Quế Trân xúc động nhớ cố NSND Thanh Tòng khi xem ‘Áo cưới trước cổng chùa’

NSND Quế Trân là giám khảo khách mời trong đêm chung kết 3 của Chuông vàng vọng cổ. Ở vòng tranh tài này, khi thí sinh Võ Thị Bé tái hiện trích đoạn Áo cưới trước cổng chùa, nữ nghệ sĩ không khỏi xúc động vì “bao nhiêu cảm xúc ùa về” gắn với đấng sinh thành là NSND Thành Tòng.

NSND Quế trân ghi điểm bởi vẻ ngoài trẻ trung khi chấm thi Chuông vàng vọng cổ Ảnh: Thạch Anh

Chia sẻ tại chương trình, NSND Quế Trân cho biết màn hóa thân thành nhân vật Xuân Tự của Võ Thị Bé đã gợi lại trong cô những ký ức ngày xưa, khi được xem NSND Lệ Thủy và NSND Thanh Tòng biểu diễn.

“Vở diễn Áo cưới trước cổng chùa từng khiến tôi khóc sướt mướt. Không chỉ riêng tôi mà khán giả ai cũng khóc. Cho nên khi thấy bạn hóa thân thành Xuân Tự, tôi háo hức và chờ đợi. Vì bi kịch của nhân vật này chứa đựng niềm thương cảm sâu sắc”, nữ giám khảo nói.

NSND Quế Trân đánh giá giọng ca của Võ Thị Bé chân phương, ngọt ngào và có gương mặt dễ tạo thiện cảm nên phù hợp với nhân vật Xuân Tự. “Đạo diễn đã tiết chế bớt cho em những yếu tố xung quanh để tập trung vào cách ca nhiều hơn. Nhưng do tính chất nhân vật này, em nên ca đi vào cảm xúc thì sẽ 'ăn tiền', lấy nước mắt khán giả nhiều hơn”, cô chia sẻ thêm.

NSND Quế Trân nói về thí sinh Chuông vàng vọng cổ

Trích đoạn Áo cưới trước cổng chùa khiến NSND Quế Trân xúc động vì nhớ ký ức xem cha biểu diễn Ảnh: Thạch Anh

Chia sẻ thêm với chúng tôi về cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2026, NSND Quế Trân đánh giá các thí sinh năm nay khá trẻ, đồng đều và là những nhân tố cần thiết cho sân khấu cải lương.

Nữ giám khảo nói: “Dĩ nhiên mỗi vòng tranh tài không có nhiều thời gian để tập luyện nhưng để chinh phục được các bài thi đã là nỗ lực của các bạn. Với tôi, Chuông vàng vọng cổ là một sân chơi tốt cho các bạn trẻ trong quá trình trau dồi nghề. Cho nên tôi mong các bạn giữ sức khỏe thật tốt để hoàn thành các bài thi, để không phải tiếc nuối gì”.

Tuy nhiên, để có thể "đi đường dài" và sống trọn với nghệ thuật cải lương, NSND Quế Trân cho rằng các trẻ cần có điều kiện cọ xát và gắn bó nhiều hơn với sân khấu thực tế. Quan niệm rằng “hát hay không bằng hay hát”, cô nhấn mạnh bước ngoặt ở chặng đường đầu tiên chỉ là điểm khởi đầu; nếu không có môi trường hoạt động thường xuyên, các thí sinh sẽ thiếu đi cơ hội rèn nghề, học hỏi kinh nghiệm cũng như tích lũy vốn sống.

​“Bên cạnh tố chất sẵn có, làm nghề này bắt buộc phải cọ xát, lăn xả... Chuông vàng vọng cổ muốn hướng các bạn trở thành những nghệ sĩ thực thụ, nghĩa là không chỉ biết ca mà còn phải biết diễn. Chỉ khi trải nghiệm thực tế trên sân khấu nhiều hơn, các bạn mới có thể tiến bộ”, cô nhấn mạnh.



Quế Trân mong các bạn trẻ trau dồi, cọ xát để đi đường dài với nghề Ảnh: Thạch Anh

Thực tế hiện nay, không ít bạn trẻ yêu nghề, có năng khiếu nhưng vì gánh nặng "cơm áo gạo tiền" đành phải tạm gác niềm đam mê để làm công việc khác mưu sinh. NSND Quế Trân bày tỏ sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh của các thế hệ hậu bối. Cô nhớ lại, ngay từ ngày trước đã có nhiều đoàn hát phải ngừng hoạt động thường xuyên, buộc các nghệ sĩ phải làm thêm nghề tay trái để tiếp tục "nuôi" niềm đam mê sân khấu.

​“Với các bạn trẻ, tôi rất thấu hiểu. Nhưng dẫu có thể hát ở bất cứ đâu, khi cơ hội đến với sân khấu và những vai diễn hay, các bạn hãy cố gắng ưu tiên sắp xếp. Nhìn lại những tên tuổi như Ngọc Đợi hay Võ Minh Lâm, họ cũng đi lên từ những bước chân bỡ ngỡ ban đầu để rồi sở hữu những vai diễn lớn và vững vàng với nghề như hôm nay. Nếu không thể dành trọn tâm huyết và nỗ lực, sẽ rất khó để các bạn có thể tỏa sáng”, nữ nghệ sĩ nhắn nhủ.



