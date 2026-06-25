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Đời sống Cộng đồng

Bọc kín trái sầu riêng trên cây, nông dân Đồng Nai thu quả vàng óng lạ mắt

Lê Lâm
Lê Lâm
Với những chiếc túi bọc kín, một nông dân ở thành phố Đồng Nai tạo ra những quả sầu riêng vàng óng khác thường. Mô hình này còn giúp giảm sâu bệnh và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Đây là vườn sầu riêng thái rộng 5 ha ở xã Xuân Bắc (thành phố Đồng Nai) đang được chăm sóc theo hướng hữu cơ, hạn chế phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Chủ vườn là anh Nguyễn Minh Tân (43 tuổi).

Bất ngờ với trái sầu riêng ‘vàng’ xuất hiện ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 1.

Toàn bộ vườn sầu riêng để không phun thuốc diệt cỏ mà để tự nhiên, chỉ cắt ngắn lại

ẢNH: LÊ LÂM

Bất ngờ với trái sầu riêng ‘vàng’ xuất hiện ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 2.

Cận cảnh một gốc sầu riêng, nơi cỏ mọc um tùm

ẢNH: LÊ LÂM

Bất ngờ với trái sầu riêng ‘vàng’ xuất hiện ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 3.

Ngoài việc hướng đến sản phẩm sạch, chủ vườn còn muốn tạo ra những trái sầu riêng độc lạ, bằng cách bọc túi kín để tạo nên màu vàng độc đáo

ẢNH: LÊ LÂM

Bất ngờ với trái sầu riêng ‘vàng’ xuất hiện ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 4.

Anh Tân - chủ vườn trèo lên cây, kiểm tra các trái sầu riêng được bọc túi kín

ẢNH: LÊ LÂM

Bất ngờ với trái sầu riêng ‘vàng’ xuất hiện ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 5.

Anh Tân cho biết đây là năm thứ 2 tiến hành thử nghiệm. Năm đầu tiên màu sắc chưa được như ý, đến năm nay thì trái đã đạt được mong muốn của anh

ẢNH: LÊ LÂM

Bất ngờ với trái sầu riêng ‘vàng’ xuất hiện ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 6.

Vỏ trái sầu riêng có màu vàng đậm và đều, gai cũng đều, đẹp

ẢNH: LÊ LÂM

Bất ngờ với trái sầu riêng ‘vàng’ xuất hiện ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 7.

Hình ảnh trái sầu riêng được bọc (bên phải) và trái sầu riêng để bình thường

ẢNH: LÊ LÂM

Bất ngờ với trái sầu riêng ‘vàng’ xuất hiện ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 8.

Theo anh Tân, việc bọc túi kín lên trái sầu riêng ngoài việc giúp vỏ sầu riêng có màu vàng lạ mắt, thì còn chống được sâu bệnh, không phải phun thuốc

ẢNH: LÊ LÂM

Bất ngờ với trái sầu riêng ‘vàng’ xuất hiện ở thành phố Đồng Nai - Ảnh 9.

Do sản phẩm còn mới lạ với thị trường, và vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nên mùa sầu riêng năm nay, những trái sầu riêng "vàng" độc đáo này anh vẫn chưa bán ra thị trường mà mang đi chào hàng, giới thiệu sản phẩm, tìm nguồn tiêu thụ

ẢNH: LÊ LÂM


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