồi Xuân đi ngoài đường phải bịt kín khắp người để tránh nắng và gió Lào MINH HẢI

Nắng nóng, nhiệt độ cao kéo dài đang khiến cho người dân nơi "rốn nóng" Hồi Xuân mệt mỏi

MINH HẢI