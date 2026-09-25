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    Quốc hội giám sát dự án đường liên vùng nối 3 tỉnh: Cảnh báo nguy cơ sạt lở đèo dốc
    VideoThời sự

    Quốc hội giám sát dự án đường liên vùng nối 3 tỉnh: Cảnh báo nguy cơ sạt lở đèo dốc

    Kỳ Nam
    Kỳ Nam
    Dự án đường liên vùng nối Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận cũ chậm tiến độ, vướng mắc về đất rừng, đoàn giám sát Quốc hội cảnh báo nguy cơ sạt lở.

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    Quốc hội Khánh Hòa Lâm Đồng Sạt lở

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