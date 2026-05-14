Hà Nội định hướng không gian hai bên sông Hồng chịu tải tối đa 1,2 triệu người

Định hình đô thị trung tâm thành 5 đô thị lớn

Quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ban hành thể hiện, Hà Nội đặt mục tiêu có cấu trúc đô thị đa tầng - đa lớp và nền kinh tế không gian. Trong đó, đô thị trung tâm được định hướng phát triển thành 5 đô thị, gồm: đô thị hữu ngạn sông Hồng, đô thị phía bắc, đô thị phía đông, đô thị thể thao và không gian phát triển hai bên sông Hồng.

Phối cảnh cảnh quan trục đại lộ sông Hồng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, đô thị hữu ngạn sông Hồng nằm ở phía nam sông Hồng; phạm vi ranh giới phía tây đến vành đai xanh sông Đáy, phía nam giáp Vành đai 4 và đô thị Thể thao. Đô thị này có diện tích khoảng 45.317 ha, dân số đến năm 2045 khoảng 6,365 triệu người, đến năm 2065 khoảng 6,455 triệu người.

Đô thị hữu ngạn sông Hồng là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia và thành phố, có các di tích lịch sử, văn hóa di sản, danh thắng như: Hoàng thành Thăng Long, khu phố cổ, phố cũ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Gươm và phụ cận, hồ Tây và phụ cận... Ở khu vực này, Hà Nội sẽ nghiên cứu giải pháp bảo tồn và tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có nội đô.

Ngoài ra, đô thị hữu ngạn sông Hồng được thiết lập các khu tài chính với các cơ chế đặc thù tập trung vào tài chính công. Việc thành lập khu tài chính được dựa trên lợi thế về vị trí gần với các trụ sở hành chính - chính trị, hội sở các ngân hàng hàng đầu, hệ sinh thái các tổ chức quốc tế, nhu cầu thu hút, điều phối và phân bổ vốn.

Hà Nội cũng sẽ cải tạo không gian các trường đại học, bệnh viện trong khu vực nội đô, từng bước chuyển đổi chức năng thành các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, không gian văn hóa, không gian công cộng... Quỹ đất sau khi di dời, ưu tiên phát triển các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, bãi đỗ xe, tiện ích công cộng chất lượng cao, hạn chế phát triển xây dựng nhà ở mới.

Đối với không gian phát triển hai bên sông Hồng, quy hoạch thể hiện khu vực này nằm giữa đê tả và hữu sông Hồng. Không gian này có diện tích từ 11.425 - 15.488 ha; dân số đến năm 2045 khoảng 0,8 triệu người, đến năm 2065 là đô thị có thể đáp ứng ngưỡng chịu tải tối đa 1,2 triệu người.

Hai bên sông Hồng được định hướng có tính chất, chức năng trở thành trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, không gian văn hóa, không gian đổi mới sáng tạo, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị; là không gian biểu trưng cho hình ảnh Hà Nội "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo", hướng tới trở thành biểu tượng mới của thủ đô văn minh, hiện đại.

Hai bên sông Hồng được định hướng trở thành biểu tượng mới của thủ đô văn minh, hiện đại ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hình thành tổ hợp thể thao đẳng cấp quốc tế ở đô thị thể thao

Đối với đô thị phía bắc (nằm ở phía bắc sông Hồng), quy hoạch xác định khu vực này có diện tích duy trì ổn định ở mức khoảng 37.602 ha trong giai đoạn đến năm 2045 và đến năm 2065. Đô thị này có phạm vi ranh giới phía tây, bắc, đông đến hết địa giới hành chính TP.Hà Nội, một phần phía đông và đông nam đến hết ranh giới hành chính xã Đông Anh.

Quy mô dân số nơi đây đến năm 2045 khoảng 2,78 triệu người, đến năm 2065 khoảng 3,09 triệu người. Đây là đô thị dịch vụ, thương mại quốc tế, tài chính, logistics gắn với Cảng hàng không quốc tế cửa ngõ Nội Bài; trung tâm công nghiệp công nghệ cao.

TP.Hà Nội định hướng phát triển đô thị phía bắc với động lực là Cảng hàng không quốc tế Nội Bài gắn với dịch vụ sân bay, công nghiệp công nghệ cao; trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao giải trí; trung tâm y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh khu vực phía bắc, thu hút phát triển các trung tâm về nghiên cứu phát triển, dịch vụ tài chính…

Đô thị phía đông (nằm ở phía bắc sông Hồng), có phạm vi ranh giới phía bắc, đông và đông nam đến hết ranh giới hành chính TP.Hà Nội; phía tây đến hết ranh giới hành chính các phường Bồ Đề, Việt Hưng và xã Phù Đổng. Diện tích đô thị này khoảng 16.055 ha; dân số đến năm 2045 khoảng 1,525 triệu người, đến năm 2065 khoảng 1,645 triệu người.

Hà Nội xác định đô thị này là trung tâm đổi mới khu vực cửa ngõ phía đông và thương mại, dịch vụ. Cụ thể, đô thị này sẽ phát triển các tổ hợp thương mại quy mô vùng, cảng cạn (ICD), trung tâm logistics; phát triển các dịch vụ hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, y tế, văn hóa chất lượng cao, thương mại tài chính cho vùng phía đông thuộc đồng bằng sông Hồng, giảm áp lực trực tiếp vào khu vực nội đô.

Đô thị thể thao có vị trí nằm ở phía nam Vành đai 4; phía nam tiếp giáp đô thị theo tuyến QL1, có diện tích khoảng 13.976 ha. Quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 1,02 triệu người, đến năm 2065 khoảng 1,06 triệu người. TP.Hà Nội định hướng đây là đô thị thể thao, tổ hợp thể thao đẳng cấp quốc tế, sân golf, các chức năng thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế, đào tạo gắn với thể thao.

Nơi đây sẽ hình thành tổ hợp thể thao đẳng cấp quốc tế (gồm hệ thống sân vận động chính quy mô 135.000 chỗ ngồi, sân vận động thể thao, nhà thi đấu, công trình phụ trợ…), đồng bộ với phát triển hạ tầng đô thị.

Sẽ di dời người dân trong phạm vi tái thiết trục sông Hồng Theo video trình chiếu tại kỳ họp HĐND TP.Hà Nội ngày 11.5, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến khả năng dung nạp khoảng 1,2 triệu người, chia làm 2 giai đoạn đáp ứng mật độ xây dựng tối đa 220 người/ha, với tiêu chuẩn của đô thị đặc biệt. Khi triển khai dự án, thành phố sẽ di dời, bố trí nơi ở mới của người dân trong phạm vi tái thiết trục sông Hồng trên nguyên tắc bảo đảm an toàn lâu dài, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ được phê duyệt ngày 11.5 là hơn 737.000 tỉ đồng. Siêu dự án này có các dự án thành phần như kè và chỉnh trị lòng sông; xây tuyến đường đại lộ dọc hai bờ sông; 11 dự án công viên; 3 dự án đầu tư khu đô thị định cư, tái thiết với tổng quy mô khoảng 419 ha…



