Quy hoạch Trường đại học Dược Hà Nội thành 'bảo tàng động'

Nội dung nêu trên thể hiện trong Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được UBND TP.Hà Nội phê duyệt.

Quần thể các tòa nhà ở 19 Lê Thánh Tông, nơi Trường đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo quy hoạch, ở lĩnh vực văn hóa, thành phố định hướng sẽ phát triển mạng lưới thư viện công cộng rộng khắp, linh hoạt, phù hợp các địa bàn dân cư. Khuyến khích thành lập các bảo tàng, thư viện tư nhân…

Đặc biệt, Hà Nội sẽ hình thành không gian di sản - học thuật - ngoại giao học thuật cấp quốc gia theo mô hình "bảo tồn động" trên cơ sở vừa bảo tồn, gìn giữ giá trị lịch sử, vừa duy trì, phát huy, phát triển đời sống học thuật đương đại đối với quần thể các tòa nhà tại 19 Lê Thánh Tông (của Đại học quốc gia Hà Nội và một phần của Trường đại học Dược Hà Nội ở địa bàn P.Cửa Nam, Hà Nội) gắn liền với sự hình thành và phát triển của đại học Việt Nam giai đoạn hiện đại.

"Việc vận hành không gian di sản này hướng tới mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hình ảnh thủ đô Hà Nội là đô thị tri thức, đô thị sáng tạo thông qua phát triển sản phẩm văn hóa - tri thức; thúc đẩy du lịch học thuật, du lịch di sản; tăng cường đối ngoại và ngoại giao học thuật cấp cao", quy hoạch nêu rõ.

Trước đó, khi lấy ý kiến về Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đề xuất quy hoạch không gian Đại học Tổng hợp Hà Nội tại 19 Lê Thánh Tông trở thành khu bảo tàng đại học thời đại Hồ Chí Minh (trên cơ sở di dời Trường đại học Dược Hà Nội; Khoa Hóa học - Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội…), kết nối với hệ sinh thái các bảo tàng: Bảo tàng lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh...

Tuy nhiên, giới trí thức và sinh viên kiến nghị bảo tồn gắn liền với chức năng đào tạo (bảo tồn động) đối với các công trình có giá trị lịch sử như Trường đại học Dược Hà Nội. Việc chuyển đổi thuần túy sang không gian bảo tàng được cho là sẽ làm lãng phí nguồn lực tri thức và giảm tính sống động của di sản.

Quy hoạch khai thác trục cảnh quan sông Hồng theo nguyên tắc thuận thiên

Cũng trong Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố cho biết sẽ phát huy mọi nguồn lực để phát triển văn hóa thủ đô xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến…

Hà Nội sẽ phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có sức cạnh tranh cao. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tăng cường kết nối các tiểu vùng văn hóa của thủ đô…

Cạnh đó, thành phố cũng định hướng sẽ bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Cụ thể, Hà Nội sẽ nghiên cứu, xác định một số không gian di sản, văn hóa đề nghị UNESCO công nhận là di sản thế giới như: làng nghề Bát Tràng, quần thể di tích Cổ Loa, quần thể thắng cảnh Hương Sơn, khu di tích quần thể Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, K9 - Đá Chông, cầu Long Biên… để bảo tồn, khai thác phát huy các giá trị di sản, xây dựng hình ảnh thành phố toàn cầu.

Ngoài ra, thành phố cũng nghiên cứu mở rộng, phục dựng không gian lịch sử của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kết nối các không gian văn hóa tiêu biểu của thủ đô.

Đặc biệt, đối với 2 bên bờ sông Hồng được định hướng hình thành không gian triển lãm văn hóa nghệ thuật. Thành phố cho biết sẽ khai thác trục cảnh quan sông Hồng theo nguyên tắc thuận thiên, đồng thời xây dựng các công trình mỹ thuật công cộng mang nét văn hóa biểu trưng của thủ đô…