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    Thời sự

    Quốc lộ 51 đoạn giáp ranh giữa TP.HCM và Đồng Nai sẽ có cầu vượt

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Dự án cầu vượt quốc lộ 51 (nút giao Phước Bình) có quy mô 4 làn xe, dài khoảng 828 m, có điểm đầu tại xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai; điểm cuối ở phường Phú Mỹ, TP.HCM.

    Ngày 25.9, HĐND thành phố Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án cầu vượt trên quốc lộ 51 tại nút giao với đường Phước Bình (ranh giới TP.HCM và thành phố Đồng Nai).

    Quốc lộ 51 đoạn giáp ranh giữa TP.HCM và Đồng Nai sẽ có cầu vượt- Ảnh 1.

    Quốc lộ 51 là một trong những tuyến giao thông có mật độ phương tiện cao nhất nước

    ẢNH: LÊ LÂM

    Trước đó, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi UBND thành phố Đồng Nai trình bày về dự án và đề nghị thống nhất giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện.

    Theo đó, dự án cầu vượt quốc lộ 51 (nút giao Phước Bình) có quy mô 4 làn xe, dài khoảng 828 m, có điểm đầu thuộc địa phận xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai; điểm cuối thuộc địa phận phường Phú Mỹ, TP.HCM. Nguồn vốn từ ngân sách TP.HCM.

    Quốc lộ 51 dài 72 km, đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai và TP.HCM (trước là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây là một trong những tuyến đường có lưu lượng lưu thông lớn, có thời điểm lên đến 65.000 lượt xe/ngày/đêm, khiến hạ tầng thường xảy ra hư hỏng, kém chất lượng, đồng thời tình trạng kẹt xe cũng thường xuyên xảy ra.

    Năm 2021, khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa khởi công xây dựng, Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) từng đề xuất Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về việc xây dựng 10 nút giao thông khác mức (cầu vượt hoặc hầm chui) trên quốc lộ 51, nơi giao với các đường ngang là điểm đen gây mất an toàn giao thông.

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