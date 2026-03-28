Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội xây khẩn cấp 2 hồ điều hòa và hệ thống chống úng ngập

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
28/03/2026 14:07 GMT+7

Hà Nội đã quyết định đầu tư khẩn cấp 3 dự án chống úng ngập, gồm hồ Chèm, hồ Liên Mạc 1 và hệ thống hỗ trợ kiểm soát ngập lụt.

UBND TP.Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND TP.Hà Nội về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn. 

Một hồ điều hòa được Hà Nội đầu tư khẩn cấp để chống úng ngập

Nội dung báo cáo thể hiện, thành phố đã ra quyết định đầu tư khẩn cấp 3 dự án để giải quyết điểm nghẽn về úng ngập đô thị, với tổng mức đầu tư là 1.390 tỉ đồng.

Cụ thể, đầu tư hệ thống hỗ trợ kiểm soát ngập lụt TP.Hà Nội, với chi phí dự kiến 70 tỉ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến vào quý 1/2027.

Hệ thống hỗ trợ kiểm soát ngập lụt TP.Hà Nội gồm 2 thành phần chính, đó là mạng lưới cảm biến điều khiển AIoT thu thập dữ liệu toàn diện về nước mặt; trung tâm hợp nhất dữ liệu (mưa, mực nước, công trình) dự báo và hỗ trợ quyết định vận hành theo thời gian thực, có khả năng cảnh báo sớm - đề xuất phương án giảm ngập.

Theo UBND TP.Hà Nội, hệ thống hỗ trợ kiểm soát ngập lụt là một công cụ phục vụ việc quản lý, theo dõi, đánh giá, giám sát các công trình thủy lợi, công trình thoát nước được thiết kế để hoạt động trên môi trường mạng.

Với hệ thống này, các bộ phận chức năng có thể khai thác, xử lý số liệu, tra cứu thông tin, tương tác hai chiều về chuyên môn, quy trình nghiệp vụ, kế hoạch, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý liên quan.

Công trình khẩn cấp thứ 2 là Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Chèm (P.Đông Ngạc), với tổng chi phí dự kiến khoảng 540 tỉ đồng, diện tích khoảng 9 ha.

Công trình khẩn cấp thứ 3 là Dự án đầu tư xây dựng hồ Liên Mạc 1 (P.Thượng Cát), với tổng chi phí dự kiến khoảng 780 tỉ đồng, diện tích khoảng 13 ha.

UBND TP.Hà Nội cho biết, 2 dự án hồ điều hòa nêu trên dự kiến hoàn thành vào quý 4/2026, trong đó phần hồ chính xong trước tháng 6.

Thành phố xây dựng hồ Chèm và hồ Liên Mạc 1 nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình hồ theo quy hoạch thoát nước, hỗ trợ điều tiết nước, tăng cường khả năng trữ nước. Đồng thời, nâng cao năng lực tiêu thoát nước cũng như giảm ngập úng cho khu vực, giảm ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan môi trường sinh thái xanh cho vùng dự án.

Sau 13 năm, Hà Nội mới đầu tư được 1.010 ha hồ điều hòa

Theo Quyết định số 725/QĐ-TTg ngày 10.5.2013 về phê duyệt Quy hoạch thoát nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội được quy hoạch tổng diện tích hồ điều hòa khoảng 5.405 ha để giải quyết vấn đề thoát nước và úng ngập.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2025 - đầu năm 2026, thành phố mới chỉ thực hiện được khoảng 1.010 ha, chiếm chưa đến 19% tổng diện tích quy hoạch.

Để xử lý điểm nghẽn úng ngập, Hà Nội đã quyết định đầu tư khẩn 10 công trình (5 dự án thoát nước, 5 dự án hồ điều hòa) với tổng vốn gần 5.600 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trước mùa mưa 2026, nhằm giảm ngập úng đô thị.

Ngoài ra, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) đang phối hợp với đơn vị tư vấn để xây dựng, hoàn thiện Đề án xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đề án, đơn vị tư vấn đề xuất xây dựng hạ tầng thoát nước; cải tạo, đào thêm hồ điều hòa, bể ngầm điều tiết; tăng diện tích phủ xanh, cải tạo bề mặt đường để tăng khả năng thẩm thấu; giải pháp xây dựng mô hình "thành phố bọt biển".

Đề án cũng đề xuất các danh mục dự án ưu tiên đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 20.000 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

hồ điều hòa hà nội công trình khẩn cấp chống úng ngập điểm nghẽn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận