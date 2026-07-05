Quốc lộ 20 rực rỡ mùa bằng lăng tím: Cây hơn 20 năm 'níu chân' du khách

Trên quốc lộ 20, đoạn dài khoảng 3 km qua xã La Ngà (thành phố Đồng Nai), nhiều cây bằng lăng đồng loạt nở hoa, phủ sắc tím rực rỡ dọc tuyến đường, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa mùa hè.

Cây bằng lăng nở rộ với tán rộng gần 10m NGUYỄN TRÚC

Trong đó, nổi bật nhất là cây bằng lăng nằm tại Km97. Cây cao hơn 10 m, tán xòe rộng và tròn đều, những chùm hoa tím nở kín các cành. Gốc cây lớn đến mức hai người trưởng thành ôm mới xuể. Dưới gốc, cánh hoa rơi nhuộm tím một góc sân, tạo nên khung cảnh lãng mạn.

Nhìn từ trên cao hoa bằng lăng tím một góc quốc lộ 20 NGUYỄN TRÚC

Vẻ đẹp của cây bằng lăng đã trở thành điểm dừng chân của nhiều người qua quốc lộ 20. Không ít người khi đi ngang đã giảm tốc độ, tấp xe vào lề đường để chụp ảnh, check-in cùng cây hoa đang nở rộ.

Thân cây bằng lăng cổ thụ với đường kính 2 người ôm NGUYỄN TRÚC

Theo ghi nhận, vào những ngày cuối tuần, nhiều gia đình đi ô tô cũng tranh thủ dừng xe để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Ông N.V.D., người sống gần khu vực này, cho biết: "Cây bằng lăng này đã trồng được hơn 20 năm, mùa nào cũng ra hoa nhưng năm nay hoa bung nở rực rỡ nhất, nhìn từ xa là thấy cả một màu tím. Cuối tuần, rất nhiều bạn trẻ về đây chụp hình".

Chị Nguyễn Nguyễn trên đường đến xã Định Quán thăm bạn đã dừng chân dưới gốc bằng lăng tại Km97 để chụp ảnh lưu niệm khi bắt gặp cây nở tím rực NGUYỄN TRÚC

Không chỉ cây bằng lăng tại Km97, dọc tuyến đường còn xuất hiện nhiều cây bằng lăng nhỏ hơn cũng đang vào mùa nở hoa. Những tán hoa tím xen giữa màu xanh của cây cối tạo điểm nhấn cho cung đường, khiến nhiều người ví đây là "mùa tím" trên quốc lộ 20.

Hoa bằng lăng đẹp nhất trong thời gian khoảng 1 tháng tính từ lúc nở NGUYỄN TRÚC

Theo người dân địa phương, thời điểm hoa bằng lăng nở rộ thường kéo dài từ 2 - 3 tuần. Vào những ngày nắng đẹp, sắc tím càng nổi bật dưới ánh mặt trời, thu hút nhiều người ghé lại ngắm cảnh.

Dừng xe chụp ảnh cần bảo đảm an toàn Cây bằng lăng tại Km97 nằm trong khuôn viên sân của một hộ dân, sát quốc lộ 20. Những ngày hoa nở rộ, nhiều người dừng xe bên lề đường để chụp ảnh. Tuy nhiên, quốc lộ 20 là tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, nhiều xe tải và xe khách lưu thông liên tục. Việc dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định hoặc băng qua đường để chụp ảnh có thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Nếu muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng mùa bằng lăng cần lựa chọn vị trí dừng xe an toàn, quan sát kỹ phương tiện lưu thông và không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên tuyến đường.



