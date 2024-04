Quý 1/2024, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 7.800 tỉ, tăng 38% so với cùng kỳ

Tiếp nối đà tăng trưởng từ cuối 2023, Techcombank ghi nhận kết quả tích cực tại quý đầu năm 2024. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 32% và 39% so với cùng kỳ năm trước, dẫn dắt bởi thu nhập lãi, phí và các hoạt động khác tăng trưởng ấn tượng, đồng thời duy trì quản trị chi phí chặt chẽ. Tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng tiếp tục cao hơn thị trường, biên lãi thuần (NIM) cải thiện, và số dư CASA tiếp tục tăng ~2% từ đầu năm, trên mức nền cao tại cuối 2023. Động lực tăng trưởng CASA được củng cố thông qua những định vị giá trị độc đáo được ra mắt trong quý như tính năng "Sinh lời tự động" và nền tảng khách hàng thân thiết Techcombank Rewards, hỗ trợ nâng tỷ lệ CASA lên ngưỡng 40,5%. Nhờ khả năng sinh lời, sức mạnh của bảng cân đối và chất lượng tài sản hàng đầu, Ban lãnh đạo Techcombank tự tin duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong năm thứ tư của hành trình chuyển đổi 2021-2025. Chúng tôi vui mừng thông báo kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt 1.500 đồng/cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2024, một minh chứng cho cam kết kiến tạo giá trị vượt trội cho cổ đông của Ngân hàng Jens Lottner - Techcombank CEO

Trong quý 1/2024, thu nhập lãi thuần (NII) đạt 8,5 nghìn tỉ đồng, ghi nhận mức tăng ấn tượng 30,2% N/N và 11,9% Q/Q. Kết quả này là nhờ tăng trưởng tín dụng và chi phí vốn được cải thiện xuống mức 3,4%, từ mức 4,2% tại quý 4/2023.



Tại cuối quý 1/2024, tổng tài sản của Techcombank tăng 4,3% so với cuối 2023 lên mức 885,7 nghìn tỉ đồng. Tính riêng Ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 6,4% so với đầu năm lên ngưỡng 563,9 nghìn tỉ, phù hợp với hạn mức tín dụng được cấp bởi NHNN.

Trên cơ sở hợp nhất, tín dụng doanh nghiệp (bao gồm dư nợ cho vay và trái phiếu dành cho Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG)) tăng trưởng 10,7% so với quý trước và 34,0% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, dư nợ ngoài ngành bất động sản tăng 38,0% N/N, phản ánh nỗ lực đa dạng hóa của Ngân hàng.

Tín dụng cá nhân tiếp tục đà tăng trưởng, tăng 5,3% so với đầu năm và 4,8% N/N. Giải ngân cho vay mua nhà giảm 22,3% so với quý trước, chịu ảnh hưởng từ sự trầm lắng dịp Tết Nguyên đán, tuy nhiên vẫn ở mức cao, tăng 281% N/N. Dư nợ cho vay mua nhà tăng nhẹ ~1% Q/Q. Cho vay ký quỹ của TCBS ghi nhận tăng trưởng tích cực 19,4% so với cuối 2023, phản ánh sự hồi phục thị trường chứng khoán, về cả điểm số và thanh khoản thị trường.

Tiền gửi của khách hàng đạt 458 nghìn tỉ đồng, tăng 18,3% N/N và ổn định so với cuối 2023, phù hợp với kỳ vọng về yếu tố mùa vụ. Số dư CASA tăng trưởng mạnh mẽ 49,4% N/N và 2% so với cuối 2023, giúp tỷ lệ CASA tăng lên mức 40,5% tại cuối quý. Techcombank tiếp tục hưởng lợi từ nền lãi suất thấp, cũng như những nỗ lực trở thành ngân hàng giao dịch chính của khách hàng, như tính năng "Sinh lời tự động" mới ra mắt, một sản phẩm sáng tạo nhằm tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi của khách hàng, và các định vị giá trị khác như giải pháp thanh toán T-Pay hay tính năng quản lý tài chính cá nhân dựa vào AI, hợp tác cùng Personetics.

Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức thấp 1,19%

Vị thế vốn của Ngân hàng vẫn được duy trì mạnh mẽ, với tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) là 78,5% tại 31.3.2024, so với 77,4% tại 31.12.2023. Tại 31.3.2024, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 25,1%, thấp hơn nhiều so với mức trần quy định 30%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của Ngân hàng đạt 14,2% tại 31/3/2024, tiếp tục cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 8%.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của Ngân hàng giảm nhẹ xuống 1,17% tại cuối quý 1/2024, từ mức 1,19% cuối năm trước. Tỷ lệ nợ xấu của cả danh mục cho vay và trái phiếu là 1,1%. Tỷ lệ NPL của riêng Ngân hàng đạt 0,94%, cải thiện so với mức 0,96% tại quý trước. Tổng dư nợ của các khách hàng có dư nợ tái cơ cấu theo TT02 đạt 7,6 nghìn tỉ đồng tại 31.3.2024, trong đó khoảng 6 nghìn tỉ được kỳ vọng quay lại nhóm 1 trong quý 2/2024.

59% khách hàng mới gia nhập qua nền tảng số hóa

Techcombank kết thúc quý 1 năm 2024 với ~13,8 triệu khách hàng, bổ sung thêm khoảng 370.000 khách hàng mới trong quý. Trong đó, 59% gia nhập thông qua nền tảng kỹ thuật số và 39% từ kênh chi nhánh, đặc biệt nhờ chương trình mở rộng nhóm khách hàng nhà bán lẻ (merchant).

Số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh ngân hàng điện tử đạt 681,6 triệu giao dịch trong quý 1 năm 2024, tăng 3,5% Q/Q và 58,8% N/N. Tổng giá trị giao dịch đạt 2,6 triệu tỉ, ổn định so với quý trước và tăng 22,1% N/N.

Tính năng "Sinh lời tự động" đã được ra mắt tới tất cả khách hàng vào tháng 1.2024, và được đánh giá cao nhờ khả năng tối ưu hóa lợi suất từ dòng tiền nhàn rỗi. Hơn 16,7 nghìn tỉ đồng mới (net new money) đã được ghi nhận, qua đó góp phần giảm chi phí huy động vốn của Ngân hàng.

Techcombank Rewards - nền tảng khách hàng thân thiết của Ngân hàng - đã được triển khai cho tất cả khách hàng ngân hàng điện tử vào tháng 3.2024, sau khi thí điểm vào quý 4 năm 2023. Trong giai đoạn này, chương trình đã tích hợp nhiều tính năng nổi bật như: Thanh toán bằng điểm thưởng và Ưu đãi độc quyền của hơn 80 đối tác từ hơn 250 thương hiệu với ~600 ưu đãi tại >10.000 điểm bán hàng trên toàn quốc. Chương trình không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng mà còn thể hiện sự tiên phong kiến tạo trải nghiệm vượt trội dựa trên dữ liệu. Trong các quý sắp tới, các ưu đãi sẽ được nâng cao để tiếp tục tri ân những khách hàng đã lựa chọn Techcombank là ngân hàng giao dịch chính.

Vào tháng 3.2024, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đã nâng triển vọng của Techcombank lên mức "Ổn định", đồng thời khẳng định xếp hạng Ba3. Quyết định này là minh chứng cho khả năng phục hồi của Ngân hàng trong điều kiện đầy thách thức trong giai đoạn năm 2022-2023. Đệm vốn vững chãi, lợi nhuận cao hơn mức trung bình ngành và nguồn vốn đa dạng đã củng cố vị thế dẫn đầu của Techcombank. Moody's cho rằng rủi ro tín dụng của Techcombank liên quan đến các khoản cho vay bất động sản sẽ được ổn định trong 12-18 tháng sắp tới, được hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường bất động sản và nhu cầu mua nhà tăng. Techcombank là ngân hàng Việt Nam đầu tiên được Moody's nâng triển vọng xếp hạng vào năm 2024.

Trong quý 1 năm 2024, Techcombank được Global Finance vinh danh là "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam". Tạp chí nổi tiếng có trụ sở tại Hoa Kỳ đã ghi nhận các thành tựu về kết quả kinh doanh, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, đổi mới công nghệ và cơ sở hạ tầng dựa trên 3 trụ cột Số hóa, Dữ liệu và Nhân tài, cũng như các đóng góp tích cực cho môi trường và xã hội. Techcombank cũng là ngân hàng Việt Nam duy nhất được tổ chức toàn cầu Great Place to Work chứng nhận "Nơi làm việc xuất sắc" trong năm thứ hai liên tiếp. Với kết quả khảo sát 94% nhân viên đánh giá Techcombank là một nơi làm việc làm việc tuyệt vời, tăng 7% so với năm 2022 và cao hơn nhiều so với mức chuẩn của Việt Nam là 53%, sự công nhận này là minh chứng cho những đóng góp nổi bật của mỗi Techcomer và nỗ lực "Vượt trội hơn mỗi ngày" của Ngân hàng.