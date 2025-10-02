'Quý bà linh trưởng' Jane Goodall qua đời

Bà Jane Goodall, nhà khoa học và nhà hoạt động toàn cầu, người dành cả đời vận động vì môi trường, đã qua đời ở tuổi 91.

Tổ chức do bà sáng lập hôm 1.10 cho biết bà qua đời do các nguyên nhân tự nhiên.

Bà Goodall là một nhà tiên phong, cả với tư cách là một nữ khoa học trong thập niên 1960 lẫn trong công việc nghiên cứu linh trưởng của bà.

Bà đã mở ra một con đường để nhiều phụ nữ khác noi theo, trong đó có nhà linh trưởng học Dian Fossey.

Bà nỗ lực đưa những con tinh tinh mà bà yêu quý đến gần hơn với công chúng, hợp tác với tổ chức National Geographic thực hiện nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và tạp chí.

Bằng cách đặt tên thay vì đánh số cho những con tinh tinh, tập trung vào các mối quan hệ và cảm xúc của chúng, và phát hiện ra rằng chúng biết sử dụng công cụ, bà Jane Goodall đã đảo ngược các quy chuẩn khoa học đương thời.

Bà từng nói trong một bài phát biểu tại TED năm 2002 rằng: "Không có một ranh giới rõ rệt nào chia cách con người với phần còn lại của giới động vật".

Tổng thống Mỹ Joe Biden trao Huân chương Tự do của Tổng thống cho bà Jane Gooddall tại Nhà Trắng hôm 4.1.2025 ẢNH: REUTERS

Khi sự nghiệp phát triển, bà chuyển trọng tâm từ linh trưởng sang vận động chống biến đổi khí hậu sau khi chứng kiến sự tàn phá môi trường sống diện rộng, và thúc giục thế giới hành động nhanh chóng và khẩn cấp.

Bà từng chia sẻ: "Tôi nhận thức rất rõ về những vấn đề này và luôn cố gắng nghĩ ra cách nào đó để chúng ta có thể có cuộc sống bền vững hơn. Và một điều chúng ta có thể làm là giảm bớt những lối sống không bền vững. Chúng ta có thể bắt đầu nghĩ về những gì chúng ta cần, không chỉ những gì chúng ta muốn. Chúng ta có thể bắt đầu nghĩ về rác thải. Chúng ta có thể bắt đầu nghĩ về các phương thức canh tác khác, như nông nghiệp vĩnh cửu".

Năm 2003, bà Jane Goodall được phong tước Quý bà của Đế chế Anh, và vào năm 2025, bà nhận được Huân chương Tự do Tổng thống của Mỹ.