Quy hoạch năng lượng: Giảm khai thác, nhập khẩu tăng than

Theo Quy hoạch năng lượng vừa được ban hành, sản lượng khai thác than từ nay đến 2030 dự kiến đạt từ 41 - 47 triệu tấn mỗi năm (46 - 53 triệu tấn nguyên khai). Sang giai đoạn 2031 - 2050 giảm dần, đến năm 2045 đạt 39 triệu tấn/năm (44 triệu tấn nguyên khai), đến 2050 là 33 triệu tấn/năm (36 triệu tấn nguyên khai).



Trong khi đó, Quy hoạch định hướng xuất khẩu, nhập khẩu than phù hợp với nhu cầu thị trường và thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng than trong nước, đặc biệt than cho sản xuất điện. Tích cực, chủ động tìm kiếm nguồn than nhập khẩu ổn định dài hạn để phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước, trong đó xem xét đến việc dự trữ than.

Quy hoạch năng lượng cũng đặt ra mục tiêu phải bảo đảm than cho sản xuất điện CTV

Về nhập khẩu than, đến năm 2030, dự kiến khối lượng than nhập khẩu tăng dần và đạt khoảng 73 triệu tấn vào năm 2030, trong đó, nhu cầu than nhập của các nhà máy nhiệt điện được quy hoạch sử dụng khoảng 44 triệu tấn. Đến năm 2035, khối lượng than nhập đạt đỉnh khoảng 85 triệu tấn. Sau đó giảm dần về 50 triệu tấn vào năm 2045. Trong đó, nhu cầu than nhập cho các nhà máy nhiệt điện đến năm 2035 khoảng 64 triệu tấn và giảm về 34 triệu tấn đến năm 2045. Năm 2050, Việt Nam dự kiến không nhập khẩu than.



Về xuất khẩu, do quy hoạch định hướng khai thác giảm dần nên giai đoạn đến 2030, xuất khẩu loại than chất lượng cao mà trong nước không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hết theo chỉ đạo hằng năm của Thủ tướng Chính phủ, khối lượng than xuất khẩu hằng năm chỉ khoảng 2 - 3 triệu tấn. Định hướng đến 2050, vẫn tiếp tục xuất khẩu than chất lượng cao mà trong nước không có nhu cầu sử dụng hoặc dùng không hết. Sau năm 2035, tăng cường công tác chế biến các loại than chất lượng cao từ than sản xuất trong nước phù hợp với nhu cầu thị trường thế giới để xuất khẩu.

Để thực hiện mục tiêu trên, quy hoạch đặt ra công tác sàng tuyển chế biến than theo định hướng duy trì và cải tạo các nhà máy sàng tuyển, trung tâm chế biến than hiện có, kết hợp với duy trì hợp lý các cụm sàng nhỏ; tiếp tục xây dựng mới nhà máy sàng tuyển tập trung theo từng khu vực. Đặc biệt, chế biến than trong nước kết hợp pha trộn than nhập khẩu theo hướng tối đa chủng loại than cho sản xuất điện.

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, xây dựng các nhà máy, trung tâm sàng tuyển mới, chế biến than khu vực Uông Bí (Quảng Ninh) thêm khoảng 4 - 5 triệu tấn mỗi năm so với hiện nay; xây dựng xưởng sàng mới có công suất 1,5 triệu tấn mỗi năm tại Uông Bí.

Bên cạnh đó, mở rộng nâng công suất sàng tuyển tập trung khu vực Hòn Gai lên 5 triệu tấn/năm. Phấn đấu tỷ lệ sản lượng khai thác than đưa vào sàng tuyển, chế biến đạt 60 - 65% tổng sản lượng sản xuất.

Định hướng đến năm 2050, tỷ lệ chế biến, sàng tuyển tập trung đạt trên 65% tổng sản lượng than sản xuất.