Quốc gia nhỏ thứ ba thế giới đổi tên

Tổng thống Nauru David Adeang cho biết quốc gia của ông đã đổi lại tên gọi truyền thống là Cộng hòa Naoero, theo AP ngày 4.8.

Naoero là quốc gia có dân số ít thứ ba thế giới, chỉ nhiều hơn Tuvalu và Tòa thánh Vatican ẢNH: TRANG FACEBOOK CHÍNH QUYỀN CỘNG HÒA NAOERO

Tổng thống Adeang là người đề xuất sửa đổi hiến pháp để đổi tên quốc gia vào tháng 1 và đề xuất đã được các nghị sĩ thông qua sau 2 vòng bỏ phiếu cần thiết. "Việc thay đổi theo đề xuất này nhằm tôn vinh một cách trung thực hơn di sản, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc của chúng ta", ông Adeang nói khi đó.

Naoero là tên gọi truyền thống của nước này nhưng khó đọc và được quốc tế biết đến với tên Nauru. Với việc đổi tên, mã quốc gia của nước này cũng đổi từ NRU thành NRO, trong khi người Naoero theo tiếng Anh sẽ được gọi là dei-Naoero thay vì Nauruan.

Naoero là quốc gia nhỏ thứ ba thế giới về dân số với chỉ 12.000 dân, nhiều hơn Tuvalu và Tòa thánh Vatican. Đảo quốc này nằm ở Nam Thái Bình Dương và từng là thuộc địa của Đức, sau đó chịu sự quản lý của Úc trước khi giành độc lập vào năm 1968.

Khai thác phốt phát từng mang lại khối tài sản lớn cho nước này trong thập niên 1970 trước khi ngành này lụn bại, đẩy đất nước đến bờ vực khủng hoảng kinh tế vào thập niên 1990, theo AP.

Hiện nay, Naoero là một trong những nước gặp nhiều nguy cơ nhất từ việc nước biển dâng do biến đổi khí hậu. Điều này thúc đẩy chính phủ tìm kiếm đầu tư nước ngoài thông qua một chương trình cấp quốc tịch có trả phí, nhằm tài trợ cho việc di dời người dân và cơ sở hạ tầng ra khỏi vùng biển đang xâm lấn. Việc đổi tên quốc gia đánh dấu "sự khởi đầu của niềm tự hào dân tộc được khôi phục", ông Adeang nói trong thông báo mới nhất.