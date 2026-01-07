Quốc Thuận: Tôi không để con mình thiếu thốn

* Chào nghệ sĩ Quốc Thuận! Điều gì khiến anh quyết định nhận lời cầm trịch cho đêm nhạc của nhạc sĩ Nhật Minh?

- Nghệ sĩ Quốc Thuận: Đây là lời mời và cũng là sự kết nối từ người bạn thân của tôi với gia đình bác Nhật Minh. Khi có cơ hội đọc, tìm hiểu những tư liệu về bác, tôi cảm nhận rất rõ bác là một nghệ sĩ đa tài, giàu năng lượng và có đời sống sáng tạo đặc biệt. Chính điều đó khiến tôi quyết định thử sức với một liveshow vào dịp cuối năm.

Ngoài ra, tôi cũng muốn làm điều gì đó để lại dấu ấn cho một năm đã qua. Năm 2025 là một năm tôi trải qua rất nhiều biến động, cả trong nghề lẫn trong cuộc sống. Vì vậy, tôi muốn thực hiện một điều mang tính thay đổi, cũng là cơ hội để bản thân quay trở lại sân khấu. Thật ra, đã khá lâu rồi tôi mới dàn dựng một đêm nhạc quy mô như thế này.

Một lý do quan trọng nữa là gia đình mong muốn thực hiện một công trình nhân đạo tại quê hương của bác Nhật Minh sau liveshow. Khi biết ý nghĩa và mục đích đó, tôi rất xúc động và trân trọng. Chính những điều này đã thôi thúc tôi nhận lời thực hiện liveshow Men đời của nghệ sĩ Nhật Minh.

Nghệ sĩ Quốc Thuận được ca sĩ Nhật Minh tin tưởng trao vai trò đạo diễn cho liveshow Men đời Ảnh: NVCC

* Việc làm đêm nhạc cho một nhạc sĩ ở tuổi U.90 khiến anh đối diện với áp lực thế nào?

- Áp lực lớn nhất với tôi là đã rất lâu rồi không thực hiện một đêm nhạc vừa mang tính hoành tráng, vừa có chiều sâu và ý nghĩa như thế này. Bác Nhật Minh là một nghệ sĩ đa tài, sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng từng được các ngôi sao của thế hệ trước thể hiện như danh ca Thái Thanh, ca sĩ Nhật Trường, ca sĩ Ngọc Sơn, ca sĩ Đình Văn… Làm sao để thể hiện lại và kết nối tất cả những ca khúc đó thành một câu chuyện xuyên suốt trong đêm nhạc là điều khiến tôi rất áp lực. Tuy nhiên, khi mời được những nhân tố đồng hành trong dự án, tôi cảm thấy nhẹ gánh hơn rất nhiều.

Tôi đã tìm được những người cùng sáng tạo, từ giám đốc âm nhạc, biên tập chương trình, biên đạo múa đến đạo diễn ánh sáng… Tôi rất hài lòng, cứ thế mà cùng “bay” và thực hiện trên những ý tưởng của mình. Chúng tôi cùng nhau thực hiện một liveshow không chỉ để biểu diễn, mà còn để khán giả cảm nhận được câu chuyện về nghệ sĩ Nhật Minh thông qua bốn mảnh ghép: thơ ca, hội họa, âm nhạc và điện ảnh.

* Anh làm sao để cân bằng yếu tố sức khỏe của nhạc sĩ Nhật Minh và sự hấp dẫn cho đêm nhạc này?

- Tôi biết nghệ sĩ Nhật Minh là người rất giàu năng lượng. Ở độ tuổi U.90 nhưng bác vẫn khỏe mạnh là bởi luôn sống cùng nghệ thuật - từ vẽ tranh đến sáng tác âm nhạc, thơ ca. Là một người làm nghề, tôi hiểu rằng khi được quan tâm, được đối thoại bằng chính nghệ thuật, đó là liều thuốc tinh thần rất lớn.

Tôi thường xuyên đến nhà trò chuyện với gia đình bác, hoặc gọi điện tâm sự để hiểu thêm về bác và về nghề. Khi bắt tay thực hiện dự án này, tôi luôn cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật kỹ, để trước đêm nhạc, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Tôi nghĩ việc mang lại cho bác những thông tin rõ ràng, hiệu quả trong công việc sẽ khiến bác vui và yên tâm hơn. Trong đêm nhạc, tôi cũng chuẩn bị đội ngũ y tế sẵn sàng để chăm sóc cho bác. Tuy nhiên, tôi tin rằng với năng lượng và tình yêu nghề của bác, bác vẫn sẽ khỏe và vui trong suốt chương trình.

Một yếu tố hấp dẫn khác của đêm nhạc chính là sự góp mặt của các ca sĩ: Ngọc Sơn, Ngọc Ánh, Hiền Thục, Lâm Vũ, Phan Đinh Tùng, Long Nhật, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Trang, Quốc Đại, Lưu Ánh Loan, Diệp Linh… cùng MC Nguyên Khang. Tôi tin rằng chỉ riêng việc nhìn thấy tên những nghệ sĩ này cũng đã đủ thu hút khán giả.

Mỗi bài hát đều có sự dàn dựng, có câu chuyện để kể. Tất cả các ca sĩ đều hát live cùng ban nhạc, xâu chuỗi các ca khúc với nhau. Đêm nhạc được chia thành bốn chương, tương ứng với bốn mùa trong năm, để khán giả hiểu rõ hơn về một Nhật Minh đặc biệt - người dành cả đời cho nghệ thuật, luôn mang năng lượng tươi vui và cởi mở.

Quốc Thuận thấy may mắn khi tìm được những cộng sự ăn ý để thực hiện live show Ảnh: NVCC

* Ngoài âm nhạc, chương trình còn có những yếu tố thu hút nào khác để thu hút khán giả thưa anh?

- Mỗi bài hát, mỗi chương trong đêm nhạc đều có thông điệp và yếu tố dàn dựng riêng. Một trong những tiết mục khiến tôi ấn tượng mạnh, thậm chí gia đình bác nổi da gà khi nghe bản phối âm phối khí của giám đốc âm nhạc Võ Minh Luân, đó là ca khúc Vùng trời Việt Nam. Đây sẽ là ca khúc kết thúc đêm nhạc do Phan Đinh Tùng thể hiện, mang tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc.

Anh Phan Đinh Tùng cũng rất yêu thích ca khúc này nên đã chủ động liên hệ với gia đình để có thể độc quyền và sẽ đầu tư một khoản kinh phí lớn cho dự án âm nhạc này trong năm nay. Điều đó khiến tôi và gia đình bác Nhật Minh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có nhiều tiết mục khiến tôi trăn trở rất nhiều vì làm sao để mang lại màu sắc khiến khán giả xem và thật sự xúc động, ấn tượng. Trong bốn chương của đêm nhạc, mỗi chương sẽ mang đến một cảm xúc khác nhau cho người xem.

* Anh trao đổi thế nào để dung hòa giữa mong muốn của nhạc sĩ và ý tưởng của mình?

- Tôi cảm thấy rất vui và may mắn khi ngay từ đầu, gia đình bác Nhật Minh, giám đốc sản xuất Phan Hồng Phúc và cố vấn của chương trình là Tiến sĩ Nguyễn Sung đã rất tin tưởng tôi. Tất nhiên, cũng có những lo lắng khi giao một đêm nhạc cho một đạo diễn phim - dù tôi được đào tạo đạo diễn sân khấu và từng thực hiện nhiều chương trình âm nhạc.

Khi tôi trình bày chi tiết từng ý tưởng dàn dựng cho mỗi bài hát, mỗi chương thì bác cùng nhà đầu tư, nhà sản xuất đều quan tâm và ủng hộ. Ngay cả những phóng sự, chân dung về bác, cả gia đình cũng đều hài lòng.

Quan điểm về nghề của Quốc Thuận

* Sự trở lại với vai trò đạo diễn lần này có ý nghĩa thế nào với anh?

- Tôi rất biết ơn tiến sĩ Nguyễn Sung và cô bạn của mình (xin được giấu tên) đã tin tưởng để tôi thực hiện một đêm nhạc ý nghĩa như vậy. Thời gian qua, khán giả quen thuộc với tôi qua vai trò đạo diễn phim hay MC của các chương trình như Vợ chồng son, Gõ cửa thăm nhà, Bác sĩ vui vẻ, Làm cha…

Hơn 5 năm rồi tôi mới làm một liveshow mang tính nghệ thuật như thế này. Trước đây, mỗi chương trình tôi làm đều có Ý (mẹ) ngồi phía dưới theo dõi. Với liveshow này, tôi rất tiếc vì Ý tôi không còn để chứng kiến thành quả của con trai. Tôi muốn thực hiện một đêm nhạc không chỉ đơn thuần là ca hát, mà có câu chuyện, có sự kết nối và dẫn dắt từ đầu đến cuối. Mọi chuyển động trên sân khấu đều có lý do để khán giả không cảm thấy đơn điệu.

Quốc Thuận mong có sức khỏe để tiếp tục cống hiến với nghề Ảnh: FBNV

* Đa tài như vậy, hỏi thật anh muốn khán giả nhớ đến mình ở vai trò nào nhất?

Tôi không nhận mình là người đa tài. Tôi chỉ mong được mọi người gọi mình là nghệ sĩ. Nếu được làm, tôi rất thích công việc đạo diễn - cả phim lẫn sân khấu. Tôi cũng thích đóng phim, thích làm diễn viên, nhưng có lẽ vì đã làm đạo diễn nên đồng nghiệp ngại mời tôi đóng (cười).

Dù ở vai trò nào, tôi cũng luôn tuân thủ đúng vị trí của mình. Là diễn viên thì phải nghe đạo diễn, thậm chí nghe cả phó, trợ lý đạo diễn. Khi cần góp ý, tôi luôn trao đổi một cách tôn trọng tất cả, dù đó là những đàn em, đàn cháu.

* Công việc nghệ thuật có mang lại cho anh nguồn thu nhập ổn định?

- Nếu không làm nghệ thuật, thật sự tôi cũng không biết mình sẽ làm gì. Trước đây, tôi từng kinh doanh quán mì cay, có thời điểm phát triển rất tốt nhưng phải dừng lại vì không có thời gian quản lý. Sau đó, tôi cũng đầu tư thêm một số lĩnh vực khác nhưng vì không phải nghề của mình nên gặp khó khăn và phải dừng.

Hiện tại, kinh tế trong gia đình tôi gánh vác gần như toàn bộ. Tôi rất biết ơn Tổ nghiệp đã luôn phù hộ để dù gặp khó khăn, tôi vẫn vượt qua được. Đặc biệt trong năm 2025, tôi gặp một biến cố rất lớn liên quan đến niềm tin, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, nhưng tôi không tiện chia sẻ. Dù vậy, điều quan trọng nhất là tôi không để con mình thiếu thốn. Tôi rất biết ơn công việc nghệ thuật, biết ơn khán giả, đồng nghiệp. Nếu có nhiều kiếp nữa, tôi vẫn mong được làm nghệ sĩ.

* Gắn bó với nghề gần 30 năm, điều gì còn khiến anh trăn trở?

- Tôi bắt đầu làm nghề từ năm 1997, đến nay đã gần 30 năm. Điều tôi trăn trở nhất là sức khỏe, năng lượng và sự sáng tạo của bản thân có còn đủ để tiếp tục hay không. Còn với nghề, tôi không trăn trở gì cả.

Tổ nghiệp cho tôi làm gì, tôi sẽ làm điều đó bằng cả đam mê và sự yêu thích. Giờ đây, dù không còn trẻ như 10, 20 năm trước nhưng lúc nào tui cũng cảm nhận mình luôn sung sức như trước, bây giờ tôi còn thấy tôi được nhiều thứ hơn, tôi có được kinh nghiệm, sự từng trải để nhìn nghề sâu hơn, ý nghĩa hơn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình được nhiều hơn mất và chỉ mong có đủ sức khỏe để tiếp tục làm nghề, cho gia đình và cho nghệ thuật. Tôi biết ơn tất cả những gì đã trải qua và luôn cố gắng để mình luôn theo kịp dòng chảy của nghệ thuật, cứ theo cho đến khi nào không còn hơi nữa thì… sẽ ráng.

* Cảm ơn nghệ sĩ Quốc Thuận đã dành thời gian chia sẻ!