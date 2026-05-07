Hà Nội quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng

Bộ NN-MT và UBND TP.Hà Nội vừa thống nhất nhiều nội dung định hướng liên quan đến việc tính toán thủy lực, an toàn thoát lũ của sông Hồng, đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Không gian hiện trạng 2 bên sông Hồng, đoạn qua địa bàn TP.Hà Nội ẢNH: HỮU THẮNG

Tái thiết không gian phải gắn với bản sắc, giúp cải thiện đời sống

Theo đó, các bên cơ bản thống nhất với báo cáo, đề xuất điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với các nội dung chính về phương án kiến trúc, điều chỉnh tăng tỷ lệ và quy mô diện tích xây dựng tại khu vực bãi sông để đáp ứng các mục tiêu phát triển trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Khu vực này sẽ là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc 2 bên sông.

Đáng chú ý, Bộ NN-MT cùng UBND TP.Hà Nội đã thống nhất việc từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện, đồng bộ không gian 2 bên sông Hồng theo Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội.

Đối với các làng nghề như làng gốm Bát Tràng, làng gốm Kim Lan, làng rau Văn Đức, làng nghề trồng hoa đào Nhật Tân sẽ được giữ gìn và hồi sinh trong cấu trúc không gian phát triển mới trên cơ sở đảm bảo môi trường sống chất lượng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Việc bảo tồn và phát triển làng nghề được định hướng gắn với không gian văn hóa du lịch trải nghiệm, công viên chuyên đề. Việc tái thiết không gian ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế sáng tạo phải gắn với bản sắc địa phương, giúp cải thiện điều kiện sống, đảm bảo môi trường sống an toàn, văn minh và bền vững cho người dân ở Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức…

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện phương án quy hoạch, thiết kế kiến trúc trong trường hợp bất lợi nhất, đặt trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu, các cơn bão lịch sử, các hiện tượng thời tiết cực đoạn.

Toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng sẽ từng bước được di dời, sắp xếp, quy hoạch lại để đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện ẢNH: HỮU THẮNG

Nghiên cứu xây đập dâng trên sông Hồng, sông Đuống

Bộ NN-MT cùng UBND TP.Hà Nội cũng thống nhất phương pháp tiếp cận của dự án để đáp ứng yêu cầu không gian thoát, an toàn lũ trên cơ sở tính toán mô hình thủy lực đảm bảo đầy đủ các số liệu về thủy văn, thủy lực, an toàn lũ, tính toán cốt cao độ thiết kế.

Đồng thời, lồng ghép giải pháp chỉnh trị mực nước sông Hồng phù hợp với mùa mưa lũ, mùa khô cạn; đặt sông Hồng trong tổng thể các con sông qua Hà Nội để có phương án chỉnh trị, khôi phục các dòng sông Tích, sông Nhuệ, sông Đáy…

Cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu phương án xây đập dâng trên sông Hồng (khu vực phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) và trên sông Đuống (phía dưới cống Long Tửu, Hà Nội).

Dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông khoảng 80 km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha.

Dự án nằm trên khu vực dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của Hà Nội. Số liệu khảo sát thể hiện có 50.000 hộ dân (khoảng 200.000 người) Hà Nội chịu ảnh hưởng của dự án, bị gián đoạn, xáo trộn về nơi ở, học tập, sản xuất kinh doanh.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 855.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2030.

Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 6.5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, đối với nhiều xã, phường ven sông, cần xử lý hài hòa giữa bảo tồn đê điều và phát triển kinh tế bãi sông.

Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch chi tiết để người dân sớm ổn định chỗ ở, đồng thời hình thành các công viên rừng, khu sinh thái xứng tầm dọc theo sông Hồng, sông Đuống.