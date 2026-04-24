Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quốc hội họp báo, trả lời về các chức danh lãnh đạo được bầu

Văn Chung
24/04/2026 13:17 GMT+7

Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên cho biết, công tác nhân sự đã được tiến hành một cách rất nghiêm túc, chặt chẽ và bài bản, đúng theo quy trình cũng như quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch và đạt được sự thống nhất cao tại Quốc hội.

Sáng 24.4, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công tác kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trả lời về các nhân sự được bầu lần này, bà Tạ Thị Yên, Phó chủ nhiệm ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cho biết, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt quan trọng, trong đó có nội dung trọng tâm là kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. 

Bà Tạ Thị Yên, Phó trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội trả lời báo chí sáng 24.4

Bà nhấn mạnh, công tác nhân sự đã được tiến hành một cách rất nghiêm túc, chặt chẽ và bài bản, đúng theo quy trình cũng như quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch và đạt được sự thống nhất cao tại Quốc hội.

Quốc hội đã tiến hành bầu và phê chuẩn đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt như: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các phó chủ tịch Quốc hội, các phó thủ tướng Chính phủ và các chức danh quan trọng khác của bộ máy nhà nước.

Qua kết quả biểu quyết cho thấy tỷ lệ tín nhiệm cao, nhiều cán bộ đạt số phiếu gần như tuyệt đối. Điều này thể hiện sự đồng thuận cũng như sự tin tưởng rất lớn của Quốc hội đối với các phương án nhân sự đã được giới thiệu, bà Yên cho biết.

Một điều quan trọng hơn, theo bà Yên, các nhân sự được bầu và phê chuẩn lần này đều là những cán bộ rất tiêu biểu, đã được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức thực hiện. 

"Chúng tôi cho rằng đây chính là yếu tố then chốt để bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt, hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính trị", bà Yên cho biết.

Việc hoàn thành công tác nhân sự tại kỳ họp thứ nhất, theo bà Yên, không chỉ là bước kiện toàn về tổ chức bộ máy, mà còn có ý nghĩa mở đầu cho nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng vững chắc để triển khai các chủ trương cũng như quyết sách lớn của Đảng và của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.

Phó thủ tướng nói sẽ 'quyết liệt phát triển thị trường chứng khoán'

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, tăng trưởng cao và bền vững là yếu tố gắn bó chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau, được ví như 'hai cánh của một con chim'.

Khám phá thêm chủ đề

nhân sự Quốc hội khóa XVI đại biểu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận