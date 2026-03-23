Quốc Đại: Lần đầu hát cùng, tôi lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến Cẩm Ly

Quốc Đại xác nhận ngồi ghế nóng chương trình Tỏa sáng sao đôi, lên sóng trên THVL1. Hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ cho biết anh không chỉ đánh giá thí sinh bằng kỹ thuật hay cảm xúc, mà còn nhìn nhận ở góc độ một người từng trải. Bởi anh hiểu những áp lực sân khấu, cảm giác khi đứng trước khán giả.

Kỷ niệm khó quên của Quốc Đại

Quốc Đại là giọng ca quen thuộc với dòng nhạc trữ tình, bolero với hơn 20 năm kinh nghiệm nghệ thuật Ảnh: NSX

Nhắc đến Quốc Đại, khán giả nhớ đến những màn kết hợp ăn ý với Cẩm Ly. Khi được hỏi về điều này, nam nghệ sĩ nói việc cả hai đứng cùng sân khấu ở thời điểm hiện tại thoải mái và tự nhiên hơn trước nhiều. Nếu như ngày xưa, mỗi lần đứng cạnh “chị Tư”, giọng ca 7X hồi hộp, áp lực vì sợ mình chưa đủ tốt, thì hiện tại cảm giác ấy đã được thay bằng sự tự tin.

Nam ca sĩ tiết lộ sau nhiều năm làm việc chung, anh hiểu rõ cách hát, cách xử lý và cả những tín hiệu rất nhỏ từ đồng nghiệp. Chỉ cần một ánh mắt, một cái đưa tay nhẹ trên sân khấu của Cẩm Ly, nam nghệ sĩ cũng có thể cảm nhận được bạn diễn đang muốn mình thể hiện ra sao. Với anh, mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở sự kết hợp mà còn trở thành sự thấu hiểu sâu sắc.

Bật mí về kỷ niệm đáng nhớ nhất cùng Cẩm Ly, Quốc Đại kể về lần đầu tiên song ca trong một chương trình lớn. Thời điểm đó, anh vẫn là gương mặt chưa thực sự được biết đến rộng rãi, nên áp lực là điều khó tránh khỏi. Khi ấy, Quốc Đại lo lắng không biết mình có làm tốt hay không, liệu có ảnh hưởng đến phần trình diễn của đàn chị.

Quốc Đại sẵn sàng đưa ra những góp ý giúp đàn em tiến bộ khi ngồi ghế giám khảo Ảnh: NSX

Biết tâm tư của Quốc Đại, “chị Tư” Cẩm Ly liền động viên tinh thần, giúp nam ca sĩ vượt qua cảm giác hồi hộp. Vợ nhạc sĩ Minh Vy khuyên đàn em hãy cứ thoải mái, đừng đặt nặng áp lực, bởi chỉ khi tự nhiên thì cảm xúc mới trọn vẹn. Chính lời khuyên ấy đã giúp Quốc Đại tự tin hơn và có một tiết mục thành công cùng “chị Tư” với ca khúc Lâu đài tình ái.

Nam ca sĩ chia sẻ, lần đầu kết hợp cùng, bản thân không tránh khỏi việc bị “soi” và đặt câu hỏi vì sao anh lại được chọn song ca cùng nữ ca sĩ. Tuy nhiên theo thời gian, bằng sự cố gắng và thái độ nghiêm túc, Quốc Đại dần chinh phục được tình cảm của khán giả.

Ở thời điểm hiện tại, khi đã có vị trí vững vàng trong nghề, Quốc Đại có định nghĩa rất riêng về thành công. Với anh, đó không phải là sự hào nhoáng hay những con số lớn, mà là vẫn được khán giả yêu thương. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng không cho phép mình dừng lại ở đó. Quốc Đại cho rằng biết đủ để không nản chí, nhưng vẫn phải đặt ra những mục tiêu để phát triển và có những bước tiến mới trong sự nghiệp.

Quốc Đại thừa nhận bản thân không tránh khỏi áp lực khi lần đầu song ca với Cẩm Ly Ảnh: FBNV

Với cường độ làm việc khá cao, ca sĩ Quốc Đại tiết lộ bí quyết giữ gìn sức khỏe cũng như giọng hát chính là giấc ngủ. Dù công việc bận rộn đến đâu, anh cũng cố gắng đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày để giữ được làn hơi tốt nhất. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng duy trì chế độ ăn uống đầy đủ và tập thể dục, dù đôi khi cũng phải “đấu tranh” với sự lười biếng của bản thân. Anh thẳng thắn nhìn nhận, khi tuổi tác tăng lên, sức khỏe sẽ không còn như trước, vì vậy việc chăm sóc bản thân là điều bắt buộc.

Khi được hỏi về yếu tố giúp một nghệ sĩ duy trì tình cảm trong lòng khán giả, Quốc Đại cho rằng đó là sự tử tế. Theo anh, ngoài việc trau dồi kỹ năng chuyên môn, một nghệ sĩ cần phải cư xử đúng mực. Giọng ca Cà phê miệt vườn cho rằng, cách sống của nghệ sĩ ít nhiều sẽ tác động đến khán giả, vì vậy cần tránh những điều tiêu cực, không làm phiền lòng những người đã dành tình cảm cho mình.