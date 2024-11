Quốc hội đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu sĩ quan quân đội

Tại dự thảo luật vừa thông qua, Quốc hội đồng ý tăng tuổi phục vụ tại ngũ (tuổi nghỉ hưu) của sĩ quan quân đội ở hầu hết cấp bậc hàm.

Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của sĩ quan cấp úy tăng từ 46 lên 50, thiếu tá từ 48 lên 52, trung tá từ 51 lên 54, thượng tá từ 54 lên 56, đại tá từ 57 (đối với nam) và 55 (đối với nữ) lên 58 tuổi (không phân biệt nam, nữ).

Cấp tướng vẫn giữ nguyên 60 tuổi đối với nam, đối với nữ tăng từ 55 lên 60 tuổi.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tại phiên họp thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: GIA HÂN

Khi quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, năng lực, sức khỏe và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi nghỉ hưu không quá 5 năm. Trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Luật cũng cho phép Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuổi nghỉ hưu của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy từ chủ nhiệm tổng cục, tổng cục trưởng, chính ủy tổng cục cho tới trung đội trưởng. Tuy nhiên, không được vượt quá hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ đã được quy định.

Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới cho biết, quá trình thảo luận, một số ý kiến đề nghị quy định tuổi của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thống nhất theo bộ Luật lao động và luật Công an nhân dân.

Một số ý kiến đề nghị quy định tuổi nghỉ hưu phù hợp cho từng quân, binh chủng, phù hợp với tính chất, môi trường, địa bàn công tác. Cùng đó, giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về độ tuổi nghỉ hưu ở một số chức danh chỉ huy, quản lý…

Nêu quan điểm của cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, ông Lê Tấn Tới cho hay, do cơ cấu, tổ chức, tính chất, nhiệm vụ, đối tượng tác chiến của quân đội và công an khác nhau. Nếu tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội bằng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan công an hoặc bằng tuổi của người lao động theo bộ luật Lao động sẽ không bảo đảm cho sĩ quan có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng đó, hàng năm quân đội vẫn phải tuyển sinh quân sự để sắp xếp và trẻ hóa đội ngũ cán bộ cấp phân đội. Nếu tăng thêm tuổi so với dự thảo luật sẽ gây dôi dư, ùn tắc trong đội ngũ sĩ quan.

Theo ông Tới, việc tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan như dự thảo luật vừa giữ gìn được đội ngũ sĩ quan được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh, trình độ, kinh nghiệm, sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, đồng thời bảo đảm sĩ quan cơ bản có đủ số năm tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu mức tối đa 75%.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ như dự thảo luật.

Quân đội không quá 415 cấp tướng

Dự án luật cũng bổ sung quy định về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan là cấp tướng, cấp tá, cấp úy.

Theo đó, cấp quân hàm đại tướng số lượng không quá 3, bao gồm các chức vụ: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Thượng tướng, đô đốc hải quân, số lượng không quá 14, gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có cấp bậc quân hàm cao nhất là thượng tướng, đô đốc hải quân không quá 6.

Quốc hội bấm nút thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: GIA HÂN

Phó tổng tham mưu trưởng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, mỗi chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là thượng tướng không quá 3. Ngoài ra, còn có giám đốc, chính ủy Học viện Quốc phòng.

Các chức vụ, chức danh có cấp bậc quân hàm cao nhất là trung tướng, phó đô đốc hải quân, thiếu tướng, chuẩn đô đốc hải quân; số lượng không quá 398.

Tổng số cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng tối đa là 415, giữ nguyên theo như luật hiện hành.

Về vấn đề này, ông Lê Tấn Tới cho hay, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quân hàm cấp tướng tương xứng giữa quân đội và công an ở các tỉnh, thành phố lớn, trọng điểm; quy định rõ số lượng cấp tướng đối với từng cấp hàm…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, theo kết luận của Bộ Chính trị, quân đội không quá 415 vị trí có trần. Nếu bổ sung số lượng thượng tướng cho chức vụ phó tổng tham mưu trưởng và quy định trần quân hàm cấp tướng cho chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự của 11 tỉnh trọng điểm như luật Công an nhân dân thì vượt quá số lượng cấp tướng theo quy định của Bộ Chính trị.