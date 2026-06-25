Bọc kín trái sầu riêng trên cây, nông dân Đồng Nai thu quả vàng óng lạ mắt

Do sản phẩm còn mới lạ với thị trường, và vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nên mùa sầu riêng năm nay, những trái sầu riêng "vàng" độc đáo này anh vẫn chưa bán ra thị trường mà mang đi chào hàng, giới thiệu sản phẩm, tìm nguồn tiêu thụ