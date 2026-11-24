Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đại học Ảnh minh họa: hà ánh

Cách tính điểm xếp loại học lực chặt hơn trước đây

Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm Thông tư 56/2026, thay thế cho Thông tư 08/2021 trước đó, chính thức có hiệu lực từ năm học 2026-2027. Một trong những nội dung đáng chú ý của quy chế liên quan đến cách xếp loại tốt nghiệp đại học.

Theo quy chế, hạng tốt nghiệp sinh viên được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa.

Cụ thể, mức xếp loại học lực được tính theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình chung tích lũy được làm tròn đến hàng phần trăm và quy định như sau:

Theo thang điểm 4:

Từ 3,60 đến 4,0: xuất sắc;

Từ 3,20 đến 3,59: giỏi;

Từ 2,50 đến 3,19: khá;

Từ 2,00 đến 2,49: trung bình;

Từ 1,00 đến 1,99: yếu;

Dưới 1,00: kém.

Theo thang điểm 10:

Từ 9,00 đến 10,0: xuất sắc;

Từ 8,00 đến 8,99: giỏi;

Từ 7,00 đến 7,99: khá;

Từ 5,00 đến 6,99: trung bình;

Từ 4,00 đến 4,99: yếu;

Dưới 4,00: kém.

Trong khi đó, ở Thông tư 08/2021, cách tính xếp loại học lực theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy được làm tròn tới hàng phần mười (1 chữ số thập phân).

Theo thang điểm 4:

Từ 3,6 đến 4,0: xuất sắc;

Từ 3,2 đến cận 3,6: giỏi;

Từ 2,5 đến cận 3,2: khá;

Từ 2,0 đến cận 2,5: trung bình;

Từ 1,0 đến cận 2,0: yếu;

Dưới 1,0: kém.

Theo thang điểm 10:

Từ 9,0 đến 10,0: xuất sắc;

Từ 8,0 đến cận 9,0: giỏi;

Từ 7,0 đến cận 8,0: khá;

Từ 5,0 đến cận 7,0: trung bình;

Từ 4,0 đến cận 5,0: yếu;

Dưới 4,0: kém.

Như vậy, chỉ riêng cách xếp loại thì có thể thấy Thông tư 56/2026 có cách tính chặt chẽ hơn so với trước đó. Điều này giúp cụ thể hóa tiêu chí phân loại kết quả học tập, đồng thời có thể tạo ra sự khác biệt về kết quả xếp loại đối với những trường hợp có điểm trung bình nằm sát ngưỡng phân loại.

Sinh viên khó đạt hạng giỏi, xuất sắc hơn

Đáng chú ý, Thông tư 56/2026 còn có quy định cao hơn với sinh viên trong xếp loại giỏi và xuất sắc.

Cụ thể, thông tư nêu, hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa (như nêu trên), trong đó hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Khối lượng của các học phần phải học lại quá 10% khối lượng học tập chuẩn của chương trình đào tạo; Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học; Sinh viên vi phạm các quy định về liêm chính học thuật, liêm chính khoa học.

Trong khi đó, Thông tư 08/2021 quy định: "Hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình; Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học".

Như vậy, sinh viên bị giảm đi một mức xếp loại nếu khối lượng học phần học lại quá 10% thay vì chỉ 5% như trước đây. Ngoài ra, quy chế mới còn bổ sung trường hợp hạ mức xếp loại sinh viên giỏi, xuất sắc nếu vi phạm các quy định về liêm chính học thuật, liêm chính khoa học.

Cách tính điểm chữ của học phần Để tính điểm trung bình, điểm chữ của học phần được quy đổi về điểm số như dưới đây: A quy đổi thành 4;

B quy đổi thành 3;

C quy đổi thành 2;

D quy đổi thành 1;

F quy đổi thành 0.

Cách tính điểm từng học phần

Thông tư 56/2021 cũng quy định các tính điểm học phần, được tính từ tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng và làm tròn đến phần trăm.

Loại đạt có phân mức, áp dụng cho các học phần được tính vào điểm trung bình học tập, bao gồm:

A: từ 8,50 đến 10,0;

B: từ 7,00 đến 8,49;

C: từ 5,50 đến 6,99;

D: từ 4,0 đến 5,49.

Loại đạt không phân mức, áp dụng cho các học phần chỉ yêu cầu đạt, không tính vào điểm trung bình học tập là P, từ 5,00 trở lên. Loại không đạt áp dụng cho các học phần được tính vào điểm trung bình học tập là F, dưới 4,00.

Một số trường hợp đặc biệt sử dụng các điểm chữ xếp loại, không được tính vào điểm trung bình học tập: