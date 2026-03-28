Chủ tịch Hà Nội: Phát triển sông Hồng thành trục chiến lược, tạo 'kỳ tích sông Hồng'

Sáng 28.3, HĐND TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để quyết nghị công tác nhân sự và xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Theo đó, HĐND TP.Hà Nội đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó bí thư Thành ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; 3 phó chủ tịch HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: ông Trần Thế Cương, ông Phạm Quý Tiên và bà Phạm Thị Thanh Mai.

Tiếp đó, HĐND TP.Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, bầu 4 phó chủ tịch UBND thành phố, gồm: ông Dương Đức Tuấn, ông Nguyễn Xuân Lưu, bà Vũ Thu Hà, ông Trương Việt Dũng; và bầu các ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Vũ Đại Thắng cho biết đây là vinh dự và trách nhiệm chính trị rất lớn trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo ông Thắng, trong thời gian tới, thành phố xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ tổ chức hiệu quả các nghị quyết của T.Ư, đặc biệt là nghị quyết về phát triển thủ đô; đồng thời triển khai đồng bộ quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm; huy động và sử dụng mọi nguồn lực cho hạ tầng chiến lược; tập trung chăm lo toàn diện cho đời sống của nhân dân…

Cạnh đó, Hà Nội cần tập trung vào các đột phá, hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phân cấp phân quyền; đưa quy hoạch vào thực tiễn, mở rộng không gian phát triển; phát triển sông Hồng thành trục chiến lược, tạo thành "kỳ tích sông Hồng" cho thủ đô.

"Trên cương vị được giao, tôi xin cam kết điều hành quyết liệt, hiệu quả; lấy kết quả thực chất làm thước đo; xây dựng chính quyền phục vụ dân, gần dân, sát dân, vì dân. Tôi luôn tâm nguyện rằng, mọi chủ trương chính sách nếu chưa mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thì chưa thể coi là hoàn thành nhiệm vụ. Niềm tin và sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất cho hiệu quả điều hành của UBND thành phố", ông Thắng khẳng định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, HĐND TP.Hà Nội khóa XVII tổ chức họp kỳ thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với những nhiệm vụ hết sức hệ trọng, vừa với yêu cầu trước mắt và trong chiến lược xây dựng của thủ đô.

Để Hà Nội bước vào quỹ đạo phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới, ông Ngọc yêu cầu bộ máy mới của HĐND, UBND thành phố phải là một tập thể đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, cầu thị, hành động quyết liệt ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ.

Cạnh đó, hoạt động của UBND thành phố cần chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo và phục vụ phát triển; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hóa liêm chính và đạo đức công vụ…

"Cần đặc biệt coi trọng công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất và năng lực tiếp cận và đảm đương những quyết sách mới, lớn, chưa có tiền lệ của thủ đô. HĐND và UBND các cấp phải tiên phong xây dựng kỷ luật, kỷ cương và văn hóa công vụ, kỷ luật thực thi nghiêm minh, liêm chính, chuyên nghiệp, lấy hiệu quả công việc làm thước đo chính xác về tiến độ, chất lượng và trách nhiệm", ông Ngọc nhấn mạnh.