Hà Nội thống nhất phương án phát triển trục không gian sông Hồng

Chiều 28.3, tiếp tục nội dung tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã xem xét, cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Đại biểu HĐND TP.Hà Nội thông qua nghị quyết ẢNH: NGUYỄN HỢP

Cải tạo khu trung tâm gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Tóm tắt nội dung tờ trình tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, theo quy hoạch, thủ đô được định hình cấu trúc đô thị theo không gian phát triển mở "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm"; lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, trung tâm, gắn kết chặt chẽ với Vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Ngoài ra, tầm nhìn đến 100 năm (sau năm 2065), thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, đại đô thị "Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái" tiêu biểu trên thế giới.

Đồng thời, hình thành hoàn chỉnh cấu trúc đô thị đa tầng và nền kinh tế không gian. Quy mô dân số không quá 20 triệu người.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình tại kỳ họp ẢNH: NGUYỄN HỢP

Về định hướng phát triển không gian, ông Tuấn cho biết, thành phố xác lập xác lập 9 trục động lực phát triển, trong đó trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ là trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo dọc sông Hồng; là trục phát triển kinh tế - xã hội và biểu trưng cho Hà Nội "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo", biểu tượng mới của thủ đô văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, thành phố sẽ xác định không gian di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan dọc sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, trong đó trục đại lộ cảnh quan sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở đang được nghiên cứu triển khai ở giai đoạn 1.

Ở giai đoạn tiếp theo, Hà Nội sẽ nghiên cứu phát triển kéo dài từ cầu Mễ Sở đến hết ranh giới phía nam thành phố (khoảng 30 km) với liên kết hai bên sông chuỗi vùng đô thị lớn Thường Tín, đô thị văn hóa thể thao Olympic, đô thị Phú Xuyên và chuỗi đô thị Văn Giang - Phố Hiến - Hưng Yên theo trục đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng của tỉnh Hưng Yên với hệ thống các cầu bắc qua sông theo các trục đường vành đai liên kết.

Theo ông Dương Đức Tuấn, thành phố sẽ cải tạo, tái thiết đô thị theo hướng cải tạo tích cực, tái thiết thích ứng đối với khu vực trung tâm gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và hai bên sông; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu vực phố cổ (36 phố phường), phố cũ (phố Pháp), khu cũ.

Đặc biệt, thành phố cũng cải tạo, tái thiết khu vực hồ Tây và vùng phụ cận, khu vực di tích, di sản (Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và phụ cận...).

Mở rộng cải tạo, tái thiết, tái cấu trúc các khu vực Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 3 và lan tỏa ra các khu vực đô thị và nông thôn trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng đô thị và đảm bảo môi trường, sinh kế của người dân, tạo dư địa, động lực phát triển…

Định hướng quy hoạch 9 trục động lực phát triển thủ đô Hà Nội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Phòng, chống thiên tai, trị thủy sông Hồng

Trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình tại kỳ họp, Trưởng ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội Trần Hợp Dũng cho biết, Ban Đô thị cơ bản thống nhất các nội dung của Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm như tờ trình của UBND thành phố.

Tuy nhiên, UBND thành phố cần chỉ đạo cơ quan liên quan tiếp thu nội dung trong quy hoạch cần đảm bảo phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, trị thủy sông Hồng, kỹ thuật bảo vệ tài nguyên nước, khôi phục hồi sinh các dòng sông xanh.

Đồng thời, thiết kế không gian hành lang xanh, giao thông kết nối trực tiếp giữa 9 cực hướng tâm, đặc biệt kết nối phát triển không gian 2 bên bờ sông Hồng với độ mở lớn, tầm nhìn dài hạn, hiện đại.

Sau khi nghe đại biểu nêu ý kiến và được lãnh đạo UBND TP.Hà Nội giải trình, 100% đại biểu HĐND thành phố có mặt đã tán thành, thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Trước đó, thuyết minh về dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Viện Quy hoạch - Xây dựng Hà Nội cho biết, trục này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển không gian đô thị thủ đô.

Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng vốn đầu tư hơn 855.000 tỉ đồng, quy mô 80 km, trải dài qua 19 xã, phường. Đây không chỉ là công trình hạ tầng giao thông hiện đại, mà còn là biểu tượng mới của thủ đô - kiến tạo không gian xanh, văn hóa, sinh thái ven sông, mở ra diện mạo đô thị bền vững, văn minh và sáng tạo.

Dự kiến hoàn thành vào năm 2030, đại lộ sẽ trở thành trục động lực phát triển kinh tế - xã hội, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai của Hà Nội và cả vùng đồng bằng sông Hồng.