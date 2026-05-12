Hà Nội phát triển trục cảnh quan sông Hồng thành khu kinh tế đêm

Phát triển 6 không gian kinh tế đêm

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt đề án "Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn TP.Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045".

Chương trình trải nghiệm “Ngọc Sơn - Đêm huyền bí” với điểm nhấn là màn biểu diễn tái hiện vua Lê đi thuyền rồng trả gươm báu cho rùa vàng ẢNH: BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Theo định hướng của đề án, Hà Nội sẽ phát triển 6 không gian kinh tế đêm đồng bộ với quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội, tuân thủ nguyên tắc phân bố hợp lý giữa khu vực trung tâm và các khu vực đô thị mở rộng nhằm phát huy giá trị di sản và hạn chế tác động tiêu cực đến đời sống cư dân.

Cụ thể, một là không gian kinh tế đêm tại trung tâm lịch sử và di sản ở khu vực Hoàn Kiếm, khu phố cổ, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, "Tứ Trấn" và vùng phụ cận. Đây được định vị là lõi du lịch văn hóa đêm của thành phố nên khai thác chiều sâu văn hóa và giá trị di sản. Đồng thời tập trung phát triển du lịch văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm di sản và ẩm thực truyền thống, đi kèm với việc kiểm soát nghiêm ngặt về môi trường và trật tự đô thị.

Hai là không gian kinh tế đêm gắn với các khu vực văn hóa nghệ thuật và sáng tạo, ở các tuyến phố đi bộ, công viên, khu hồ Tây và vùng phụ cận… Nơi đây sẽ tổ chức các hoạt động nghệ thuật, trình diễn ánh sáng, sự kiện văn hóa, lễ hội, thu hút lực lượng nghệ sĩ, nhà sáng tạo và doanh nghiệp văn hóa.

Ba là không gian kinh tế đêm gắn với các khu vực dịch vụ - thương mại và đô thị mới ở phía tây hồ Tây, Hòa Lạc, Hà Đông, Cầu Giấy… Theo đó sẽ phát triển các tổ hợp dịch vụ kinh tế đêm quy mô lớn như trung tâm thương mại, mua sắm, vui chơi giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe… Áp dụng khung thời gian linh hoạt, từng bước tiến tới hoạt động kéo dài nhằm giảm tải áp lực cho khu vực trung tâm lịch sử.

Bốn là không gian kinh tế đêm gắn với các tuyến cảnh quan và hành lang sinh thái đô thị. Năm là không gian kinh tế đêm gắn với các lễ hội, làng nghề và không gian văn hóa truyền thống.

Sáu là không gian kinh tế đêm ở trục cảnh quan sông Hồng. Trục cảnh quan này được định hướng dự kiến vào năm 2030 trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật, thương mại dịch vụ Hà Nội, trở thành khu kinh tế đêm văn hóa - sáng tạo, điểm đến biểu tượng của Hà Nội về đêm đẳng cấp…

Dự kiến đến năm 2030, Hà Nội sẽ phát triển trục cảnh quan sông Hồng thành khu kinh tế đêm đẳng cấp ẢNH: HỮU THẮNG

"Cung chưa theo kịp cầu"

Nội dung đề án cũng thể hiện, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tập trung ưu tiên các dự án mũi nhọn có tính chất dẫn dắt, làm cơ sở tổ chức không gian, huy động nguồn lực, hoàn thiện cơ chế và hình thành thương hiệu "Đêm Hà Nội".

Theo đó, cụm "Đêm di sản Thăng Long" giúp tập trung hình thành chuỗi trải nghiệm đêm chất lượng cao tại khu vực lõi di sản và văn hóa của thủ đô. Khu sáng tạo đêm ở hồ Tây và phụ cận sẽ tập trung phát triển một cực tăng trưởng mới của kinh tế đêm theo hướng sáng tạo - cộng đồng - giới trẻ đô thị, góp phần mở rộng không gian kinh tế đêm ra ngoài khu vực lõi trung tâm.

Đề án cũng đặt ra chuỗi "Hà Nội 24 - 48 giờ cuối tuần". Tập trung thiết kế các hành trình trải nghiệm ngắn ngày, nghỉ dưỡng, kết nối không gian đêm nội đô với các khu vực ven đô, làng nghề, sinh thái và dịch vụ cuối tuần, qua đó mở rộng thị trường nền cho kinh tế đêm…

Hà Nội cho biết, thành phố đang có nền cầu khá lớn cho tiêu dùng ban đêm. Năm 2025 thành phố đặt mục tiêu đón 31 triệu lượt khách, trong đó 7,5 triệu khách quốc tế; riêng 6 tháng đầu năm 2025 đã đạt khoảng 3,66 triệu khách quốc tế và gần 12 triệu khách nội địa. Sang đầu năm 2026, đà tăng vẫn tiếp tục, với tháng 2.2026 ghi nhận khoảng 680.800 khách quốc tế và 2,5 triệu khách nội địa.

Tuy nhiên, đặc điểm chung của "thị trường đêm" Hà Nội hiện nay là "cầu có thật nhưng cung chưa theo kịp". Nhiều kết quả nghiên cứu đều cho thấy tiêu dùng ban đêm vẫn chủ yếu tập trung vào ẩm thực, dạo bộ, giải trí nhẹ và mua sắm giá trị thấp. Sau khoảng 23 giờ, dịch vụ đêm giảm mạnh, thiếu các tổ hợp vui chơi, nghệ thuật, mua sắm và chăm sóc sức khỏe quy mô lớn, liên kết tốt.

Điều này làm cho hành vi chi tiêu ban đêm của các nhóm khách nhìn chung còn hạn chế, khó chuyển từ tiêu dùng ngẫu hứng sang tiêu dùng trải nghiệm có giá trị cao.