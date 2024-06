Quốc Thiên, Jun Phạm đọ cơ bụng trong 'Hỏa ca' gây sốt mạng xã hội

33 'anh tài' hội tụ đông đủ trong MV Hỏa ca NSX

MV bài hát chủ đề Hỏa ca - Call Me By Fire của Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 do giám đốc âm nhạc SlimV, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cùng ê kíp hùng hậu thực hiện chính thức ra mắt tối 28.6. Ca khúc được tạo ra bởi những âm thanh của sự hiện đại qua tiếng nhạc điện tử, sự gai góc, bản lĩnh của chiến binh thể hiện rõ qua màu nhạc rock cùng với những tâm tư, trăn trở của phái mạnh được khắc họa rõ nét hơn qua những âm thanh giao hưởng da diết. Lời bài hát được phân chia đồng đều cho 33 "anh tài", giúp từng người phô diễn lợi thế về giọng hát cũng như thể hiện màu sắc cá nhân.



SlimV - giám đốc âm nhạc của Anh trai vượt ngàn chông gai, cho biết Hỏa ca truyền tải được tinh thần đoàn kết và sợi dây kết nối giữa các tên tuổi tham gia chương trình. "Hơn cả việc catchy (bắt tai, dễ nhớ) hay độ phổ biến thì tôi cảm thấy tính truyền cảm hứng là điểm thu hút của ca khúc này. Tôi tin rằng khán giả sẽ cảm nhận được tinh thần rực lửa mà 33 'anh tài' truyền tải thông qua ca khúc, đâu đó cũng có sự gửi gắm những kỷ niệm trong chặng đường hoạt động âm nhạc của mỗi cá nhân", anh chia sẻ.

Các 'anh trai' khi quay phân cảnh luyện võ gây sốt mạng xã hội NSX

Bên cạnh phần âm nhạc tạo cảm xúc mạnh cho người nghe, phần hình ảnh, dàn dựng của MV Hỏa ca được đầu tư công phu, hoành tráng, thể hiện tinh thần chiến binh của 33 tên tuổi qua các yếu tố vận hành nên sa mạc: lửa, bò sát, cực quang, ảo ảnh, cát. Đối mặt với thử thách thực hiện MV quy tụ dàn sao đông đảo, Đinh Hà Uyên Thư khiến khán giả trầm trồ khi đặc tả được hình ảnh toàn bộ 33 "anh tài" một cách chỉn chu, trọn vẹn khi mỗi người đều có những điểm nhấn và khung hình đẹp để thể hiện bản sắc cá nhân.



Cùng với những thước phim đẹp mắt, MV Hỏa ca còn gây sốt với hình ảnh dàn "chiến binh" khoe cơ bụng 6 múi trong phân cảnh tập luyện võ thuật. Những khoảnh khắc của Jun Phạm, Quốc Thiên, Liên Bỉnh Phát, Nguyễn Trần Duy Nhất… trong phân cảnh này được người xem hưởng ứng nồng nhiệt và chia sẻ khắp mạng xã hội. Màn đồng diễn rực "lửa" này thể hiện khí thế hào hùng, cháy bỏng cùng tinh thần thượng võ, khổ luyện trong quá trình trưởng thành của những người đàn ông, khiến người xem choáng ngợp, phấn khích.

Kiên Ứng, Tăng Phúc, Cường Seven, Hồng Sơn, Nguyễn Trần Duy Nhất, Phan Đinh Tùng và S.T Sơn Thạch trong cảnh quay nhóm với chủ đề lửa NSX

Soobin Hoàng Sơn, Đỗ Hoàng Hiệp, Tuấn Hưng, Binz, Tiến Đạt, Hà Lê, Neko Lê và Rhymastic trong phân cảnh chủ đề cát NSX

Duy Khánh, Bùi Công Nam, Tự Long, Thanh Duy và BB Trần trong concept ảo ảnh NSX

Trọng Hiếu, Quốc Thiên, Jun Phạm, Liên Bỉnh Phát, Tiến Luật và Kay Trần trong set quay chủ đề bò sát NSX

Đăng Khôi, Trương Thế Vinh, Bằng Kiều, Thiên Minh, Phạm Khánh Hưng, Thành Trung và HuyR trong concept cực quang NSX

Sau khoảng 12 tiếng phát hành, Hỏa ca đã thu hút hơn 225.000 lượt xem, và xếp thứ 23 top trending trên YouTube. Ngoài ra, MV bài hát chủ đề của Anh trai vượt ngàn chông gai được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội với các bài viết xoay quanh vocal, visual của dàn "anh trai" bên cạnh chất lượng âm nhạc, hình ảnh.

Sản phẩm âm nhạc này đa số nhận được phản hồi tích cực từ người xem. Nhiều khán giả nhận xét bên dưới mục bình luận của MV trên YouTube: "Mê cái cách nhạc từ từ đẩy lên cao nghe hùng hồn thật sự. Mỗi người đều có phần hát và khung hình riêng mang đậm chất riêng của bản thân. Mạnh mẽ, trưởng thành, từng trải, không gục ngã. Mê cái cách lúc mọi người bắt đầu lên cao trào tiếng guitar điện, tiếng trống, tiếng của các anh cùng nhau hát thì hình hiệu mang ý nghĩa chiếc khiên rỉ sét được đánh thức bởi trận mưa lửa và khoác lên mình tấm áo huy hoàng hiện ra", "Đây đúng là một hùng tráng ca. Ai cũng được xuất hiện. Quá tuyệt vời!", "Không uổng công mình mong đợi, cảm giác xem rất nam tính mà cũng tràn đầy ý chí vượt qua chông gai, khó khăn. Các anh hát rất rõ lời, chia line đều và hay thật, kiểu như câu đó phải người đó hát thì mới ra tinh thần. Quá đỉnh", "Hát rõ lời, ai cũng có line hát riêng và cảnh cận, cảnh toàn, cảnh diễn riêng. Nói chung là rõ mặt, rõ hình, tôn trọng tất cả những người tham gia chương trình, không ưu ái ưu tiên một cá nhân nào cả, đồng đều tất cả. 33 'anh tài' quá cháy, hết mình. Tuyệt vời thật sự!"…