Thời sự

Hà Nội cam kết không 'phá đi làm lại' khi tái thiết khu phố cổ

Nguyễn Trường
28/03/2026 07:45 GMT+7

Trước ý kiến của lãnh đạo Chính phủ đối với quy hoạch tổng thể thủ đô, UBND TP.Hà Nội cho biết, trong đồ án sẽ bổ sung luận chứng đánh giá kỹ lưỡng các thách thức khi tiến hành tái thiết khu phố cổ, để tránh tình trạng 'phá đi làm lại'.

UBND TP.Hà Nội vừa có ý kiến tiếp thu, giải trình kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Hà Nội sẽ đánh giá kỹ lưỡng các thách thức khi tiến hành tái thiết khu phố cổ

Theo đó, một số nội dung kết luận và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội tập trung triết lý cốt lõi lấy con người làm trung tâm, chủ thể; hướng tới đô thị văn minh, phồn vinh, hạnh phúc và đậm đà bản sắc.

Về tầm nhìn 100 năm cần phát triển không gian theo hướng đa cực, đa tầng, đa lớp, đa trung tâm, đa hướng và đa chiều; kết hợp hài hòa giữa con người, thiên nhiên với mô hình "làng trong phố, phố trong làng".

Đối với đột phá chiến lược cần tập trung vào "tái thiết" đô thị, hiện đại hóa nông thôn, thông minh hóa dịch vụ và công nghiệp tiên tiến nhưng vẫn phải giữ vững văn hóa, bản sắc đặc trưng của Hà Nội. Đồ án cũng phải tiếp thu và cụ thể hóa Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới…

Về môi trường và trị thủy, Thủ tướng yêu cầu giải quyết triệt để vấn đề úng ngập, ô nhiễm; tập trung trị thủy sông Hồng và hồi sinh các dòng sông xanh. Phải tuân thủ nghiêm ngặt chỉ tiêu sử dụng đất, đặc biệt là tỷ lệ cây xanh ở khu vực lõi…

Cùng cho ý kiến đối với Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, ở nhóm vấn đề giải quyết tồn tại, Phó thủ tướng đề nghị Hà Nội cần ưu tiên giải quyết các điểm nghẽn lớn nhất hiện nay về ùn tắc, ngập lụt, môi trường và các vấn đề "phi thủ đô". Đối với việc tái thiết khu phố cổ, cần lưu ý làm rõ các thách thức và tránh tình trạng "phá đi làm lại".

Về việc này, UBND TP.Hà Nội cho biết đồ án sẽ ưu tiên bổ sung các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết các điểm nghẽn lớn nhất được Phó thủ tướng nêu. Đặc biệt, đồ án sẽ bổ sung luận chứng đánh giá kỹ lưỡng các thách thức khi tiến hành "tái thiết" khu phố cổ.

Phố Hàng Mã, một trong những con phố cổ của thủ đô Hà Nội

Biến khu phố cổ thành biểu tượng du lịch cộng đồng mới

Trong Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được công bố công khai để lấy ý kiến, cơ quan soạn thảo cho biết nhà ở khu phố cổ có đặc trưng chính dạng nhà ống, xây dựng từ đầu thế kỷ 19, đã xuống cấp; đồng thời mật độ xây dựng quá cao, có nhiều khu vực mật độ xây dựng từ 75 - 86%.

Cạnh đó, nhà ở khu phố cổ có điều kiện vệ sinh, môi trường ở rất kém, chất lượng nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, rất ít diện tích cây xanh (trừ cây xanh ven vỉa hè) và không gian vui chơi. Đặc biệt, khoảng 80% số nhà ở khu phố cổ cần đầu tư sửa chữa, trong đó 50% nhà hư hỏng nặng cần đầu tư sửa chữa lớn.

Trước thực trạng nêu trên, cơ quan soạn thảo đề xuất định hướng không gian đối với khu phố cổ theo hướng bảo tồn hình thái cấu trúc các tuyến phố cổ hiện có và phân vùng cấp độ bảo tồn.

Khi cấu trúc đô thị, cơ quan soạn thảo đề xuất đối với khu phố cổ (khu vực 36 phố phường, rộng 81 ha) sẽ bảo tồn, phục dựng giá trị kiến trúc và giá trị văn hóa, truyền thống. Xây dựng khu vực phố cổ như một biểu tượng du lịch cộng đồng mới của Hà Nội.

Theo đó, dự kiến quy hoạch các tuyến phố, công trình 2 bên theo kiến trúc truyền thống. Riêng khu vực lõi của ô phố thì theo mô hình hiện đại để gia tăng hiệu quả khai thác và phù hợp với nhu cầu phát triển.

Ngoài ra, khu vực này còn khai thác nền kinh tế vỉa hè, nền kinh tế đêm cho các dịch vụ du lịch; phát triển văn hóa ẩm thực của Hà Nội giới thiệu ra thế giới. Nơi đây sẽ được tạo dựng các không gian đi bộ, không gian sáng tạo đặc trưng Hà Nội và phát triển các mô hình TOD gắn với đô thị.

Hà Nội sẽ kiểm soát đặc biệt việc tăng dân số cơ học khu vực nội đô

Theo đề xuất, khu trung tâm Hà Nội được định hướng bảo tồn di sản, tái thiết đô thị và phát triển dịch vụ chất lượng cao, đồng thời kiểm soát đặc biệt về dân số cơ học.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

