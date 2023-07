Quy hoạch phân khu sông Hồng để thay đổi căn bản diện mạo thủ đô

Sáng 3.7, kỳ họp thứ 12 của HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc. Tham dự buổi khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo thành phố, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại kỳ họp NGUYỄN HỢP

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu của TP.Hà Nội để đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, Hà Nội có tốc độ bình quân GRDP đạt 5,97%, cao hơn 1,6 lần so với mức bình quân của cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 220.121 tỉ đồng, đạt 62,4% dự toán năm, tăng 22,9% so với cùng kỳ; du lịch phục hồi mạnh, khách du lịch quốc tế tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ; thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 2,27 tỉ USD.

Chủ tịch Quốc hội cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của thành phố đã nêu trong báo cáo, đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục bám sát, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của T.Ư, Quốc hội, Chính phủ. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND để thành phố thực sự là “điểm sáng”, “hình mẫu” trong tổ chức hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố cả nước…

Phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, từ đó làm tốt nhiệm vụ kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở địa phương; tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực đầu tư và các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng còn nhiều khó khăn, với mục tiêu phát triển thủ đô đồng đều, toàn diện và bền vững.

Quang cảnh kỳ họp sáng 3.7 NGUYỄN HỢP

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hà Nội khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch theo quy định tại luật Quy hoạch và nghị quyết của Quốc hội; tập trung triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt và vẫn còn có hiệu lực, nhất là sớm hiện thực hóa các quy hoạch các phân khu sông Hồng, rộng hơn nữa là cả sông Đuống để thay đổi căn bản diện mạo thủ đô, tạo động lực đột phá phát triển…

“Nếu chúng ta không thể giải quyết vấn đề này thì bài toán phát triển Hà Nội hiện đại, xứng tầm khó lắm”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 12, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua 43 nội dung, gồm 21 báo cáo và 22 nghị quyết, trong đó sẽ xem xét, quyết định về quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; thông qua đề án thành lập Q.Đông Anh và các phường thuộc quận.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với UBND thành phố thông qua chất vấn, tái chất vấn 2 nhóm vấn đề.