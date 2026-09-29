Quy định mới về đảng ủy cơ sở ở các ban, cơ quan Đảng ở T.Ư

Theo quy định, Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư chỉ đạo các đảng ủy cơ sở ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở T.Ư cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác, phù hợp tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Trụ sở Văn phòng T.Ư Đảng ẢNH: TTXVN

Một điểm được nhấn mạnh là đảng ủy quyết định chủ trương, định hướng và những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền; lãnh đạo bằng nghị quyết, chỉ thị, quy định, kế hoạch, kết luận và thông qua công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy có thể ủy quyền cho ban thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đảng bộ. Ban thường vụ đảng ủy chịu trách nhiệm xử lý công việc giữa 2 kỳ họp trong phạm vi được giao hoặc ủy quyền, đồng thời báo cáo đảng ủy về những nội dung đã giải quyết.

Quy định cũng phân định rõ trách nhiệm giữa tổ chức Đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Theo đó, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; đảng ủy không làm thay công việc thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu.

Quy định yêu cầu trong tổ chức thực hiện phải xác định rõ một chủ thể chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt.

9 đơn vị sự nghiệp của Đảng ở T.Ư

Theo phụ lục kèm Quy định 219, các ban, cơ quan của Đảng ở T.Ư gồm: Ban Tổ chức T.Ư; Ban Tuyên giáo T.Ư; Ban Chính sách; chiến lược T.Ư; Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Ban Nội chính T.Ư và Văn phòng T.Ư Đảng.

Đảng ủy cơ quan của Đảng ở T.Ư là đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư, có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đối với khối đơn vị sự nghiệp, quy định xác định 9 đơn vị, gồm: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Các đảng ủy đơn vị này là đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư. Đồng thời, các đơn vị chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng chính trị và những nội dung công tác quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quyết định của Bộ Chính trị.

Đảng ủy có chức năng lãnh đạo toàn diện đơn vị và các tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị theo quy định của T.Ư.