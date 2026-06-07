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Quy đổi IELTS trong tuyển sinh 2026: Những điều thí sinh cần lưu ý
Video Giáo dục

Quy đổi IELTS trong tuyển sinh 2026: Những điều thí sinh cần lưu ý

Yến Thi
Yến Thi
07/06/2026 20:00 GMT+7

Một thí sinh đặt câu hỏi: 'Em có chứng chỉ IELTS thì có được quy đổi IELTS sang điểm thi môn tiếng Anh để xét không và thủ tục nộp thế nào?''.

Thầy Phùng Văn Trúc, Phó trưởng phòng, Phòng Đại học, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, giải đáp: Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các em chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, nhóm ngành sư phạm phải nằm trong 5 nguyện vọng đầu. Khi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng, các em đăng ký từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 24.7 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, chọn mã trường, mã ngành và thứ tự nguyện vọng, không cần chọn tổ hợp và phương thức xét tuyển, hệ thống sẽ lựa chọn phương thức và tổ hợp tối ưu nhất của thí sinh.

Chứng chỉ IELTS, trường chỉ sử dụng để quy đổi IELTS sang điểm thi môn tiếng Anh mà không cộng điểm như mọi năm. Thí sinh nộp chứng chỉ trực tuyến trên hệ thống của Bộ hoặc của trường nhưng tốt nhất là nộp ở cả 2.

Quy đổi IELTS trong tuyển sinh 2026: Những điều thí sinh cần lưu ý

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