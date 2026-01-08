Quy định mới chuyển đổi trường ĐH thành ĐH: Nhiều ĐH cũng khó đạt hết tiêu chí

Mới đây, tại Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Giáo dục đại học (ĐH), các tiêu chí để chuyển đổi trường ĐH thành ĐH đã thay đổi đáng kể so với quy định cũ nhằm nâng cao chuẩn giáo dục ĐH theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, hội nhập quốc tế, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Điều này là hết sức cần thiết để việc chuyển đổi từ trường ĐH sang ĐH tương xứng với năng lực đào tạo, nghiên cứu và quản trị. Tuy nhiên, một số tiêu chí trong dự thảo khiến lãnh đạo các ĐH, trường ĐH thấy băn khoăn.

N GUY CƠ CHẠY THEO SỐ LƯỢNG ĐỂ ĐẢM BẢO TIÊU CHÍ

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh, một trường có định hướng trở thành ĐH, nhận định tất cả những quy định mới về việc chuyển đổi trường ĐH thành ĐH đều rất cần thiết nhưng quá... lý tưởng, vì thực tế ngay cả những ĐH đang hoạt động cũng không đạt được các tiêu chí này.

Chẳng hạn, dự thảo quy định mỗi ĐH phải có tối thiểu 5 trường thành viên, tối thiểu 25 ngành đào tạo tiến sĩ (TS). Mỗi trường thành viên phải có tối thiểu 5 ngành đào tạo tất cả trình độ của ĐH (cử nhân, thạc sĩ, TS). Về tiêu chí này, một số ĐH vẫn còn thiếu, có ĐH chỉ hơn 10 ngành TS và có trường thành viên chỉ có 2-3 ngành TS.

Sinh viên một ĐH tại TP.HCM tự học trong thư viện ẢNH: MỸ QUYÊN

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa chia sẻ: "Tiêu chí này có nghĩa chia đều mỗi trường thành viên phải có 5 ngành đào tạo TS. Đây là quy định mang tính cơ học, chưa căn cứ vào thực tế. Vì mỗi trường thành viên đào tạo một lĩnh vực ngành nghề, có những lĩnh vực nhu cầu nhân lực trình độ TS và nhu cầu học TS cũng nhiều hơn một số lĩnh vực khác, ví dụ kinh doanh và quản lý. Ngược lại, có những lĩnh vực nghệ thuật hay nông nghiệp, thủy sản... thì rất ít người học TS dù năng lực đào tạo của trường là có".

Tương tự, TS Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cũng cho rằng nếu không phân biệt lĩnh vực thì điều này trở nên bất hợp lý vì không phải lĩnh vực nào cũng mở được TS, chưa kể dùng một ngưỡng có thể dẫn đến cào bằng, ảnh hưởng đến cấu trúc ngành nghề. "Ngoài ra, quy định này sẽ gây rủi ro cho các trường chạy theo số lượng, tìm cách mở nhiều ngành TS để đạt tiêu chí, trong khi điều kiện về năng lực có thể chưa tương xứng", ông Tuấn nhận định.

Căn cứ vào báo cáo 3 công khai của các ĐH và trường ĐH có định hướng thành ĐH hiện nay, nhiều tiêu chí trong dự thảo các cơ sở này chưa đạt được.

Tại ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH), theo số liệu công khai đến tháng 5.2025, tỷ lệ giảng viên (GV) có trình độ TS là 44,14%. Số lượng người học sau ĐH của UEH là 5.549 trên tổng số quy mô chính quy 34.193, đạt tỷ lệ 16,2%.

Năm học 2024-2025, ĐH Bách khoa Hà Nội có tổng quy mô đào tạo chính quy là 44.111, sau ĐH là 2.082, chiếm 4,7%. Tổng thu của đơn vị này là 1.502 tỉ đồng, trong đó KH-CN là 101 tỉ đồng, đạt 6,7%.

Tại ĐH Công nghiệp Hà Nội, GV trình độ TS đạt 33,45%. Người học sau ĐH là 686 trên tổng quy mô chính quy là 33.242, đạt hơn 2%. Trường có tổng thu 925,872 tỉ đồng, từ KH-CN là 29,125 tỉ đồng, đạt 3,1%.

Theo số liệu công khai tháng 7.2025, ĐH Duy Tân có 32,82% GV là TS. Người học sau ĐH là 453 trên tổng quy mô chính quy 36.436, chiếm 1,24%. Thu từ KH-CN là 12,688 tỉ đồng trong khi tổng thu là 894,6 tỉ đồng, đạt 1,4%.

Các tiêu chí để trường ĐH thành ĐH trong dự thảo nghị định mới thay đổi đáng kể so với quy định cũ ảnh: Mỹ Quyên

H ỢP LÝ NHƯNG... THIẾU THỰC TẾ ?

Với quy định tỷ lệ 20% người học sau ĐH và 20% thu từ KH-CN, theo PGS-TS Nguyễn Minh Hòa cũng khó khả thi vì đây là một con số rất lớn, hiện nay tỷ lệ này tại nhiều ĐH rất thấp, chỉ vài phần trăm. "Các trường ĐH trên thế giới thu từ KH-CN tốt chủ yếu là vì có nguồn tài trợ của chính phủ, nhà tài trợ. Tại VN, nếu quy định trường nào cũng phải có thu từ KH-CN và đưa ra tỷ lệ đó thì nguồn ở đâu ra? Chỉ từ việc thương mại hóa sản phẩm từ nghiên cứu khoa học thì ở VN càng khó, chưa kể các trường cùng lĩnh vực phải cạnh tranh với nhau", ông Hòa đặt vấn đề.

Theo TS Võ Văn Tuấn, việc nâng số trường trực thuộc từ 3 lên 5 trường và quy mô đào tạo chính quy 15.000 lên 25.000 là hợp lý. Tương tự, việc bổ sung tỷ lệ 60% GV trình độ TS và 5% GV quốc tế là cần thiết, nhằm ràng buộc mạnh hơn về chất lượng đội ngũ và quốc tế hóa. Tỷ lệ người học sau ĐH 20% phù hợp với ĐH định hướng nghiên cứu nhưng tạo áp lực tăng quy mô sau ĐH thay vì tăng chất lượng.

Một số nước quy định vi phạm tiêu chí sẽ không được mang danh xưng ĐH Thạc sĩ Châu Dương Quang (Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết ở nhiều nước, ĐH (University) có quy mô vài ngàn sinh viên nhưng cũng có ĐH vài chục ngàn sinh viên. "Ở Pháp có một thời gian cũng gộp các trường ĐH với nhau, tương tự cách làm của 2 ĐH Quốc gia của VN. Ở Anh, khi mới thành lập, các cơ sở GD ĐH hoạt động dưới những danh xưng khác chứ không được gọi là University. Chỉ khi nào các cơ sở này đáp ứng những tiêu chuẩn về quy mô sinh viên, quản trị và tài chính thì mới nộp đơn xin được dùng danh xưng University. Còn tại Mỹ, University thường phải có chương trình sau ĐH, có nhiều khoa (college hoặc school) và nhiều chương trình đào tạo thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau", thạc sĩ Quang chia sẻ. Về các tiêu chí trong dự thảo, thạc sĩ Quang nhận định: "Sẽ hợp lý hơn nếu chỉ quy định tổng các ngành đào tạo TS của một ĐH là 25; có thể trường thành viên này có 3 ngành, trường thành viên kia có 7 ngành. Thực tế có những lĩnh vực khó đào tạo TS, mở ngành khó, nhu cầu ít". Theo ông Quang, tại một số nước, nếu vi phạm tiêu chí trong vài năm liên tiếp thì không còn được mang danh xưng là ĐH, cũng giống như kiểm định và xếp hạng; nhưng ở VN thì không rõ nếu một ĐH không đạt tiêu chí có bị "tước" hay không?

PGS-TS Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cũng cho rằng các tiêu chí của ĐH theo dự thảo đã được nâng cao đáng kể so với hiện hành nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, ông băn khoăn: "Nếu quy định chung cho cả ĐH thì nhiều ĐH khó đạt được tất cả tiêu chí. Trên thực tế mỗi ĐH chỉ có thế mạnh một số ngành và đào tạo TS cũng chỉ tập trung ở một số lĩnh vực".

Chính vì thế, ông Ga đề xuất cần phân biệt ĐH theo định hướng nghiên cứu và ĐH ứng dụng để đưa ra trọng số phù hợp đối với các tiêu chí. Ví dụ, ngoài các tiêu chí chung về quản trị, đối với ĐH theo định hướng nghiên cứu thì trọng số về nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế cao hơn. ĐH theo định hướng ứng dụng thì trọng số về sáng chế, bản quyền, kết quả chuyển giao công nghệ cao hơn.

TS Võ Văn Tuấn cũng lo ngại tỷ lệ GV 60% là TS áp dụng ngay sẽ gây khó khăn cho các trường định hướng ứng dụng, trường tư thục hoặc trường đang trong giai đoạn phát triển.

ĐH lên kế hoạch để đảm bảo các tiêu chí PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc phụ trách ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết không đợi đến quy định mới, UEH đang thực hiện 10 đề án trọng điểm giai đoạn 2025-2030 tầm nhìn 2045. Trong đó có đề án về chất lượng đội ngũ; tăng cường năng lực KH-CN, chuyển giao KH-CN, thương mại hóa sản phẩm; hệ sinh thái học thuật quốc tế... với các giải pháp về việc thu hút GV giỏi, nhà khoa học xuất sắc; nâng cao tỷ trọng đội ngũ có học hàm, học vị cao để tỷ lệ GV có trình độ TS đạt 70%, đẩy mạnh mạng lưới hợp tác quốc tế để tối thiểu 10% GV/năm tham gia các chương trình trao đổi GV quốc tế; nguồn thu tăng trưởng trung bình 15%/năm, trong đó nguồn thu không phải từ ngân sách cấp và học phí chiếm tối thiểu 30%... Đặc biệt là thúc đẩy hợp tác 4 bên gồm chính quyền, doanh nghiệp, ĐH và cộng đồng, trong đó ĐH có vai trò kết nối chủ lực để gia tăng vai trò trong nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ... Theo PGS-TS Hùng, tính đến thời điểm này tỷ lệ GV TS của UEH đã đạt 66%. Việc thực hiện những đề án và giải pháp này sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đang được nói đến trong dự thảo.



