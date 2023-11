Quốc hội chính thức đổi tên cho lực lượng bảo vệ dân phố

Chiều 28.11, với 78,14% đại biểu tán thành, luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2024.



Quốc hội thông qua luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở GIA HÂN

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở quy định về một lực lượng mới, có tên gọi là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đây là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân, để hỗ trợ công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước mắt, lực lượng được kiện toàn từ 3 lực lượng hiện đang tồn tại, gồm: bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và đội trưởng, đội phó đội dân phòng. Về lâu dài, lực lượng sẽ được tuyển mới theo quy định của luật này.

Lực lượng này được bố trí thành tổ bảo vệ ANTT. Tổ bảo vệ ANTT gồm có tổ trưởng, tổ phó (ưu tiên đội trưởng, đội phó dân phòng kiêm nhiệm "hai vai") và tổ viên. Địa bàn phụ trách của mỗi tổ là một hoặc một số thôn, tổ dân phố.

Theo quy định tại luật, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có nhiệm vụ hỗ trợ công an cấp xã nắm tình hình về ANTT trên địa bàn phụ trách; hỗ trợ PCCC và cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động…

5 điều kiện để được xem xét, tuyển chọn

Vẫn theo luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, công dân Việt Nam có nguyện vọng và có 5 tiêu chuẩn, điều kiện thì sẽ được xem xét, tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Thứ nhất là từ đủ 18 - 70 tuổi; trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của công an cấp xã.

Thứ hai là có lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án hình sự…

Thứ ba là có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS trở lên. Đối với khu vực biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn… thì có tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học.

Thứ tư là đang thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên và thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Thứ năm là có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.