Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua, có hiệu lực thi hành từ 1.1.2028, với nhiều điểm mới về xử phạt không lập biên bản vi phạm hành chính (gọi tắt là biên bản).

Nâng mức tiền tối đa được xử phạt không lập biên bản

Luật mới quy định thủ tục xử phạt không lập biên bản được áp dụng khi mức tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi vi phạm đến 1 triệu đồng (cá nhân) và 2 triệu đồng (tổ chức). Mức này cao gấp đôi so với luật hiện hành, lần lượt là 500.000 đồng và 1 triệu đồng.

Nếu áp dụng thủ tục trên, người có thẩm quyền xử phạt được quyền ra quyết định xử phạt tại chỗ.

Lực lượng CSGT kiểm soát trật tự, an toàn giao thông ẢNH: C08

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, ủng hộ việc nâng gấp đôi mức tiền tối đa áp dụng thủ tục xử phạt không lập biên bản, nhằm phù hợp với mặt bằng chung các khung xử phạt đã được nâng lên.

Theo ông Hùng, xử phạt không lập biên bản thường được áp dụng với các vụ việc vi phạm hành chính đơn giản, đã rõ, tính chất nguy hiểm không lớn, người vi phạm đã thừa nhận hành vi.

Thủ tục này đơn giản hơn so với xử phạt có lập biên bản - khi phải thực hiện nhiều bước như lập biên bản, xác minh tình tiết, ra quyết định xử phạt, gửi quyết định xử phạt để thi hành…

Cũng vì đơn giản hơn, xử phạt không lập biên bản tạo thuận lợi cho cả người có thẩm quyền xử phạt và người bị xử phạt; tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ.

Song, cần hiểu thêm rằng xử phạt không lập biên bản không phải là đưa tiền cho CSGT cầm "đút túi riêng". Sau khi nộp phạt tại chỗ, người vi phạm sẽ nhận được 2 giấy tờ gồm quyết định xử phạt tại chỗ và chứng từ nộp tiền phạt. CSGT thu tiền phạt tại chỗ phải giao chứng từ cho người vi phạm, đồng thời nộp tiền này vào kho bạc.

Bộ Công an giải thích việc xử phạt không lập biên bản với 'phạt nguội'

Mở rộng phạm vi áp dụng với cả "phạt nguội"

Nội dung đáng chú ý khác tại luật sửa đổi là việc mở rộng phạm vi áp dụng thủ tục xử phạt không lập biên bản đối với vi phạm được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (gọi tắt là "phạt nguội"). Hiện nay, nhóm vi phạm này bắt buộc phải lập biên bản.

Từng giải thích về điểm mới nêu trên, Bộ Công an cho biết các lỗi phạt nguội hiện nay được phát hiện qua các thiết bị như cân tải trọng, máy đo nồng độ cồn, camera giám sát…

Trong đó, kết quả thu thập phải được ghi nhận bằng văn bản, gồm các thông tin như: tên cơ quan, đơn vị và chữ ký, họ tên của người sử dụng thiết bị; thông tin người vi phạm; hình ảnh, âm thanh, chỉ số đo; thời gian, địa điểm vi phạm… Các thông tin này đều tương ứng với các thông tin quan trọng trong biên bản vi phạm hành chính.

Khi có kết quả thu thập bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, người có thẩm quyền thụ lý giải quyết phải thực hiện đầy đủ các quy định theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Do đó, việc áp dụng thủ tục xử phạt không lập biên bản sẽ giúp rút ngắn quy trình, thời gian mà vẫn bảo đảm chính xác, khách quan.

Song song với việc mở rộng phạm vi áp dụng, luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) quy định rõ: khi áp dụng thủ tục xử phạt không lập biên bản trong trường hợp "phạt nguội", cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền được yêu cầu cung cấp kết quả sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, dữ liệu điện tử về hành vi vi phạm để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.