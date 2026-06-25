Đời sống Cộng đồng Bọc kín trái sầu riêng trên cây, nông dân Đồng Nai thu quả vàng óng lạ mắt Lê Lâm - lelambtn@gmail.com 25/06/2026 06:30 GMT+7 Chia sẻ Với những chiếc túi bọc kín, một nông dân ở thành phố Đồng Nai tạo ra những quả sầu riêng vàng óng khác thường. Mô hình này còn giúp giảm sâu bệnh và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đây là vườn sầu riêng thái rộng 5 ha ở xã Xuân Bắc (thành phố Đồng Nai) đang được chăm sóc theo hướng hữu cơ, hạn chế phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Chủ vườn là anh Nguyễn Minh Tân (43 tuổi).Toàn bộ vườn sầu riêng để không phun thuốc diệt cỏ mà để tự nhiên, chỉ cắt ngắn lạiẢNH: LÊ LÂMCận cảnh một gốc sầu riêng, nơi cỏ mọc um tùmẢNH: LÊ LÂMNgoài việc hướng đến sản phẩm sạch, chủ vườn còn muốn tạo ra những trái sầu riêng độc lạ, bằng cách bọc túi kín để tạo nên màu vàng độc đáoẢNH: LÊ LÂMAnh Tân - chủ vườn trèo lên cây, kiểm tra các trái sầu riêng được bọc túi kínẢNH: LÊ LÂMAnh Tân cho biết đây là năm thứ 2 tiến hành thử nghiệm. Năm đầu tiên màu sắc chưa được như ý, đến năm nay thì trái đã đạt được mong muốn của anhẢNH: LÊ LÂMVỏ trái sầu riêng có màu vàng đậm và đều, gai cũng đều, đẹpẢNH: LÊ LÂMHình ảnh trái sầu riêng được bọc (bên phải) và trái sầu riêng để bình thườngẢNH: LÊ LÂMTheo anh Tân, việc bọc túi kín lên trái sầu riêng ngoài việc giúp vỏ sầu riêng có màu vàng lạ mắt, thì còn chống được sâu bệnh, không phải phun thuốcẢNH: LÊ LÂMDo sản phẩm còn mới lạ với thị trường, và vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nên mùa sầu riêng năm nay, những trái sầu riêng "vàng" độc đáo này anh vẫn chưa bán ra thị trường mà mang đi chào hàng, giới thiệu sản phẩm, tìm nguồn tiêu thụẢNH: LÊ LÂM Tin liên quan Đang đi cắt sầu riêng thì phát hiện trúng đặc biệt 5 tờ xổ số miền Nam Một thanh niên ở Đồng Nai đang đi cắt sầu riêng, đến chiều mở vé số ra dò thì biết mình trúng đặc biệt 5 tờ xổ số miền Nam đài Đồng Nai. Chia sẻ Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Sầu riêng sầu riêng vàng thành phố Đồng Nai sầu riêng sạch nông dân
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