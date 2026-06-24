Quy định nộp minh chứng xét tuyển đại học 2026 thí sinh cần biết

Bộ GD-ĐT quy định thí sinh nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển tại cơ sở đào tạo thực hiện theo hướng dẫn của các trường ảnh: ngọc dương

Nộp minh chứng xét tuyển: Mỗi trường có quy định riêng

Gửi đến Báo Thanh Niên, một bạn đọc viết: ''Các trường yêu cầu thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển, đóng cổng trước 17 giờ ngày 20.6, trong khi Bộ GD-ĐT không có hướng dẫn thí sinh về việc này. Nếu thí sinh chỉ nộp các hồ sơ minh chứng này như kết quả thi đánh giá năng lực, chứng chỉ IELTS… trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ mà không đăng ký/nộp trên cổng tuyển sinh của các trường thì xem như hết cơ hội xét tuyển?..".

Trong thực tế, các trường ĐH đã và đang trong quá trình tiếp nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển với các mốc thời gian khác nhau.

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) mở cổng tiếp nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển ĐH chính quy năm 2026 theo hình thức trực tuyến từ ngày 13.5 đến hết ngày 20.6.

Từ ngày 14.5, ĐH Kinh tế TP.HCM bắt đầu nhận thông tin minh chứng đăng ký xét tuyển trên cổng tuyển sinh của trường, thời gian nhận đến 17 giờ ngày 7.7.

Năm nay, Trường ĐH Y Dược TP.HCM tính điểm khuyến khích cho các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế. Theo quy định của trường này, ngoài việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS/TOEFL iBT), kết quả SAT trên hệ thống theo quy định và kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT, thí sinh bắt buộc phải nộp bản sao chứng thực các minh chứng này tại trường. Cụ thể, chứng chỉ ngoại ngữ thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện, kết quả SAT nộp trực tiếp tại trường trước ngày 26.6.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng quy định mốc thời gian đăng ký xét tuyển của phương thức xét tuyển thẳng từ 1.6 đến 17 giờ ngày 20.6. Phương thức xét tuyển tổng hợp thời gian khai báo và nộp hồ sơ minh chứng trên cổng tuyển sinh của trường từ ngày 3.6 đến 17 giờ ngày 30.6.



Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thông báo nhận hồ sơ sơ tuyển với thí sinh thuộc diện được hưởng điểm cộng xét tuyển trong tuyển sinh ĐH năm 2026, thời gian nhận hồ sơ đến trước 17 giờ ngày 30.6.

Trường ĐH Mở TP.HCM nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển ĐH chính quy năm 2026 đến 17 giờ ngày 14.7…

Bộ GD-ĐT có quy định ra sao?

Trong Hướng dẫn tuyển sinh ĐH-CĐ 2026, Bộ GD-ĐT nêu rõ các mốc thời gian đăng ký xét tuyển. Trong đó, thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, trước 17 giờ ngày 20.6.

Văn bản hướng dẫn này cũng nêu, thí sinh nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển tại cơ sở đào tạo thực hiện theo hướng dẫn của các trường.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ năm 2026, Bộ GD-ĐT quy định thí sinh cung cấp chứng chỉ phục vụ xét tuyển trước 17 giờ ngày 20.6. Theo đó, thí sinh cung cấp các chứng chỉ (chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ tuyển sinh quốc tế...) tại các điểm tiếp nhận hoặc hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT theo thông báo của Bộ GD-ĐT để được quy đổi điểm trong xét tuyển.

Căn cứ trên hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) nêu rõ 4 bước trong quy trình đăng ký xét tuyển năm nay:

Bước 1 : Cung cấp chứng chỉ phục vụ xét tuyển trước 17 giờ ngày 20.6. Thí sinh cung cấp các chứng chỉ (chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ tuyển sinh quốc tế...) tại các điểm tiếp nhận hoặc hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT theo thông báo của Bộ GD-ĐT để được quy đổi điểm trong xét tuyển. Các trường hợp nộp sau thời hạn trên sẽ do Hội đồng tuyển sinh xem xét và quyết định.

: Cung cấp chứng chỉ phục vụ xét tuyển trước 17 giờ ngày 20.6. Thí sinh cung cấp các chứng chỉ (chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ tuyển sinh quốc tế...) tại các điểm tiếp nhận hoặc hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT theo thông báo của Bộ GD-ĐT để được quy đổi điểm trong xét tuyển. Các trường hợp nộp sau thời hạn trên sẽ do Hội đồng tuyển sinh xem xét và quyết định. Bước 2 : Khai báo hồ sơ xét tuyển bổ sung trên Cổng đăng ký tuyển sinh của Trường ĐH Bách khoa trước 17 giờ ngày 20.6. Thí sinh khai báo đầy đủ các thông tin hồ sơ cá nhân gồm: lý lịch cá nhân, liên lạc bản thân, liên lạc gia đình, liên lạc khẩn cấp…

: Khai báo hồ sơ xét tuyển bổ sung trên Cổng đăng ký tuyển sinh của Trường ĐH Bách khoa trước 17 giờ ngày 20.6. Thí sinh khai báo đầy đủ các thông tin hồ sơ cá nhân gồm: lý lịch cá nhân, liên lạc bản thân, liên lạc gia đình, liên lạc khẩn cấp… Bước 3: Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT khi cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT mở, trước 17 giờ ngày 14.7. Thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên Cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT theo kế hoạch tuyển sinh chung. Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần trong thời gian quy định.

3: Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT khi cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT mở, trước 17 giờ ngày 14.7. Thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên Cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT theo kế hoạch tuyển sinh chung. Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần trong thời gian quy định. Bước 4: Nộp lệ phí xét tuyển, từ 15.7 đến 17 giờ ngày 21.7 thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Với những trường hợp chưa nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển trên cổng tuyển sinh của trường ĐH, thông báo của ĐH Kinh tế TP.HCM nêu rõ, trường hợp thí sinh không cung cấp thông tin trên hệ thống của trường nhưng có cung cấp thông tin trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, minh chứng của thí sinh vẫn được xét tuyển, trường sẽ sử dụng dữ liệu từ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Thí sinh cũng cần lưu ý cổng tuyển sinh của trường nhận minh chứng xét tuyển, nhưng để hoàn tất đăng ký xét tuyển, thí sinh phải đăng ký nguyện vọng trên Cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT theo thời gian quy định.