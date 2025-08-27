Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Chung dòng máu Lạc Hồng

Quý 2 năm 2025, lượng kiều hối đạt gần 2,82 tỉ USD, tăng 16,9% so với quý trước

Phạm Hữu
Phạm Hữu
27/08/2025 13:14 GMT+7

Kiều hối về TP.HCM hằng năm luôn chiếm từ 40 - 53% tổng lượng kiều hối cả nước. Năm 2024, con số này đạt khoảng 10,3 tỉ USD, tăng 140 triệu USD so với năm 2023.

Sáng 27.8, UBND TP.HCM tổ chức họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài nhân kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng tám (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025).

40 kiều bào đã tham quan Bảo tàng TP.HCM, nghe giới thiệu triển lãm "Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam", triển lãm "80 năm Ngoại giao Việt Nam" và triển lãm các tác phẩm văn hóa nghệ thuật của kiều bào với chủ đề "Việt Nam trong mắt kiều bào".

Quý 2 năm 2025, lượng kiều hối đạt gần 2,82 tỉ USD, tăng 16,9% so với quý trước- Ảnh 1.

Kiều bào tham gia giao lưu với các nhà nghiên cứu, diễn giả lịch sử tại TP.HCM

ẢNH: UBNVNONN TP.HCM

Kiều bào cũng tham gia giao lưu trò chuyện với các nhà nghiên cứu, diễn giả lịch sử, khám phá những câu chuyện chưa kể, những dấu mốc hào hùng của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Giúp kiều bào cảm nhận rõ hơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM, từ đó củng cố niềm tin và hướng về cội nguồn.

Thông qua các hoạt động giao lưu đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, duy trì tiếng Việt, củng cố ý thức về nguồn cội và văn hóa Việt Nam cho các thế hệ kiều bào, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM, cho biết, trong suốt chặng đường lịch sử của dân tộc, đặc biệt là những năm tháng vừa kháng chiến vừa kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhớ đến kiều bào ta ở nước ngoài, những người đã hy sinh phấn đấu, một lòng trung thành với Tổ quốc. Người thường xuyên gửi thư, điện thăm hỏi, động viên kiều bào phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau, luôn một lòng ủng hộ Tổ quốc.

Kế thừa và phát triển tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, Đảng và Nhà nước ta luôn coi kiều bào là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Nguồn lực kiều bào đã và đang được phát huy mạnh mẽ, đặc biệt là trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Theo bà Mai, ngày nay với vai trò ngày càng quan trọng sau khi sáp nhập với 2 tỉnh lân cận để hình thành TPHCM mới với quy mô gần 7.000 km², dân số khoảng 14 triệu người. TP.HCM đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị, trung tâm kinh tế - công nghiệp - logistics của khu vực Đông Nam Á, với tầm nhìn "1 không gian - 3 khu vực", cùng với đó là thực hiện hiệu quả chiến lược "1 trung tâm - 4 cao - 1 tập trung".

Quý 2 năm 2025, lượng kiều hối đạt gần 2,82 tỉ USD, tăng 16,9% so với quý trước- Ảnh 2.

Kiều bào tham quan Bảo tàng TP.HCM

ẢNH: UBNVNONN TP.HCM

Không chỉ là trung tâm kinh tế, TP.HCM còn đặt mục tiêu trở thành nơi "đáng sống" thông qua cam kết đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ trẻ.

Để thực hiện những mục tiêu trên, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, TP.HCM cần huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực, bao gồm tri thức, tài chính và tinh thần đoàn kết từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Với khoảng gần 3 triệu người Việt Nam có liên hệ với TP.HCM, chiếm gần 50% tổng số kiều bào trên toàn thế giới, và có hơn 2,2 triệu người đang sinh sống ở các trung tâm kinh tế, khoa học và công nghệ hàng đầu, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực to lớn.

Kiều hối về TP.HCM hằng năm luôn chiếm từ 40 - 53% tổng lượng kiều hối cả nước. Năm 2024, con số này đạt khoảng 10,3 tỉ USD, tăng 140 triệu USD so với năm 2023. Đặc biệt, trong quý 2 năm 2025, lượng kiều hối đã đạt gần 2,82 tỉ USD, tăng 16,9% so với quý trước. Đây không chỉ là nguồn lực tài chính quý báu mà còn là minh chứng rõ nét về niềm tin và sự gắn bó của kiều bào với quê hương.

