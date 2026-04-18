Quý 4/2028 sẽ chạy thử tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

Trong báo cáo vừa gửi UBND TP.HCM và Ban Quản lý Nông nghiệp công nghệ cao, đại diện Công ty VinSpeed cho biết: Sau khi làm việc và tiếp thu ý kiến của Sở xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, VinSpeed điều chỉnh hướng tuyến và nộp hồ sơ vào Sở Xây dựng thẩm định trình UBND TP phê duyệt làm cơ sở thực hiện và triển khai dự án đường sắt cao tốc (metro) Bến Thành - Cần Giờ.

Để phục vụ công tác thi công, phía chủ đầu tư cần các khu đất từ 12 - 15 ha tiếp xúc với tuyến đường sắt và mỗi khu đất nằm cách nhau 9 - 11 km. Hiện tại, chủ đầu tư đã tiến hành làm việc và thỏa thuận xong 2 khu đất. Tuy nhiên, hướng từ cầu An Nghĩa đến đường Duyên Hải (từ km 36+200 đến km 50+800) là tuyến đường phần lớn nằm trên khu vực rừng Sác, việc có khu đất đủ rộng là điều vô cùng khó khăn.

Mặt khác, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ có đi qua dự án Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Nông nghiệp công nghệ cao quản lý, phần diện tích nằm trong ranh giới GPMB khoảng 6,06 ha/76 ha. VinSpeed đánh giá tuyến đường sắt đi qua cũng đã ảnh hưởng đến quy hoạch chi tiết của dự án này, dẫn tới mất thời gian điều chỉnh quy hoạch và bố trí nguồn vốn tại dự án.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng theo cam kết đến quý 4/2028 sẽ tiến hành chạy thử đối với tuyến đường sắt cao tốc này, cũng như mục tiêu phát triển kinh tế chung của thành phố, phía nhà đầu tư đề xuất UBND TP chấp thuận cho phép tạm sử dụng khu đất tại dự án Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao trong khoảng thời gian chờ điều chỉnh quy hoạch và bố trí nguồn vốn dự án. Trong phần diện tích đề xuất tạm sử dụng có một phần diện tích nằm trong chỉ giới xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ.

Đồng thời, công ty kiến nghị được sử dụng ô đất khoảng 12,5 ha (trong đó có khoảng 1,97 ha nằm trong ranh giới GPMB thực hiện dự án) và sẽ trả lại mặt bằng sạch trước ngày 31.10.2027.

VinSpeed cam kết đảm bảo toàn bộ khu vực đúc dầm sẽ được bố trí hệ thống thoát nước tạm, hố lắng và rãnh thu gom nhằm kiểm soát nước thải, vữa bê tông, dầu mỡ máy móc, không để thấm trực tiếp xuống nền đất. Vật liệu xây dựng, phụ gia, nhiên liệu cũng sẽ được tập kết gọn gàng, có mái che và biện pháp chống tràn, đồng thời thu gom, xử lý chất thải rắn về bãi đổ thải đúng quy định.

Sau khi kết thúc công tác xây dựng công trình, Ban Quản lý Xây dựng sẽ cho tháo dỡ các công trình trên bề mặt như bê tông, đường tạm, hệ thống mương thu thoát nước, trạm trộn bê tông... để đảm bảo điều kiện cải tạo lại tầng đất thổ nhưỡng phục vụ cho mục đích sản xuất nông nghiệp.

Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ do Vinspeed làm chủ đầu tư, động thổ hôm 19.12.2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành năm 2028.

Tuyến sẽ được bố trí 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời và 1 đoàn tàu dự phòng (tương ứng với 56 toa tàu). Thời gian khai thác dự kiến từ 6 - 23 giờ tất cả các ngày trong tuần (tổng thời gian khai thác 17 giờ/ngày). Cứ 20 phút sẽ có 1 chuyến tàu xuất phát và thời gian quay đầu tại ga cuối là 5 phút. Sau khi hoàn thành, người dân TP.HCM sẽ di chuyển chỉ mất 13 phút để di chuyển từ trung tâm thành phố tới Cần Giờ.