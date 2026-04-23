Quốc hội sẽ giám sát dự án sân bay Long Thành

Sáng 23.4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga ẢNH: GIA HÂN

Trình bày dự thảo nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, tại kỳ họp thứ 3 (dự kiến diễn ra giữa năm 2027), Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026 (bao gồm nội dung về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2027.

Quốc hội cũng sẽ giám sát việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026. Cùng đó là công tác phòng, chống tham nhũng năm 2026; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật (bao gồm cả nội dung về công tác dẫn độ); công tác thi hành án năm 2026; công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2026; công tác bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đồng thời, giám sát nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM...

Phải trả lời được câu hỏi: có lãng phí, chậm tiến độ hay không?

Nêu ý kiến, hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (đoàn Hà Nội) bày tỏ ủng hộ việc đưa vào chương trình giám sát nhiều dự án lớn như đường sắt tốc độ cao, các tuyến cao tốc, Cảng hàng công quốc tế Long Thành.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần làm rõ hơn các tiêu chí giám sát, trong đó đặc biệt chú trọng đến tiến độ thực hiện, hiệu quả sử dụng vốn và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Đồng thời, cần tăng cường giám sát các nguy cơ chậm tiến độ, đội vốn, thất thoát, lãng phí và có cơ chế theo dõi sau giám sát để bảo đảm các kiến nghị được thực hiện nghiêm túc và triệt để.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và đại biểu Thạch Phước Bình thảo luận tại hội trường ẢNH: GIA HÂN

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng nhận định, dự thảo đã bao quát đầy đủ các lĩnh vực quan trọng như kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, phòng, chống tham nhũng, bảo vệ môi trường...

Song, với khối lượng nội dung rất lớn nên cần làm rõ trọng tâm, trọng điểm giám sát, tránh dàn trải, phân tán nguồn lực, khó đi vào chiều sâu và tạo ra chuyển biến thực chất.

Đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) cũng dành sự quan tâm đối với các dự án quan trọng quốc gia và hệ thống hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tuyến vành đai…

Theo ông Bình, cần đổi mới căn bản cách tiếp cận, giám sát. Giám sát không nên chỉ bó hẹp ở việc kiểm tra tiến độ giải ngân hay thi công mà phải đánh giá hiệu quả tổng thể và tác động kinh tế - xã hội thực tế.

Vị đại biểu nhấn mạnh, phải trả lời được các câu hỏi cốt lõi: dự án có đạt được các mục tiêu chiến lược ban đầu hay không, có nguy cơ gây lãng phí nguồn lực quốc gia do đội vốn hoặc chậm tiến độ không.

Ông cũng đề nghị thực hiện nghiêm túc quy định tại dự thảo về việc xác định trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan trong việc thực hiện các kết luận sau giám sát.

Chỉ khi hoạt động giám sát gắn liền với cơ chế chịu trách nhiệm, giải trình minh bạch và có biện pháp xử lý quyết liệt thì mới tạo được chuyển biến thực chất trong quản trị quốc gia và củng cố niềm tin của nhân dân.