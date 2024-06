Quốc hội đồng ý thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Sáng 26.6, kỳ họp 7 Quốc hội khóa XV tiếp tục làm việc. Với 452/459 đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng.

Một trong những chính sách nổi bật tại nghị quyết, đó là việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông nghị quyết của Quốc hội GIA HÂN

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có gì?

Theo nghị quyết, Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ được thành lập gắn với Cảng biển Liên Chiểu. Thủ tướng là người có thẩm quyền quyết định thành lập, điều chỉnh, mở rộng ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và hoạt động quản lý nhà nước theo lĩnh vực tương ứng của các cơ quan có liên quan.

Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng với khu vực bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam về hải quan, thuế và xuất khẩu, nhập khẩu.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ được áp dụng hàng loạt chính sách ưu đãi đầu tư. Trong đó, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng, dự án của nhà đầu tư thuê lại đất tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng được áp dụng như dự án đầu tư trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng không phải có dự án đầu tư và không phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế.

Mức ưu đãi, thời gian miễn, giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế đối với hàng hóa, dịch vụ… được áp dụng như ưu đãi đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, doanh nghiệp có dự án đầu tư trong các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại địa bàn thành phố khi đáp ứng các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật về hải quan, thuế, tài chính và pháp luật có liên quan, trừ điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu.

Quốc hội nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết, biểu quyết thông qua nghị quyết tại hội trường GIA HÂN

Chính sách mới, cần hết sức thận trọng

Quá trình xây dựng nghị quyết, đa số đại biểu Quốc hội tán thành việc thực hiện thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Đây là chính sách mang tính đột phá, thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, đặt nền móng cho việc hình thành chính sách mới trong quá trình vận hành nền kinh tế thị trường, trong áp dụng mô hình phát triển tiên tiến của thế giới.

Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng các chính sách cho khu thương mại tự do chưa nổi trội, bứt phá; nhiều chính sách về thuế còn điểm tương tự như khi áp dụng với khu kinh tế. Có ý kiến đề nghị xây dựng một đề án riêng về khu thương mại tự do trình Quốc hội xem xét, quyết định…

Tiếp thu, giải trình các ý kiến trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, việc thí điểm thành lập khu thương mại tự do là chủ trương lớn đã có đủ căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý; nếu thực hiện thành công sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.Đà Nẵng và của cả vùng.

Dù vậy, đây là chính sách mới, chưa được thực hiện tại Việt Nam và cũng là nghị quyết mang tính chất thí điểm; các chính sách là bước thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện dần.

"Cần hết sức thận trọng, có bước đi chắc chắn, không quy định những vấn đề chưa được đánh giá kỹ lưỡng, mang tính rủi ro cao", Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu.

Cạnh đó, các chính sách cần mang tính khả thi, cần được nghiên cứu, xây dựng căn cứ trên khả năng tổ chức thực hiện, nguồn lực tài chính, điều kiện đáp ứng của TP.Đà Nẵng.

Từ những căn cứ nêu trên, tại thời điểm hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ phạm vi chính sách như dự thảo nghị quyết. Đồng thời, quá trình thực hiện thí điểm khu thương mại tự do phải trên nguyên tắc bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích dân tộc.