Chiều 20.11, tại kỳ họp thứ 2 khóa XVI, Quốc hội thông qua luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), hiệu lực thi hành từ 1.3.2027.

Theo quy định mới, hệ thống cơ quan điều tra gồm: Cơ quan điều tra của Công an nhân dân và Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân. So với hiện hành, luật sửa đổi đã bỏ nội dung về Cơ quan Điều tra của Viện KSND tối cao.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao sẽ được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Bao gồm việc tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự về tội phạm về tham nhũng, chức vụ, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp quy định tại chương XXII và chương XXIII của bộ luật Hình sự xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc cơ quan điều tra, TAND, viện KSND, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của TAND.

Trường hợp vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự, thẩm quyền giải quyết sẽ do Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng.

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua chiều 20.11 ẢNH: QUOCHOI.VN

Chính phủ cho biết sẽ ban hành nghị định để quy định về cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ quy định các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ điều tra hình sự.

Do đó, luật không quy định số lượng tối đa các cục, phòng điều tra thuộc Cơ quan điều tra của Công an nhân dân và Quân đội nhân dân. "Vấn đề này sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Đảng và luật Tổ chức Chính phủ", Chính phủ cho hay.

Bổ sung quyền điều tra 7 tội danh cho Cơ quan An ninh điều tra của công an

Một nội dung quan trọng khác là việc bổ sung các loại tội phạm cụ thể thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra của Công an nhân dân.

Chính phủ cho hay, để bảo đảm tính thống nhất giữa quy định của luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự và bộ luật Hình sự (sửa đổi), nhất là quy định về thẩm quyền điều tra đối với các tội danh mới, thẩm quyền giữa Cơ quan An ninh điều tra của Công an nhân dân và Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an nhân dân đã được sửa đổi.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra của Công an nhân dân có thẩm quyền điều tra đối với 7 tội, gồm 4 tội danh thuộc lĩnh vực an ninh hàng không (quy định từ điều 264 đến điều 267 bộ luật Hình sự), 2 tội danh liên quan đến phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (điều 290 và điều 291) và tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ (điều 343).

Trách nhiệm của công an cấp xã

Luật sửa đổi cũng quy định khi tiếp nhận thông tin do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp và xác định ngay đó là tố giác, tin báo về tội phạm, công an cấp xã có trách nhiệm lập biên bản tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo kèm theo các tài liệu, đồ vật liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Nếu chưa thể xác định ngay đó là tố giác, tin báo về tội phạm thì lập biên bản tiếp nhận và tiến hành phân loại để xác định trong thời hạn 3 ngày.

Trường hợp phát hiện, bắt giữ, tiếp nhận người phạm tội quả tang, người đang bị truy, công an xã phải thu giữ, tạm giữ vũ khí, hung khí…, cần lập biên bản bắt người, lấy lời khai ban đầu, bảo vệ hiện trường và giải ngay người bị bắt đến cơ quan công an cấp trên trực tiếp hoặc báo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Khi được thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh phân công thì điều tra viên trung cấp, điều tra viên cao cấp là trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự.