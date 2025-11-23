Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Truyền hình

TikToker triệu view xin lỗi vì ‘phá’ hit 'Giận hờn 2' của Ngọc Sơn

Thạch Anh
Thạch Anh
23/11/2025 07:38 GMT+7

Chọn thể hiện ca khúc 'Giận hờn 2' theo phong cách mới, TikToker Hái Gia Liu xin lỗi ca sĩ Ngọc Sơn vì 'phá' ca khúc của đàn anh.

Tập 19 Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của dàn thí sinh gồm nhà sáng tạo nội dung Hái Gia Liu, người mẫu Kiều Hằng và MC Quốc Trí. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Phương Dung còn có nghệ sĩ Ngọc Sơn, đạo diễn Vũ Thành Vinh và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Trong đêm thi, Hái Gia Liu chọn kể câu chuyện về người đàn ông khi tình cờ gặp lại mối tình đầu (Hồng Trang thủ vai) sau 25 năm xa cách. Nam thí sinh lựa chọn loạt ca khúc như Trộm nhìn nhau, Đôi mắt người xưa, ghi điểm bởi giọng hát ngọt ngào. Thế nhưng sau khoảnh khắc gặp lại đó, cả hai bày tỏ nỗi lòng khi mối tình không thành khiến họ chịu nhiều tổn thương. Sau khi làm rõ mọi chuyện, cặp đôi nhận ra vẫn dành tình cảm cho nhau nên tái hợp.

Tiktoker triệu view xin lỗi vì ‘phá’ hit của ca sĩ Ngọc Sơn - Ảnh 1.

Hái Gia Liu được danh ca Phương Dung khen ngợi khi hát Trộm nhìn nhau

ẢNH: NSXCC

Hái Gia Liu chọn Giận hờn 2 để khép lại bài thi. Đây là ca khúc do Ngọc Sơn sáng tác, từng được khán giả yêu mến bởi giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Tuy nhiên, để mang đến sự mới lạ cho người xem, nhà sáng tạo nội dung đã thay đổi phong cách rock, xuất hiện với kiểu tóc xù, đánh guitar điện để trình diễn, khiến dàn giám khảo được phen bật cười vì thích thú.

Phản ứng của ca sĩ Ngọc Sơn

Chia sẻ cảm xúc sau tiết mục, nam TikToker gửi lời xin lỗi đến ca sĩ Ngọc Sơn vì đã “phá” ca khúc của nam giám khảo theo phong cách mới sôi động hơn. Trước màn biến tấu này, Ngọc Sơn bày tỏ sự thích thú. Anh chia sẻ bản thân cũng đang thực hiện một số liên khúc tương tự vì mong muốn mang đến sự mới lạ cho khán giả.

Nhạc sĩ Hamlet Trương nhận xét: “Tôi ngồi làm giám khảo với anh Ngọc Sơn rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy anh cười từ đầu đến cuối như vậy”. Đồng thời, nam giám khảo dành lời khen ngợi cho chiến lược mà Hái Gia Liu lựa chọn khi đến với Tình bolero. “Ban đầu, anh cho khán giả thấy được mình có nhiều màu sắc, nhưng ở nửa vòng cuối, anh lại chú trọng việc khoe giọng hát. Trong các thí sinh nam, đây là chất giọng chuẩn bolero nhất”, Hamlet Trương chia sẻ.

Tiktoker triệu view xin lỗi vì ‘phá’ hit của ca sĩ Ngọc Sơn - Ảnh 2.
Tiktoker triệu view xin lỗi vì ‘phá’ hit của ca sĩ Ngọc Sơn - Ảnh 3.

Ngọc Sơn thích thú khi thí sinh Tình bolero thể hiện ca khúc của mình theo một phiên bản mới

ẢNH: NSXCC

Ca sĩ Ngọc Sơn hóm hỉnh đùa rằng anh “cười ra nước mắt” với bài thi lần này. Theo nam giám khảo, nhà sáng tạo nội dung có phong cách trình diễn lạ nhưng gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào. “Tôi muốn rằng sau chương trình này, bạn nên thực hiện một album bolero vì bạn hát rất hay. Tất nhiên khi đi vào chuyên nghiệp vẫn sẽ có những kỹ thuật khác. Nhưng với một nghệ sĩ không chuyên mà làm được như vậy thì tôi trân trọng”.

Theo đạo diễn Vũ Thành Vinh, đây là bài thi đáp ứng yêu cầu về phần nghe lẫn phần nhìn. “Bạn đặt để tình cảm rất nhiều vào phần hát. Nếu chọn đây là con đường để đi trong thời gian tới, bạn phải tâm huyết với bài hát mình chọn lựa và nghiêm túc với nó hơn. Tôi thật sự bất ngờ với những gì bạn mang đến Tình bolero”, nam giám khảo nhắn nhủ.

Theo danh ca Phương Dung, qua mỗi tập phát sóng, Hái Gia Liu có sự thay đổi rõ rệt. Với bài thi lần này, nam thí sinh kết hợp 4 bài hát tuy khác nhau nhưng ăn khớp. Bên cạnh đó, “nhạn trắng Gò Công” còn tranh thủ hát một đoạn trong ca khúc Trộm nhìn nhau để thị phạm, giúp nhà sáng tạo nội dung 8X có thêm kinh nghiệm cho những vòng thi sau. Với tiết mục này, Hái Gia Liu nhận điểm tuyệt đối từ 4 giám khảo.

