TP.HCM giao 'deadline' metro đi Cần Giờ

Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2028. Với thời gian cấp bách, lãnh đạo UBND TP yêu cầu các Sở ngành, đơn vị liên quan đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, tăng cường phối hợp, triển khai song song, đan xen các thủ tục, bảo đảm tính đồng bộ, chặt chẽ về pháp lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phối cảnh ga Cần Giờ ẢNH: VINSPEED

Cụ thể, Sở Tài chính được yêu cầu chủ trì, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP; nghiên cứu Báo cáo của Ban Quản lý Đường sắt đô thị để có chính kiến cụ thể, tham mưu, đề xuất UBND TP trước 25.3. Trường hợp chậm trễ, ảnh hưởng tiến độ dự án, Thủ trưởng Sở Tài chính phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP.

Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh đề nghị nhà đầu tư khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ (bình đồ tuyến, vị trí ga, đề-pô, bản đồ hiện trạng theo phương án tuyến và công trình trên tuyến) cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị để làm cơ sở lập hồ sơ dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương lập hồ sơ dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định trước 28.3.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức thẩm định dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình UBND TP phê duyệt theo quy định trước 6.4.

Song song, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố; Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng TP.HCM (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp, hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, bàn giao mặt bằng theo quy định pháp luật; bảo đảm không ảnh hưởng tiến độ chung của dự án. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBDN TP xem xét, chỉ đạo; hoàn thành trước 30.3.

UBND các phường, xã có dự án đi qua có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Đường sắt đô thị trong quá trình góp ý Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; đồng thời, khẩn trương rà soát, lập dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm sát thực tế, đúng quy định, đáp ứng tiến độ triển khai; hoàn thành trước 30.3.

Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ do Vinspeed làm chủ đầu tư, động thổ hôm 19.12.2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành năm 2028.

Tuyến sẽ được bố trí 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời và 1 đoàn tàu dự phòng (tương ứng với 56 toa tàu). Thời gian khai thác dự kiến từ 6 - 23 giờ tất cả các ngày trong tuần (tổng thời gian khai thác 17 giờ/ngày). Cứ 20 phút sẽ có 1 chuyến tàu xuất phát và thời gian quay đầu tại ga cuối là 5 phút. Sau khi hoàn thành, người dân TP.HCM sẽ di chỉ mất 13 phút để di chuyển từ trung tâm thành phố tới Cần Giờ.