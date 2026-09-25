Quy định mới về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định 218-QĐ/T.Ư của Ban Bí thư về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, thay thế Quy định 75-QĐ/TƯ năm 2017.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định 218-QĐ/T.Ư của Ban Bí thư về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt ẢNH: TTXVN

Quy định áp dụng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc T.Ư; các cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành T.Ư Đảng, cơ quan Đảng ở T.Ư; các đảng ủy bộ, ngành, cơ quan T.Ư và các cơ quan, tổ chức khác theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt.

Hạn chế tối đa báo cáo trùng lặp

Một trong những điểm đáng chú ý là yêu cầu thực hiện nguyên tắc "một nguồn dữ liệu, nhiều mục đích sử dụng". Theo đó, thông tin, dữ liệu được thu thập một lần, chia sẻ và khai thác thống nhất theo phân quyền, hạn chế tối đa việc các cơ quan phải báo cáo trùng lặp.

Theo Quy định 218, báo cáo không chỉ nhằm cung cấp thông tin mà phải phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định. Vì vậy, thông tin phải khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời, đồng thời có phân tích, đánh giá, dự báo và nhận diện sớm vấn đề, nguy cơ, thách thức, cơ hội.

Đối với báo cáo ngày, các cơ quan được quy định thực hiện phải phản ánh tóm tắt những vấn đề nổi bật, phát sinh cần báo cáo trong ngày và gửi Văn phòng T.Ư Đảng trước 15 giờ hằng ngày.

Báo cáo tuần phải phản ánh những diễn biến nổi bật, vấn đề mới phát sinh, vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và gửi trước 15 giờ thứ sáu hằng tuần.

Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm phải phân tích nguyên nhân, xác định điểm nghẽn, dự báo xu hướng và kiến nghị giải pháp, gắn với kết quả thực hiện các chủ trương lớn của Đảng.

Với báo cáo lãnh đạo chủ chốt, quy định yêu cầu tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nội dung quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm, không tổng hợp dàn trải, không lặp lại những nội dung đã có trong báo cáo định kỳ.

Mỗi vấn đề được báo cáo phải làm rõ 5 nội dung: tình hình, diễn biến; nguyên nhân; tác động; kiến nghị hoặc phương án xử lý; nội dung cần xin ý kiến chỉ đạo, nếu có.

Đáng chú ý, với những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, khẩn cấp hoặc có nguy cơ tác động lớn, cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng phải báo cáo ngay khi có thông tin ban đầu, không chờ đầy đủ thông tin hoặc chờ cấp trên yêu cầu.

Tăng ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong xây dựng, tổng hợp báo cáo

Quy định 218 cũng đặt yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng, tổng hợp báo cáo.

Bên cạnh báo cáo bằng văn bản, các cơ quan có thể thực hiện báo cáo bằng dữ liệu số. Dữ liệu được thu thập, cập nhật, quản lý và phân tích trên hệ thống số; có thể gửi kèm văn bản hoặc thực hiện độc lập theo yêu cầu và được xác định là thành phần chính thức của hồ sơ báo cáo.

Văn phòng T.Ư Đảng được giao làm đầu mối thống nhất về công tác thông tin, báo cáo phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; chủ trì tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Ban Bí thư cũng yêu cầu xây dựng hệ thống thông tin báo cáo theo hướng tập trung, đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống Đảng, kết nối thông suốt, an toàn, có khả năng cập nhật, xử lý và khai thác dữ liệu theo thời gian thực.

Quy định mới đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, không để xảy ra tình trạng chậm báo cáo, báo cáo không đầy đủ, sai sự thật, che giấu thông tin hoặc không cập nhật dữ liệu theo quy định.