Quốc hội giám sát các 'Đại dự án' giao thông và trụ sở công năm 2027

Sáng 24.4, với 490/490 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Phiên làm việc sáng 24.4 của Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Sân bay Long Thành và loạt dự án cao tốc

Theo nghị quyết, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026.

Cùng đó là việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam; về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.Hà Nội, TP.HCM; Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có).

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét các báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho một số địa phương.

Xem xét báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 193/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quốc hội cũng sẽ xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025; Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Ngoài ra còn có Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm Trưởng đoàn giám sát về sử dụng trụ sở công trên toàn quốc ẢNH: GIA HÂN

Giám sát về sử dụng trụ sở công trên toàn quốc

Sáng cùng ngày, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính".

Đoàn giám sát do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm trưởng đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi làm phó trưởng đoàn thường trực.

Các phó trưởng đoàn gồm: ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Phạm vi giám sát là việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên phạm vi cả nước.

Mục đích nhằm xác định nhu cầu và thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo mô hình tổ chức bộ máy mới để phòng chống lãng phí và tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Đoàn giám sát cũng sẽ chỉ ra những tồn tại, hạn chế (nếu có) và nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; rút ra bài học kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện…