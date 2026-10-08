Cục Đường sắt Việt Nam đang trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM.

Hiện mạng đường sắt qua khu vực TP.HCM có tuyến Hà Nội - TP.HCM đường đơn, khổ 1.000 mm. Đoạn tuyến nằm trong phạm vi nghiên cứu dài khoảng 34 km, từ ga Trảng Bom đến ga An Bình.

Đề xuất quy hoạch 7 tuyến đường sắt mới tại TP.HCM ẢNH ĐỒ HỌA: AI

Quy hoạch định hướng xây dựng 8 tuyến, gồm 1 tuyến hiện có và 7 tuyến đường sắt mới, đường đôi, khổ 1.435 mm, gồm: An Bình - Sài Gòn (Hòa Hưng) - Tân Kiên; Biên Hòa - Vũng Tàu; TP.HCM - Lộc Ninh; TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau; đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh); và tuyến kết nối cảng Hiệp Phước, cảng Long An.

1. Tuyến đường sắt An Bình - Sài Gòn (Hoà Hưng) - Tân Kiên quy mô đường đôi, khổ 1.435 mm; chiều dài tuyến quy hoạch 33 km và là tuyến công năng chạy tàu lưỡng dụng (đường sắt quốc gia và đường sắt kết nối đô thị).

2. Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu: đường đôi, khổ 1.435 mm; chiều dài toàn tuyến 132 km (bao gồm: tuyến chính dài 103,1 km từ An Bình - Vũng Tàu, đoạn tuyến từ Trảng Bom - Phước Tân dài 8,4 km và các nhánh ra cụm cảng Thị Vải, Cái Mép, Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ 20,4 km).

3. Tuyến đường sắt TP.HCM - Lộc Ninh đường đôi, khổ 1.435 mm; chiều dài tuyến trong phạm vi nghiên cứu của quy hoạch 52 km (từ ga An Bình đến ga Bàu Bàng).

4. Tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau: đường đôi, khổ 1.435 mm; chiều dài phạm vi nghiên cứu của quy hoạch 82 km (từ ga An Bình đến ga Tam Hiệp).

5. Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam: đường đôi, điện khí hóa khổ 1.435 mm; chiều dài phạm vi nghiên cứu của quy hoạch 60 km.

(Bao gồm tuyến chính từ ga Thủ Thiêm đến ga cảng hàng không quốc tế Long Thành: đường đôi, điện khí hóa khổ 1.435 mm; chiều dài phạm vi nghiên cứu của quy hoạch 35 km; tuyến Cẩm Mỹ - Trảng Bom: đường đôi, điện khí hóa, khổ 1.435 mm, chiều dài 25 km. Đoạn tuyến bổ sung để kết nối liên thông hoàn chỉnh mạng đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM).

6. Tuyến đường sắt TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh): đường đôi, khổ 1.435 mm; chiều dài toàn tuyến (đến cửa khẩu Mộc Bài) 61 km. Đoạn tuyến kết nối giữa tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ với tuyến đường sắt TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh), chiều dài 3,8 km.

7. Tuyến đường sắt kết nối cảng Hiệp Phước, cảng Long An: đường đôi, điện khí hóa, khổ 1.435 mm; chiều dài 54 km; từ ga Thạnh Đức đến ga trong cảng Hiệp Phước và cảng Long An.

Dự báo đến năm 2030, nhu cầu vận tải của mạng đường sắt khu vực TP.HCM khoảng 4,61 triệu tấn hàng hóa và 10,43 triệu hành khách.

Đến năm 2040, nhu cầu vận tải dự kiến đạt 17,1 - 17,75 triệu tấn hàng hóa và 34,93 - 42,95 triệu hành khách. Đến năm 2050, các con số này lần lượt tăng lên 41,28 - 45,34 triệu tấn hàng hóa và 85,03 - 102,17 triệu hành khách.

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, tư vấn lập quy hoạch đề xuất tổng nhu cầu vốn thực hiện Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM khoảng 544.231 tỉ đồng.

Trong đó, giai đoạn đến năm 2030 cần khoảng 92.673 tỉ đồng, giai đoạn 2031 - 2050 khoảng 451.558 tỉ đồng.

Về lộ trình đầu tư, đến năm 2030, dự kiến khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, từ An Bình/Trảng Bom đến Thị Vải và các nhánh ra cảng; tuyến TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau giai đoạn 1, xây dựng đường đơn đoạn TP.HCM - Cần Thơ.

Sau năm 2030, dự kiến cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM hiện hữu; đồng thời hoàn thành, đưa vào khai thác các tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, An Bình - Sài Gòn (Hòa Hưng) - Tân Kiên, Biên Hòa - Vũng Tàu, TP.HCM - Lộc Ninh và TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau.