Queensland 'chọn' Việt Nam làm trung tâm, mở văn phòng thứ hai tại Hà Nội

Dấu mốc này đưa Queensland trở thành bang đầu tiên của Úc thiết lập trung tâm của khu vực tại Việt Nam. Với 2 văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM, Queensland củng cố cam kết xem Việt Nam là trụ cột tại Đông Nam Á - khu vực hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của bang trên toàn cầu.

Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Queensland tại Đông Nam Á và lớn thứ sáu trên toàn cầu, mang lại kim ngạch hơn 4 tỉ đô la Úc (AUD) cho bang này trong năm tài chính 2024 - 2025.

Dẫn đầu đoàn công tác tới Hà Nội, bà Ros Bates, Bộ trưởng Tài chính, Thương mại, Việc làm và Đào tạo bang Queensland, cho biết việc mở thêm văn phòng tại Việt Nam sẽ giúp Queensland tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư và giáo dục.

Trong chuyến công tác, Bộ trưởng Bates đã hội đàm với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến và Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng, thiết lập đối thoại chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về phát triển bền vững, thương mại và đổi mới nông nghiệp.

Bà Ros Bates, Bộ trưởng Tài chính, Thương mại, Việc làm và Đào tạo bang Queensland, phát biểu tại lễ khai trương văn phòng thương mại và đầu tư bang Queensland (Úc) tại Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Bà Bates nhận định, với tốc độ tăng trưởng 7,1% năm 2024 (cao nhất Đông Nam Á) và mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam có nhu cầu lớn về năng lượng ổn định, tài nguyên chiến lược, lao động kỹ năng, thực phẩm chất lượng cao, giáo dục và y tế hiện đại. Đây đều là những lĩnh vực mà Queensland có thế mạnh.

Một số sản phẩm sản xuất tại Queensland (Úc) ẢNH: TUẤN MINH

Việt Nam đang là khách hàng lớn nhất của bang Queensland tại Đông Nam Á về than luyện kim (khoảng 3 tỉ đô la Úc mỗi năm). Queensland cũng sở hữu trữ lượng lớn đồng, niken, coban và đất hiếm, là thành phần thiết yếu cho pin và xe điện.

Song song đó, hợp tác cũng được đẩy mạnh toàn diện. Về nông nghiệp, chiến dịch "Taste of Queensland" đang giới thiệu thịt bò, hạt mắc ca tại Hà Nội, trong bối cảnh nhu cầu thịt bò Queensland tại Việt Nam tăng 29% trong năm 2024. Về đầu tư, Tập đoàn TTC AgriS của Việt Nam đã mua quỹ đất tại Queensland, trong khi tập đoàn Sovico (công ty mẹ của VietJet Air) tăng tần suất bay TP.HCM - Brisbane.

Giáo dục cũng là trụ cột, với số sinh viên Việt Nam chọn Queensland tăng trên 30% những năm gần đây. Lĩnh vực y tế ghi nhận nhà phân phối Newtechco (Việt Nam) hợp tác với 4 công ty Queensland, khởi đầu bằng việc ra mắt sản phẩm da liễu Skin O2 tại Hà Nội trong tuần này.

Việc mở rộng hiện diện tại Việt Nam là một phần trong chiến lược đa dạng hóa và xây dựng vị thế đối tác tin cậy của Queensland tại khu vực tăng trưởng nhanh nhất châu Á.