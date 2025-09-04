Quốc ca vang lên trên chuyến tàu bắc - nam đúng thời khắc đại lễ Quốc khánh

19 giờ 20 phút tối 1.9, tiếng còi rít dài vang lên trong màn đêm Hà Nội. Chuyến tàu SE3 chậm rãi lăn bánh, mở đầu hành trình xuyên Việt hơn 1.700 km từ ga Hà Nội vào ga Sài Gòn. 1.110 hành khách lên xuống từ các ga trên con tàu ấy không chỉ đơn thuần di chuyển, mà còn mang theo trong tim niềm hân hoan, tự hào đặc biệt, khi hành trình diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2.9.

Lễ chào cờ trên tàu - giây phút thiêng liêng

Trong suốt hành trình, 23 thành viên phục vụ SE3 đều khoác trên mình chiếc áo đỏ rực, in ngôi sao vàng trước ngực và dòng chữ "Đường sắt Việt Nam - Đoàn tàu thân thương, Con đường kiến thiết" phía sau lưng. Với họ, đây không chỉ là đồng phục, mà còn là lời nhắc nhở về sứ mệnh phục vụ hành khách chu đáo an toàn trong ngày đại lễ của dân tộc.

Trưởng tàu Trần Xuân Trà rất tự hào khi được phục vụ hành khách đi tàu trong dịp lễ 2.9 ẢNH: QUANG VIÊN

Không khí càng thêm đặc biệt khi khắp các toa tàu vang lên những khúc ca quen thuộc: "Đất nước trọn niềm vui", "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"… Một hành khách lớn tuổi xúc động nói: "Nghe những bài hát này, tôi như sống lại không khí của những năm đầu độc lập. Lòng rộn ràng, tự hào vô cùng".

Đỉnh điểm của hành trình cảm xúc diễn ra vào sáng 2.9. Lúc 7 giờ 30, khi đoàn tàu đến ga Đông Hà (Quảng Trị) với buổi lễ chào cờ trang nghiêm được tổ chức ngay tại toa số 1. Tiếng nhạc Quốc ca vang lên từ hệ thống loa, hòa cùng tiếng hát dõng dạc của hàng trăm hành khách và toàn bộ nhân viên đoàn tàu.

Lễ chào cờ và hát Quốc ca sáng 2.9 diễn ra ngay trên đoàn tàu SE3 ẢNH: QUANG VIÊN

Trưởng tàu Trần Xuân Trà lặng giọng: "Đó là một giây phút rất thiêng liêng, khó quên. Giữa hành trình, nhưng ai nấy đều hát vang Quốc ca như đang đứng trước Quảng trường Ba Đình".

Đối với anh Thái Doãn Tuấn, một cựu lính hải quân, nay là nhân viên phục vụ trên tàu, niềm tự hào lại càng sâu sắc: "Được phục vụ bà con trong ngày trọng đại của dân tộc là vinh dự lớn. Với tôi, đây như một mệnh lệnh của trái tim".

Chị Nguyễn Thị Soa, có 24 năm làm tiếp viên đường sắt, chia sẻ: "Ngành luôn nhắc chúng tôi phải phục vụ hành khách chu đáo, nhất là trong những ngày lễ lớn. Năm nay, không khí còn đặc biệt hơn bao giờ hết".

Chị Nguyễn Thị Soa luôn nở nụ cười tươi khi phục vụ trên đoàn tàu SE3 ẢNH: QUANG VIÊN

Cũng trên chuyến tàu này, thiếu tá Hồ Giáp Tý, Đội trưởng đội Giao thông đường sắt (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an), cho biết lực lượng công an luôn tăng cường làm nhiệm vụ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách... Đặc biệt là các dịp lễ lớn, trong đó có lễ Quốc khánh năm nay, thì nhiệm vụ ấy càng được chú trọng nhiều hơn.

Những câu chuyện đầy cảm xúc của hành khách

Nếu lễ chào cờ mang đến sự trang nghiêm, thì mỗi hành khách trên SE3 lại góp thêm gam màu cảm xúc vào bức tranh ngày Quốc khánh.

Tại toa số 10, anh Lê Trọng Viên (36 tuổi) cùng vợ và con trai đều mặc áo cờ đỏ sao vàng, háo hức lên tàu vào TP.HCM. Trước đó, gia đình anh về quê ở xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai (trước đây là Hoài Ân, Bình Định) để sum họp với người thân. Anh cười rạng rỡ: "Chưa năm nào tôi thấy Quốc khánh vui như năm nay. Cả nhà đoàn tụ trong không khí cả nước mừng 80 năm độc lập, thật ấm áp, tự hào".

Gia đình anh Lê Trọng Viên trên toa tàu số 10 hào hứng vì lễ Quốc khánh năm 2025 rất tuyệt vời, cùng với sự phục vụ chu đáo của ngành đường sắt ẢNH: QUANG VIÊN

Cô giáo Phan Thị Hoài Duyên, vợ anh Viên nói thêm: "Ngày lễ này là ký ức không thể quên của thế hệ chúng tôi và các con. Chúng tôi biết ơn cha ông đã hy sinh để có hòa bình hôm nay".

Ở một toa khác, anh Trần Đức Linh (37 tuổi), kinh doanh bất động sản tại TP.HCM, vừa đưa hai con nhỏ về thăm quê Ninh Bình nay trở lại "siêu thành phố" này, chia sẻ: "Tôi muốn các con hòa mình vào không khí lễ hội của quê hương. Đó là cách để gieo vào chúng tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc".

Trên chuyến tàu cũng có những hành khách lớn tuổi, lặng lẽ mà sâu nặng tình cảm. Bà Phạm Thị Tuyết Nga (69 tuổi), cựu giáo viên quê Bình Định (nay là Gia Lai) rưng rưng: "Ngày xưa đi tàu vất vả, thiếu thốn đủ bề. Hôm nay tàu khang trang, nhân viên nhiệt tình, lại thấy các em khoác áo cờ đỏ sao vàng mà lòng xúc động quá. Tổ quốc mình đã đổi thay nhiều quá rồi".

Các hành khách hòa chung niềm vui chào đón lễ Quốc khánh trên tàu SE3 ẢNH: QUANG VIÊN

Đặc biệt, toa số 6 rộn ràng tiếng cười nói của đại gia đình nhà báo lão thành Ngô Đình Xuân (71 tuổi, quê Gia Lai). Ông đưa vợ và hơn 10 con cháu về quê dự giỗ mẹ, trùng đúng dịp Quốc khánh. Ông bồi hồi: "Tôi từng trải qua chiến tranh, thời bao cấp, nên càng thấm thía giá trị của độc lập, hòa bình. Hôm nay, cùng con cháu đi trên chuyến tàu sạch đẹp, được phục vụ chu đáo trong ngày lễ lớn, lòng tôi tràn ngập biết ơn".

Bà Trần Thị Phương Lan, vợ ông Xuân, tiếp lời: "Trên hành trình về quê và vô lại TP.HCM, tôi thấy rõ đất nước đang đổi thay, vươn lên từng ngày. Nhìn con cháu ríu rít, tôi tin vào một tương lai tươi đẹp".

Gia đình nhà báo lão thành Lê Đình Xuân chuẩn bị lên tàu ẢNH: QUANG VIÊN

Đoàn tàu cứ thế đều đặn lăn bánh, băng qua những cánh đồng, con sông, ngọn núi của đất nước hình chữ S để sáng sớm ngày 3.9 đến ga Sài Gòn kết thúc hành trình. Từ bắc chí nam, mỗi ga tàu dừng lại là thêm một lần chứng kiến niềm vui đoàn tụ, sự háo hức của những hành khách.

Phóng viên Báo Thanh Niên (ngoài cùng bên trái) cùng với nhân viên đoàn tàu SE3 về đến ga Sài Gòn sáng 3.9 kết thúc một hành trình nhiều cảm xúc ÀNH: QUANG VIÊN

Trong sự rộn ràng ấy, lễ chào cờ thiêng liêng và những câu chuyện đời thường của hành khách đã làm chuyến tàu SE3 trở thành một hành trình không thể nào quên. Không chỉ là di chuyển từ điểm A đến điểm B, chuyến tàu ấy đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết những miền đất, những thế hệ, và trên hết là kết nối trái tim người Việt trong ngày Quốc khánh.

Tiếp viên đoàn tàu SE3 phục vụ hành khách chu đáo, nhiệt tình ẢNH: QUANG VIÊN

Như trưởng tàu Trần Xuân Trà nhắc lại khẩu hiệu của ngành đường sắt "Đường sắt Việt Nam - đoàn tàu thân thương, con đường kiến thiết" và bày tỏ: "Hôm nay, chúng tôi không chỉ chở khách, mà còn chở cả tình yêu Tổ quốc".