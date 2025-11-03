Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Queensland 'chọn' Việt Nam làm trung tâm, mở văn phòng thứ hai tại Hà Nội

Tuấn Minh
Tuấn Minh
03/11/2025 20:36 GMT+7

Bang Queensland (Úc) chính thức khai trương văn phòng thương mại và đầu tư thứ 2 tại Hà Nội, xác nhận vị thế trọng tâm của Việt Nam trong chiến lược mở rộng của bang này sang Đông Nam Á.

Dấu mốc này đưa Queensland trở thành bang đầu tiên của Úc thiết lập trung tâm của khu vực tại Việt Nam. Với 2 văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM, Queensland củng cố cam kết xem Việt Nam là trụ cột tại Đông Nam Á - khu vực hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của bang trên toàn cầu.

Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Queensland tại Đông Nam Á và lớn thứ sáu trên toàn cầu, mang lại kim ngạch hơn 4 tỉ đô la Úc (AUD) cho bang này trong năm tài chính 2024 - 2025.

Dẫn đầu đoàn công tác tới Hà Nội, bà Ros Bates, Bộ trưởng Tài chính, Thương mại, Việc làm và Đào tạo bang Queensland, cho biết việc mở thêm văn phòng tại Việt Nam sẽ giúp Queensland tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư và giáo dục.

Trong chuyến công tác, Bộ trưởng Bates đã hội đàm với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến và Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng, thiết lập đối thoại chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về phát triển bền vững, thương mại và đổi mới nông nghiệp.

Queensland (Úc) 'chọn' Việt Nam làm trung tâm, mở văn phòng thứ hai tại Hà Nội - Ảnh 2.

Bà Ros Bates, Bộ trưởng Tài chính, Thương mại, Việc làm và Đào tạo bang Queensland, phát biểu tại lễ khai trương văn phòng thương mại và đầu tư bang Queensland (Úc) tại Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Bà Bates nhận định, với tốc độ tăng trưởng 7,1% năm 2024 (cao nhất Đông Nam Á) và mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam có nhu cầu lớn về năng lượng ổn định, tài nguyên chiến lược, lao động kỹ năng, thực phẩm chất lượng cao, giáo dục và y tế hiện đại. Đây đều là những lĩnh vực mà Queensland có thế mạnh.

Queensland (Úc) 'chọn' Việt Nam làm trung tâm, mở văn phòng thứ hai tại Hà Nội - Ảnh 3.

Một số sản phẩm sản xuất tại Queensland (Úc)

ẢNH: TUẤN MINH

Việt Nam đang là khách hàng lớn nhất của bang Queensland tại Đông Nam Á về than luyện kim (khoảng 3 tỉ đô la Úc mỗi năm). Queensland cũng sở hữu trữ lượng lớn đồng, niken, coban và đất hiếm, là thành phần thiết yếu cho pin và xe điện.

Song song đó, hợp tác cũng được đẩy mạnh toàn diện. Về nông nghiệp, chiến dịch "Taste of Queensland" đang giới thiệu thịt bò, hạt mắc ca tại Hà Nội, trong bối cảnh nhu cầu thịt bò Queensland tại Việt Nam tăng 29% trong năm 2024. Về đầu tư, Tập đoàn TTC AgriS của Việt Nam đã mua quỹ đất tại Queensland, trong khi tập đoàn Sovico (công ty mẹ của VietJet Air) tăng tần suất bay TP.HCM - Brisbane.

Giáo dục cũng là trụ cột, với số sinh viên Việt Nam chọn Queensland tăng trên 30% những năm gần đây. Lĩnh vực y tế ghi nhận nhà phân phối Newtechco (Việt Nam) hợp tác với 4 công ty Queensland, khởi đầu bằng việc ra mắt sản phẩm da liễu Skin O2 tại Hà Nội trong tuần này.

Việc mở rộng hiện diện tại Việt Nam là một phần trong chiến lược đa dạng hóa và xây dựng vị thế đối tác tin cậy của Queensland tại khu vực tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Tin liên quan

Kinh nghiệm du lịch Queensland cho du khách đến lần đầu

Kinh nghiệm du lịch Queensland cho du khách đến lần đầu

Với khí hậu ấm áp quanh năm, Queensland mang đến cho du khách trải nghiệm đa dạng từ rạn san hô kỳ vĩ, bãi biển tuyệt đẹp đến rừng nhiệt đới hoang sơ, thành phố hiện đại sôi động.

Thông tin du học Úc: Trường đại học Central Queensland

VN - Úc tăng cường nhập khẩu trái cây lẫn nhau

Khám phá thêm chủ đề

Queensland Việt Nam úc Bang Queensland Thương mại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận