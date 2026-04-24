Quốc hội họp báo, trả lời về các chức danh lãnh đạo được bầu

Sáng 24.4, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công tác kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trả lời về các nhân sự được bầu lần này, bà Tạ Thị Yên, Phó chủ nhiệm ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cho biết, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt quan trọng, trong đó có nội dung trọng tâm là kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước.

Bà Tạ Thị Yên, Phó trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội trả lời báo chí sáng 24.4 ẢNH: GIA HÂN

Bà nhấn mạnh, công tác nhân sự đã được tiến hành một cách rất nghiêm túc, chặt chẽ và bài bản, đúng theo quy trình cũng như quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch và đạt được sự thống nhất cao tại Quốc hội.

Quốc hội đã tiến hành bầu và phê chuẩn đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt như: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các phó chủ tịch Quốc hội, các phó thủ tướng Chính phủ và các chức danh quan trọng khác của bộ máy nhà nước.

Qua kết quả biểu quyết cho thấy tỷ lệ tín nhiệm cao, nhiều cán bộ đạt số phiếu gần như tuyệt đối. Điều này thể hiện sự đồng thuận cũng như sự tin tưởng rất lớn của Quốc hội đối với các phương án nhân sự đã được giới thiệu, bà Yên cho biết.

Một điều quan trọng hơn, theo bà Yên, các nhân sự được bầu và phê chuẩn lần này đều là những cán bộ rất tiêu biểu, đã được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức thực hiện.

"Chúng tôi cho rằng đây chính là yếu tố then chốt để bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt, hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính trị", bà Yên cho biết.

Việc hoàn thành công tác nhân sự tại kỳ họp thứ nhất, theo bà Yên, không chỉ là bước kiện toàn về tổ chức bộ máy, mà còn có ý nghĩa mở đầu cho nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng vững chắc để triển khai các chủ trương cũng như quyết sách lớn của Đảng và của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.