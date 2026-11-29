Mưa lớn kéo dài từ ngày 27 đến 29.11 khiến khu vực đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C nối Nha Trang - Đà Lạt tiếp tục xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, một số hạng mục công trình giao thông bị hư hỏng.

Cẩn trọng qua đèo Khánh Lê

Ngày 29.11, sau đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày, khu vực đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) tiếp tục ghi nhận tình trạng sạt lở, đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, đe dọa an toàn người và phương tiện.

Một điểm sạt được lực lượng chức năng rào chắn ẢNH: KỲ NAM

Điểm sạt được lực lượng chức năng hốt dọn đất đá ẢNH: KỲ NAM

Mưa lớn kéo dài khiến đất trên các sườn núi bão hòa nước, nhiều vị trí có nguy cơ sạt trượt. Đất đá, bùn từ taluy dương có thể tiếp tục đổ xuống mặt đường, nhất là tại những khu vực từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng trong các đợt mưa lũ trước đây.

Đáng chú ý, một số hạng mục của đường cứu nạn trên đèo Khánh Lê cũng bị hư hỏng. Đây là công trình do Khu Quản lý đường bộ III trước đây làm chủ đầu tư, hiện vẫn trong thời gian bảo hành.

Đường cứu nạn trên đèo Khánh Lê bị sạt ẢNH: KỲ NAM

Vị trí làm đường cứu nạn, được lấy mặt bằng từ sườn núi ẢNH: KỲ NAM

Tháng 3.2026, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án khắc phục, sửa chữa các vị trí hư hỏng trên quốc lộ 27C, đoạn từ Km26 đến Km65+543, với tổng mức đầu tư gần 125 tỉ đồng. Dự án được triển khai từ tháng 6.2026, tập trung xử lý 9 vị trí hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 10.2026. Tuy nhiên, do phát sinh nhiều vị trí sạt lở phức tạp, khối lượng đất đá lớn và thời tiết bất lợi, tiến độ được điều chỉnh, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12.2026.

Anh Nguyễn Văn Phước, một tài xế đi Nha Trang lên Đà Lạt, cho hay dù đã đi vào buổi trưa để vượt đèo Khánh Lê nhưng tình trạng đường xấu, sương mù, nguy cơ sạt lở khiến anh và gia đình rất bất an.

Đường đèo Khánh Lê sương mù dày đặc ẢNH: KỲ NAM

Nhiều đoạn đường hư hỏng, nhiều ổ gà kết hợp với sương mù ẢNH: KỲ NAM

Quốc lộ 27C đầy ổ gà

Không chỉ khu vực đèo Khánh Lê, trên tuyến quốc lộ 27C còn ghi nhận nhiều vị trí hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà sau đợt mưa lớn kéo dài.

Khu vực từ quốc lộ 1 lên đường nối cao tốc cũng nhiều đoạn chi chít ổ gà khiến nhiều tài xế lo lắng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đoạn trước khi đến xã Khánh Vĩnh cũng hư hỏng nhiều, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đoạn quốc lộ 27C đầy ổ gà ẢNH: KỲ NAM

Theo ghi nhận, đoạn đường ổ gà dài hàng trăm mét khiến người dân đi lại vất vả ẢNH: KỲ NAM

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, do vật liệu cấp phối sau khi thi công gặp mưa lớn dễ bị lõm, tạo thành những vị trí đọng nước, khiến mặt đường chưa bảo đảm độ bằng phẳng. Qua thống kê, có 6 đoạn tuyến đang phải tiến hành sửa chữa.

Hiện, Công ty Việt Ngân (nhà thầu) đang triển khai công tác sửa chữa định kỳ năm 2026 trên tuyến. Nhà thầu đang thi công lớp cấp phối để vá các ổ gà, khắc phục những vị trí mặt đường hư hỏng. Sở đang tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm giao thông trên tuyến.

Quốc lộ 27C chi chít ổ gà ẢNH: KỲ NAM

Trước tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, các đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục theo dõi hiện trạng, kiểm tra những vị trí có nguy cơ sạt lở, hư hỏng để kịp thời xử lý, không để ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến quốc lộ 27C nối Nha Trang - Đà Lạt.

Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để hốt dọn đất đá, vệ sinh mặt đường và khắc phục lại những vị trí bị hư hỏng, bảo đảm công trình và an toàn giao thông.

Một số hạng mục trên đường cứu nạn tại đèo Khánh Lê cũng bị ảnh hưởng sau đợt mưa lớn, đang thời gian bảo hành. Sở đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương hốt dọn đất đá, khắc phục các vị trí hư hỏng, bảo đảm an toàn công trình.

Tranh thủ thời tiết không mưa, đơn vị thi công tiến hành lu nền cấp phối ẢNH: SỞ XÂY DỰNG