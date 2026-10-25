Quốc Thuận kể ký ức 'xuất hiện không ai cười' khi diễn hài cùng Thúy Nga

Khi trải lòng về sự nghiệp, Quốc Thuận cho rằng điều quan trọng là sự đam mê và quyết tâm theo đuổi đến cùng. Theo nam diễn viên, đôi khi để có thể đi đường dài với nghệ thuật hay không còn là do “ông Tổ chọn mình nữa”. Quốc Thuận giải thích: “Chẳng hạn như trong lớp của tôi, lúc thi vào là 22 sinh viên. Nhưng qua từng học kỳ lại “rụng bớt”. Đến khi tốt nghiệp chỉ còn 10 bạn thôi”.

Quốc Thuận sinh năm 1979, được khán giả yêu mến ở vai trò diễn viên, MC và đạo diễn Ảnh: Cắt từ TCCTL

Nam nghệ sĩ nói vì nhiều lý do mà nhiều bạn học phải tạm gác đam mê nghệ thuật. Thậm chí trong số những sinh viên tốt nghiệp của lớp Quốc Thuận, đến hiện tại chỉ có 3 người vẫn còn gắn bó với nghề. “Suy cho cùng, tôi thấy rằng chỉ cần chúng ta có lòng yêu nghề, niềm đam mê, sự nhiệt huyết cộng với cái duyên thì chúng ta có thể trở thành người phục vụ trong lĩnh vực nghệ thuật”, nam nghệ sĩ cho hay.

Ký ức khó quên của diễn viên Quốc Thuận

Theo Quốc Thuận, khả năng ăn nói là điều cần thiết đối với người hoạt động nghệ thuật. Điển hình như đối với những người làm diễn viên vẫn phải theo học bộ môn tiếng nói sân khấu để kiểm soát ngôn từ, âm vực. Quốc Thuận kể anh nhiều lần đứng trên sân khấu biểu diễn nhưng khán giả không cười vì nhiều lý do khác nhau. Đối diện với những lúc đó, nam nghệ sĩ chọn cố gắng vượt qua, thay vì nản lòng.

Theo Quốc Thuận, niềm đam mê và sự quyết liệt là những yếu tố cần thiết để đi đường dài với nghề Ảnh: NVCC

Nhắc đến đây, nam nghệ sĩ nhớ đến lần biểu diễn cùng Thúy Nga trong tiểu phẩm Bà già yamaha. Quốc Thuận kể đây là tiết mục từng được nhiều khán giả miền Nam yêu mến nhưng khi đến Hà Nội biểu diễn, dù Thúy Nga vẫn gây ấn tượng với người xem nhưng khi anh xuất hiện thì “từ đầu đến cuối không một tiếng cười”. Quốc Thuận nhắc lại: “Lúc đó mồ hôi tôi đổ nườm nượp luôn. Cuối cùng tôi hiểu rằng mình nói quá nhanh, lại dùng tiếng vùng miền nên khán giả không hiểu, vậy thì làm sao người ta cười”.

Với Quốc Thuận, Thúy Nga không chỉ là bạn diễn mà còn là một người ơn trong nghề. Anh từng khẳng định nếu không có nữ diễn viên, có thể anh đã từ bỏ nghệ thuật. Lý giải thêm về chia sẻ này, Quốc Thuận bộc bạch: “Trong giai đoạn khó khăn, bế tắc nhất, chính chị là người phát hiện, mời tôi cùng diễn những tiểu phẩm hài đầu tiên”.

Bên cạnh những chia sẻ về chặng đường làm nghề, khi trở thành khách mời trong Trò chuyện với tương lai, Quốc Thuận còn có dịp lắng nghe câu chuyện của một bạn trẻ đang gặp phải vấn đề trong cuộc sống, từ đó đưa ra những lời khuyên từ chính kinh nghiệm, trải nghiệm của mình.