Đèo Khánh Lê cấm tất cả người và phương tiện lưu thông vào ban đêm

Ngày 11.11, Công an xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết triển khai cấm tất cả người và phương tiện lưu thông qua đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C theo khung giờ, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và trật tự, an toàn giao thông trong mùa mưa lũ.

Theo đó, thời gian cấm lưu thông từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Người dân và phương tiện chỉ được phép qua đèo trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 18 giờ hằng ngày.

Điểm đáng chú ý là trước đây, sau đợt mưa lũ tháng 11.2025, cơ quan chức năng chỉ áp dụng biện pháp cấm ô tô lưu thông qua đèo trong khung giờ ban đêm. Nay, quy định được mở rộng, áp dụng với tất cả người và phương tiện.

Trong thời gian cấm, lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế lựa chọn quốc lộ 27 hoặc tuyến đường phù hợp khác để di chuyển giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Không chỉ ô tô, tất cả người dân và phương tiện giao thông đều bị cấm đi qua đèo Khánh Lê từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau ẢNH: BÁ DUY

Khi lưu thông qua đèo vào ban ngày, người tham gia giao thông cần chấp hành hệ thống báo hiệu, giảm tốc độ, chú ý quan sát tại những khu vực đang thi công, sửa chữa. Tài xế cũng cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, cảnh báo sạt lở, tuyệt đối không cố tình đi qua những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Hiện dự án sửa chữa quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê có tổng mức đầu tư gần 125 tỉ đồng, giá trị hợp đồng xây lắp hơn 105,5 tỉ đồng. Theo kế hoạch, thời gian thi công từ ngày 8.6 đến 5.10.2026. Trong giai đoạn này, nhà thầu triển khai gia cố 9 vị trí, trong đó Km44+500 và Km44+920 được xác định có nguy cơ cao về sạt lở đất đá.

Tuy nhiên, do phát sinh nhiều điểm sạt lở phức tạp, dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ. Đến nay, công tác khắc phục vẫn đang được triển khai.

Ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra, yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời điều chỉnh giải pháp kỹ thuật phù hợp với thực tế hiện trường.

Một điểm sạt lở tại đèo Khánh Lê đợt mưa lũ tháng 11.2025 ẢNH: BÁ DUY

Các vị trí đang được sửa chữa là hậu quả của đợt mưa lũ lịch sử tháng 11.2025. Đáng chú ý, khoảng 22 giờ 30 ngày 16.11.2025, tại Km45 (thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh), một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra khi xe khách 40 chỗ chạy hướng Đà Lạt - Nha Trang đi qua. Nhiều tảng đá lớn từ trên núi đổ xuống, khiến xe hư hỏng nặng, làm 6 người tử vong và 19 người bị thương.

Thời điểm đó, mưa lớn trong đêm cùng hai điểm sạt lở khác tại Km43 và Km47 nằm ở hai đầu khiến phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng phải đi bộ men theo rừng và đến khoảng 0 giờ ngày 17.11.2025 mới tiếp cận được vị trí xe khách gặp nạn.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 9.11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra mắt trụ liên lạc khẩn cấp (SOS) thí điểm trên đèo Khánh Lê. Người gặp sự cố chỉ cần nhấn nút để đàm thoại trực tiếp với công an xã, đồng thời truyền hình ảnh, vị trí về phòng trực ban. Theo kế hoạch, toàn tuyến đèo sẽ có 15 trụ SOS, đặt cách nhau 1,5 - 2 km.